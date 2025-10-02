(คลิป)“ผู้กองแคท”รายงานตัวผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ ส่วนหนังสือลาออกขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชา

ศรีสะเกษ- “ผู้กองแคท”ร.ต.อ.หญิงอาทิติยา เบ็ญจะปัก รายงานตัวต่อผู้ว่าฯศรีสะเกษ หลังยื่นลาออกจากราชการ เปิดใจสั้น ๆ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ ด้านผู้ว่าฯ แนะ เมืองดอกลำดวนเป็นเมืองน่าอยู่ ให้ลองเปิดใจส่วนหนังสือยื่นลาออกจากราชการขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
จากกรณี ร.ต.อ.หญิงอาทิติยา เบ็ญจะปัก ที่ก่อนหน้านี้ได้รับการแต่งตั้งเป็นปลัดอำเภอเมืองศรีสะเกษ จากนั้นมีการขอตัวไปช่วยราชการที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แต่ปรากฏว่ากรมการปกครองไม่อนุมัติ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคม และล่าสุดได้มีข่าวออกมาว่า ผู้กองแคท อาทิติยา ได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครอง เพื่อขอลาออกจากราชการแล้ว ตามที่มีการนำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้แล้ว นั้น
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ล่าสุดวันนี้( 2 ต.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร.ต.อ.หญิงอาทิติยา เบ็ญจะปัก หรือผู้กองแคท แต่งตัวด้วยชุดข้าราชการ เดินทางเข้ามารายงานตัว กับ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ที่ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งการเดินทางย้ายมาปฏิบัติราชการในวันนี้ มาในตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) โดยในเบื้องต้น ตามหนังสือได้มีคำสั่งให้ปฏิบัติราชการ ที่ว่าอำเภอเมืองศรีสะเกษ
หลังจากรายงานตัว ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ แล้วเสร็จ สื่อมวลชนพยายามขอสัมภาษณ์ ร.ต.อ.หญิงอาทิติยา แต่เจ้าตัวไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ โดยมีชายฉกรรจ์ สองคน ปฏิเสธที่จะให้สื่อมวลชนบันทึกภาพ
ขณะที่ ร.ต.อ.หญิงอาทิติยา ได้ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนเพียงเล็กน้อย ว่า วันนี้มารายงานตัวและพร้อมปฏิบัติหน้าที่ ส่วนหนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครอง ที่ตนยื่นขอลาออกไปนั้น ก็ขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชาจะพิจารณา ซึ่งท่านผู้ว่าฯ แนะนำว่าเมืองศรีสะเกษ น่าอยู่ อยากให้ลองเปิดใจดู ส่วนเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ก็แล้วแต่ผู้บังคับบัญชา ว่าจะให้ปฏิบัติหน้าที่ ในส่วนใดต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า บรรยากาศที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ได้เตรียมโต๊ะทำงานไว้สำหรับ ร.ต.อ.หญิงอาทิติยาแล้วเรียบร้อย แต่ยังคงอยู่ในสถานะ “รอเจ้าตัวเข้ามาปฏิบัติหน้าที่จริง” เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองบางรายเผยว่า ได้รับแจ้งเพียงให้เตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่เท่านั้น ยังไม่ได้มีการชี้แจงบทบาทหน้าที่หรืองานที่จะมอบหมายอย่างเป็นทางการ