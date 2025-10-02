เพจดังตั้งคำถาม! "อธิบดีกรมการปกครอง" จะกล้าเซ็นอนุมัติหรือไม่ ปม "ผู้กองแคท" ยื่นใบลาออกจากราชการ

เพจดังตั้งคำถามถึง อธิบดีกรมการปกครอง กล้าอนุมัติให้ "ผู้กองแคท" ออกจากราชการหรือไม่ หลังเจ้าตัวยื่นลาออกแล้ว ท่ามกลางดรามาประเด็นเรื่อง "เด็กใคร" ที่ทำให้หน้าที่การงานรุ่งเรืองอย่างผิดปกติ
จากกรณี กระแสวิพากษ์วิจารณ์เส้นทางการเติบโตทางราชการของ ร.ต.อ.หญิง อาทิติยา เบ็ญจะปัก หรือ ผู้กองแคท นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมการปกครอง โดยเมื่อไม่นานมานี้มีชื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นปลัดอำเภอเมืองศรีสะเกษ จากนั้นมีการขอตัวไปช่วยราชการที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แต่ปรากฏว่ากรมการปกครองไม่อนุมัติ
ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ต.ค. ร.ต.อ.หญิง อาทิติยา เบ็ญจะปัก นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักเลขานุการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครอง เพื่อขอลาออกจากราชการ โดยให้เหตุผลว่า ประสงค์ที่จะไปประกอบอาชีพอื่น ทั้งนี้ หนังสือดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของอธิบดีกรมการปกครอง
ล่าสุด วันนี้ (2 ต.ค.) เพจดังอย่าง "ดาวแปดแฉก" ได้ออกมาโพสต์ข้อความน่าสนใจเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว โดยได้ระบุข้อความว่า
"ผู้กองแคท กล้าลาออก!! อธิบดี กรมการปกครอง จะกล้าเซ็นให้ออกมั้ย รู้ยังแคทเป็นเด็กใคร (หน้าที่การงานก้าวกระโดดแบบไม่มีข้าราชการคนไหนในประเทศเราทำได้)"
โดย อธิบดีกรมการปกครองคนปัจจุบัน คือ "นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร" เข้ารับตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2568 มีฉายาที่รู้จักกันในแวดวงราชการและสื่อมวลชนว่า "ผู้ว่าฯ เซมเบ้" เนื่องจากก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหลายแห่ง