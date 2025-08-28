พบชุดตำรวจแขวนในบ่อนดอนเมือง ด.ต.เจ้าของชุดแจง มีเพื่อนเป็นการ์ด แค่ฝากไว้ ไม่เคยเข้าไปเล่น

พบชุดข้าราชการตำรวจแขวนในบ่อน ย่านดอนเมือง ด้าน ดาบตำรวจ สน.ทุ่งสองห้องเจ้าของชุด เผยมีเพื่อนเป็นการ์ดเลยฝากไว้ ไม่เคยเข้าไปเล่นพนัน
จากกรณีชุดปฏิบัติการพิเศษ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปิดปฏิบัติการสิงห์ปราบพยศ ปิดล้อมทลายบ่อนดอนเมืองในตำนาน บริเวณซอยสรงประภา 1 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเหตุดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบ สน.ดอนเมือง
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (28 ส.ค.) มีรายงานว่า จากการเข้าตรวจค้นภายในบ่อนดังกล่าว ปรากฏว่า มีชุดข้าราชการตำรวจ แขวนอยู่ภายในบ่อน และพบว่า เป็นชุดข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศดาบตำรวจ ซึ่งเป็นฝ่ายธุรการอำนวยการ สน.ทุ่งสองห้อง
จากการสอบถามข้อเท็จจริง เบื้องต้นกับเจ้าของชุดดังกล่าว ระบุว่า วันนั้นตนไปหาเพื่อนที่ทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยหน้าบ่อน แต่ตนไม่ได้เข้าไปในบ่อน เพราะทุกคนรู้ว่าตนเป็นตำรวจ ก่อนที่เจ้าหน้าที่กรมการปกครองลง ตนได้ฝากเสื้อไว้กับเพื่อน แล้วเพื่อนก็นำไปแขวนไว้ในบ่อน ส่วนเอกสารของ สน.ทุ่งสองห้องที่ตกหล่นอยู่ในบ่อน คาดว่า น่าจะร่วงมาจากกระเป๋าเสื้อของตน เพราะโดยปกติแล้วตนจะเก็บเอกสารบางส่วนไว้ในกระเป๋าเสื้อ เพราะหน้าที่ของตนคือการวิ่งส่งเอกสารให้กับทาง สน.
ทั้งนี้ตนทราบมานานแล้วว่า ตรงนี้เป็นบ่อน เคยแจ้งตำรวจท้องที่ให้เข้ามาจัดการแล้ว โดนยืนยันว่า ตนไม่เคยเข้าไปเล่นการพนันที่บ่อนนี้เลยสักครั้ง ถ้าหากผู้บังคับบัญชา เรียกตอนไปชี้แจง ตนก็ยินดีเข้าไปให้ข้อมูล เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์