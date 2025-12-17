"หมอสุภัทร" เข้าพรรคส้ม ลง สส.สงขลา เขต 2 ชน "จูรี" ปชป.

"หมอสุภัทร" ยื่นลาออกจากราชการแล้ว เตรียมสังกัดพรรคส้ม ลง สส.สงขลา เขต 2 ชน "จูรี" จากประชาธิปัตย์ จับตาผู้สมัครหน้าใหม่จะเอาชนะ "ศาสตรา" แชมป์เก่า 2 สมัยได้หรือไม่
วันที่ 16 ธ.ค. 68 นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อย จ.สงขลา ในฐานะประธานชมรมแพทย์ชนบท ได้ยื่นหนังสือ ขอลาออกจากราชการ ต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณา คาดว่าจะได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 18 ธันวาคมนี้
นพ.สุภัทร ยังไม่ประสงค์ให้สัมภาษณ์ โดยจะให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการหลังจากการลาออกได้รับการอนุมัติแล้ว
โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคประชาชน (ปชน.) ได้ส่งชื่อ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ เป็นผู้สมัคร สส.สงขลา เขต 2 อำเภอหาดใหญ่ (เฉพาะตำบลหาดใหญ่ และตำบลคลองอู่ตะเภา) แล้ว
สำหรับว่าที่ผู้สมัคร สส.สงขลา เขต 2 นั้น มีอีกรายที่น่าสนใจคือ นายจูรี นุ่มแก้ว รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โดยเจ้าตัวโพสต์ข้อความว่า ... "ตัดสินใจแล้วครับ ประเด็นเรื่องการลงสมัครผู้แทนราษฎร แม้ผมจะมีโอกาสเป็นผู้สมัคร สส.ในระบบบัญชีรายชื่อของพรรค และอยู่ในลำดับที่มีโอกาสสูง
แต่เพื่อให้สอดคล้องกับอุดมการณ์ทางการเมืองเดิมที่ผมอยากทำการเมืองสุจริต เพื่อสู้กับนักซื้อเสียงและเพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีงามให้กับสังคม รวมถึงผมเห็นว่า ระบบการเลือกตั้งที่ยึดโยงกับประชาชนมากที่สุด คือ ระบบเขต
ผมจึงขอแสดงเจตจำนงลงสมัคร สส. ในพื้นที่ เขต 2 สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ถึงแม้ว่าจะต้องต่อสู้กับโจทย์ที่ยาก มีปัจจัยการแข่งขันสำคัญคือ เงิน และปัจจัยแวดล้อมอีกหลายอย่าง ก็ต้องสู้ให้สุดในแนวทางของเรา ส่วนผลจะเป็นอย่างไรก็ต้องยอมรับการตัดสินใจของชาวบ้าน
ขอบพระคุณทุกๆ การสนับสนุนและกำลังใจจากพี่น้องในเขต 2 สงขลา (เทศบาลนครหาดใหญ่และตำบลอู่ตะเภา) ตลอดจนทุกท่านที่จะช่วยเป็นหัวคะแนนธรรมชาติมาจากนอกเขตพื้นที่
จูรี นุ่มแก้ว รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ร่างทรงชาวบ้าน จิตวิญญาณประชาชน"
ขณะที่แชมป์เก่า 2 สมัย นายศาสตรา ศรีปาน ลาพรรครวมไทยสร้างชาติ เข้าสังกัดพรรคภูมิใจไทยในการลงสมัคร สส. ครั้งนี้ เป็นที่น่าจับตามองว่าจะยังคงรักษาตำแหน่งไว้ได้หรือไม่