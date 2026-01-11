3 ดาวดังภท.แท็กทีม 2 แม่ทัพกทม. บุกสวนลุมฯหวังปักธง ปลื้มตอบรับดีทุกข้อเสนอช่วยนโยบายศก. 10 พลัสชัดขึ้น

“ศุภจี-เอกนิติ-สีหศักดิ์” แท็กทีม 2 แม่ทัพกทม. ” ศุภมาส-เอกนัฏ“ ยกทัพผู้สมัครเก็บแต้มสวนลุมฯเช้าตรู่ ขอคะแนนหวังปักธง ดีใจเสียงตอบรับดี บอกทุกข้อเสนอแนะเป็นประโยชน์ ช่วยให้นโยบายเศรษฐกิจ 10 พลัสชัดขึ้น
วันที่ (11 ม.ค. 69) ที่ลานอนุสาวรีย์ ร.6 สวนลุมพินี พรรคภูมิใจไทย นำโดยนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ ในฐานะแคนดิเดตนายกฯพรรคภูมิใจไทย นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ในฐานะทีมเศรษฐกิจพรรคภูมิใจไทย น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี แกนนำพรรคภูมิใจไทย นายวราวุธ ศิลปอาชา นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ รวมตัวกันลงพื้นที่พบปะประชาชนที่มาออกกำลังกายในสวนลุมพินี และช่วยผู้สมัคร สส.กทม. ของพรรคภูมิใจไทยหาเสียง
ทั้งนี้ ระหว่างเดินหาเสียงในสวนลุมได้พบทักทายประชาชนที่มาออกกำลังกาย ได้ขอถ่ายภาพและร่วมเซลฟี่ บางส่วนได้นำดอกกุหลาบมามอบให้กำลังใจผู้สมัคร สส.ของพรรคภูมิใจไทย โดยเฉพาะนายเอกนิติ นางศุภจี และนายสีหศักดิ์ ที่ประชาชนบอกว่า ขอให้กลับมาอีกครั้ง พร้อมกับบอกว่าทุกคนชื่นชม สส. เข้าไปขอให้ตั้งใจทำงานเหมือนคุณศุภจี โดยระหว่างเดินหาเสียงนางศุภจียังได้ชวนเก็บขยะด้วย
ด้านนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ และนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ทีมเศรษฐกิจพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์หลังเดินช่วยผู้สมัคร สส.กทม.ของพรรคภูมิใจไทย หาเสียง ภายในสวนลุมพินี
โดยนายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ถือว่าบรรยากาศดีได้พูดคุยกับผู้ที่มาออกกำลังกายตอนเช้าทั้งผู้สูงวัย และไม่สูงวัย ถือว่าเป็นการมาช่วยสนับสนุนผู้สมัคร
ขณะที่ นางศุภจี กล่าวว่า วันนี้เป็นวันแรกที่ได้เดินช่วยหาเสียง และได้พูดคุยพบปะกับพี่น้องประชาชนที่มาออกกำลังกายที่สวนลุมพินี รู้สึกดีที่ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใส ที่สำคัญที่สุดคือเห็นรอยยิ้มของทุกคนที่มาออกกำลังกายมีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ หากประชาชนมีรอยยิ้มมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรง ก็จะทำให้ประเทศของเราเดินไปข้างหน้าได้ และทุกคนทุกช่วงวัยก็จะมีความหวัง
ด้าน นายเอกนิติ กล่าวว่า เป็นการลงพื้นที่ช่วยหาเสียงครั้งแรก รู้สึกดีใจที่ได้มาเจอกับคุณลุงคุณป้าอาเจ็กน้องๆหลานๆ ที่มาวิ่งออกกำลังกาย นอกจากได้เจอรอยยิ้มแล้ว สิ่งสำคัญคือได้ฟังความเห็น ซึ่งนโยบายเศรษฐกิจของพรรคภูมิใจไทย คือ เศรษฐกิจ 10 พลัส ทั้งเศรษฐกิจสีเขียวพลัส สูงวัยพลัส ซึ่งรับฟังความเห็นจากหลายท่านบอกว่าชอบคนละครึ่งพลัส และบอกว่าครั้งหน้าให้ลงทะเบียนง่ายๆ ส่วนสูงวัยพลัสได้เคล็ดลับอาเจ็กหลายคนแนะนำให้ยิ้มเยอะๆ ใครด่าใครชมก็ให้ยิ้ม สงสัยต้องเอาไปคิดนโยบายเศรษฐกิจยิ้มเยอะๆ ทำให้นางศุภจี พูดขึ้นมาว่า “สงสัยต้องมีสไมล์พลัส”
“สิ่งสำคัญคือเศรษฐกิจสีเขียว พอได้มาฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนทุกช่วงวัยในครั้งนี้ ถือว่าได้ประโยชน์เยอะมาก ช่วยทำให้นโยบายชัดขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน” นายเอกนิติ กล่าว
นายเอกนิติ ยังกล่าวถึงกระแสตอบรับจากการลงพื้นที่สวนลุมพินีวันนี้ ว่าหลายคนบอกว่าดีใจ และขอให้ช่วย ขอบคุณที่พวกเราทุกคนได้มาช่วยประเทศ อยากให้ช่วยนานๆ เราก็บอกว่าเราเต็มที่เพราะอยากให้ประเทศไทยดีขึ้น อยากให้เศรษฐกิจของประเทศคึกคักคนมีความสุข ที่สำคัญคือการเห็นรอยยิ้ม และเห็นคนสุขภาพแข็งแรง เราก็ดีใจที่คนตอบรับนโยบายของพรรคภูมิใจไทย พูดแล้วทำพลัส ซึ่งทุกคนไว้เนื้อเชื่อใจ จึงรู้สึกดีใจที่ได้รับการตอบรับค่อนข้างดี