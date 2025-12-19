“ผบ.ทบ.” ตรวจเยี่ยมกองกำลังบูรพา กำชับสถาปนาแนวชายแดนมั่นคง ปกป้องอธิปไตย

ผบ.ทบ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองกำลังบูรพา มอบแนวทางสถาปนาแนวชายแดนไทย–กัมพูชาให้มั่นคงถาวร ปกป้องอธิปไตยชาติ ย้ำบูรณาการทุกหน่วยงาน เสริมข่าว–ลาดตระเวนเข้ม ปราบแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติ ควบคู่ดูแลประชาชน
พลเอกพนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กําลังใจการปฏิบัติงานของ กองกําลังบูรพา กองทัพภาคที่ 1 ซึ่งรับผิดชอบภารกิจสําคัญในการรักษาอธิปไตยของชาติและป้องกันการรุกรานตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา
โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบแนวทางการปฏิบัติทางทหาร โดยเน้นการ สถาปนาแนวชายแดนให้มีความมั่นคงถาวร ลดขีดความสามารถทางทหารของฝ่ายตรงข้าม เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดน ควบคู่กับการ ป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดของขบวนการแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติ พร้อมกําชับให้กําลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ คํานึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นสําคัญ
นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำให้หน่วยในพื้นที่ บูรณาการการทํางานร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงและฝ่ายปกครองอย่างใกล้ชิด เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการข่าว การลาดตระเวน และการเฝ้าระวังตลอดแนวชายแดน ควบคู่กับการดูแลช่วยเหลือประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความอุ่นใจ และความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน
ผู้บัญชาการทหารบกยืนยันว่า กองทัพบกจะยึดมั่นการปฏิบัติภารกิจภายใต้กรอบกฎหมายและหลักมนุษยธรรมสากล มุ่งรักษาความมั่นคงของประเทศ ควบคู่กับการคุ้มครองชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างเต็มกําลังความสามารถ