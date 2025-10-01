“ผู้กองแคท” เคลื่อนไหวโพสต์ข้อความ ปมคำสั่งย้ายเป็นปลัดอำเภอ ล่าสุดยื่นลาออกแล้ว

“ผู้กองแคท” ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดีย กรณีคำสั่งย้ายไปเป็นปลัดอำเภอเมืองศรีสะเกษ ล่าสุดเจ้าตัวยื่นหนังสือขอลาออกแล้ว
วันนี้ (1 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร.ต.อ.หญิง อาทิติยา เบ็ญจะปัก หรือ ผู้กองแคท ได้โพสต์ผ่านบัญชีโซเชียลมีเดีย ทั้งในเฟซบุ๊กชื่อ ผู้กองแคท อาทิติยา และสตอรี่ในอินสตาแกรม cat_atitiya ถึงกรณีมีคำสั่งย้ายไปเป็นปลัดอำเภอเมืองศรีสะเกษ
โดยระบุว่า “มีคำสั่งย้ายไปเป็นปลัด แต่เจ้าตัวไม่เคยเขียนคำร้องขอ และไม่ได้สมัครใจขอย้ายไปที่ไหน คนออกคำสั่งนี้…จะว่ายังไง?
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 25 ก.ย.ที่ผ่านมา ภายหลังมีคำสั่งย้าย ผู้กองแคท ไปเป็นปลัดอำเภอเมืองศรีสะเกษ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด เพื่อขอยืมตัว ผู้กองแคท มาช่วยราชการที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในส่วนงานของประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย โดยไม่ขาดจากตำแหน่งเดิม ในวันที่ 1 ต.ค. 2568
ปรากฏว่า ในวันที่ 26 ก.ย.ที่ผ่านมา นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง ได้ทำหนังสือตอบกลับว่า ไม่สามารถให้ ผู้กองแคท ไปช่วยราชการที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ เนื่องจากกรมการปกครองมีนโยบายให้ข้าราชการที่เพิ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอ จะต้องอยู่ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์
โดยล่าสุดวันนี้ ผู้กองแคทได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครอง เพื่อขอลาออกจากราชการ โดยให้เหตุผลว่า ประสงค์ที่จะไปประกอบอาชีพอื่น ทั้งนี้ หนังสือดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของอธิบดีกรมการปกครอง