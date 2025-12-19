ภท.ยังไม่เคาะนโยบายเว้นคนละครึ่งพลัสไปต่อ แคนดิเดตยังไม่ตอบรับแต่ถ้าเป็นรบ. “เอกนิติ-ศุภจี-สีหศักดิ์” ร่วมต่อ

ภท.นโยบายยังไม่สะเด็ดน้ำ แต่คนละครึ่งพลัสได้ไปต่อ แคนดิเดต ยังไม่ตอบรับแต่ถ้าได้เป็นรบ. “เอกนิติ-ศุภจี-สีหศักดิ์” ร่วมรบ.ต่อ ส่วนจะเปิดวันไหนเป็นเรื่องของพรรคยังมีเวลา
วันนี้ (19ธ.ค.) เมื่อเวลา 13.30น. ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯและรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมยุทธศาสตร์พรรคเพื่อกำหนดนโยบายในการเลือกตั้งว่า วันนี้ได้ถกแถลงเรื่องนโยบายหาเสียง โดยให้สมาชิกและผู้สมัครสส.หารือและนำเสนอนโยบายต่างๆ อันไหนดีก็ให้สนับนสนุน อันไหนยังไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ก็ถอดถอนออกไป ถือเป็นการหารือขั้นต้นเพราะยังมีเวลา เมื่อสมบูรณ์แล้วจะประกาศนโยบายที่ชัดเจนออกมา ขอให้รอให้ออกจากเตาอบให้สวยๆงามๆกว่านี้ก่อน
เมื่อถามว่า นโยบายของพรรคภูมิใจไทย จะสอดคล้องกับนโยบาย 4 ด้านที่ได้แถลงต่อรัฐสภาฯหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เราจะเน้นเรื่องความมั่นคงของเศรษฐกิจ ชาติ สังคม ชีวิตและเทคโนโลยี เป็นธีมหลักนโยบายของพรรค และยังจะมีส่วนประกอบอื่นๆด้วย เมื่อถามว่าจะมีนโยบายยกเลิก เอ็มโอยู 43 44 หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นส่วนประกอบ เช่นเดียวกับโครงการคนละครึ่งพลัสที่จะเป็นส่วนประกอบของนโยบายซึ่งอยู่ในเรื่องของความมั่นคงของเศรษฐกิจ
เมื่อถามว่า ที่ประชุมได้พูดคุยเรื่องแคนดิเดตนายกฯของพรรคภูมิใจไทยทั้ง 3 คนหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ยังคุยกันอยู่ ต้องให้คนที่เราทาบทาม นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯและรมว.คลัง นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ ไปพิจารณาปรึกษาหารือกันก่อน แต่ตอนนี้ทุกคนที่ทำงานร่วมกันอยู่แล้วในรัฐบาลชุดนี้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะร่วมทำงานกันต่อไปในภาคส่วนที่ตัวเองมีความถนัด ขอย้ำว่าทุกคนจะอยู่ทำงานร่วมกัน ตอนนี้หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นหนึ่งในแคนดิเดต อย่างสมัยก่อนคิดว่าหัวหน้าพรรคเป็นแคนดิเดตคนเดียวก็พอแต่บริบททางการเมืองที่เกิดขึ้นมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นบางพรรคก็ใช้หัวหน้าพรรคเสียหมดเลยก็จะเกิดปัญหาได้ ฉะนั้นเราเน้นที่คนทำงานและคนที่จะเป็นแคนดิเดตนายกฯของพรรคภูมิใจไทยคือเผื่อเหลือเผื่อขาดด้วย หัวหน้าทีมเศรษฐกิจก็หนีไม่พ้น นายเอกนิติ ที่จะดูเรื่องการเงินการคลัง และนางศุภจี ที่จะดูเรื่องการค้า อุตสาหกรรม ส่วนนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ ก็จะดูเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ใช้การทูตสร้างความแข็งแกร่งกับประเทศในเวทีนานาชาติ
เมื่อถามว่า ถ้านางศุภจี ไม่ตอบรับเป็นแคนดิเดตนายกฯ หากพรรคภูมิใจไทยได้เป็นรัฐบาลจะเชิญมาเป็นรัฐมนตรีอีกรอบหรือไม่
นายอนุทิน กล่าวว่า ตอบไปแล้วเมื่อสักครู่ก็ตอบไปแล้ว เมื่อถามย้ำว่าหากนางศุภจี ไม่รับเป็นแคนดิเดตนายกฯ จะให้นายสีหศักดิ์ เป็นแคนดิเดตนายกฯแทนหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนตอบไปหมดแล้ว เรา มีบุคลากรเหล่านี้ให้คณะทำงานของพรรคภูมิใจไทยอย่างแน่นอน และถ้าพรรคภูมิใจไทยได้รับความไว้วางใจจากประชาชนกลับมาบริหารราชการหลังเลือกตั้งก็จะเห็นหน้าคนเหล่านี้อยู่ในรัฐบาล เมื่อถามว่าระยะเวลาร่นมาแล้วจะเปิดตัวได้วันไหน นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่เป็นไรบางอย่างก็เป็นเรื่องของพรรค
เมื่อถามถึง สนามเลือกตั้งสส.สงขลาเขต 2 ที่พรรคภูมิใจไทย ส่ง นายศาสตรา ศรีปาน แชมป์เก่า แข่งกับ นายจุรี นุ่มแก้ว จากพรรคประชาธิปัตย์ และนพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ จากพรรคประชาชน ซึ่งเป็นอดีตประธานชุมรมแพทย์ชนบท ที่เคยมีปัญหากับนายอนุทินสมัยเป็นรมว.สาธารณสุข แบบนี้จะแพ้ไม่ได้ใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าว อุ้ยรักกันจะตาย และในพื้นที่หากใหญ่ทุกคนมีความรู้ความสามารถอยู่แล้ว และพื้นท่ีนี้ก็มีคนรับผิดชอบอยู่