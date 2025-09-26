วิจารณ์สนั่น! หนังสือด่วนจากรัฐสภา ขอตัว “ผู้กองแคท” ช่วยงาน "ประธานสภา" ในฐานะ "นักประชาสัมพันธ์"

"ผู้กองแคท" ร.ต.อ.หญิง อาทิติยา เบ็ญจะปัก เตรียมรับตำแหน่งปลัดอำเภอในวันที่ 2 ต.ค.นี้ ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความก้าวหน้าในเส้นทางราชการที่รวดเร็วเกินคาด ล่าสุดมีเอกสารจากรัฐสภาขอตัวไปช่วยงาน "ประธานสภา" เป็นกรณีพิเศษ ทำให้เกิดคำถามว่าเส้นทางนี้เป็นเรื่องของ "ทางลัด" หรือไม่
จากกรณี ได้มีกระแสข่าวเกี่ยวกับความก้าวหน้าในสายอาชีพของ ร้อยตำรวจเอกหญิง อาทิติยา เบ็ญจะปัก หรือ ผู้กองแคท ซึ่งจะย้ายไปดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอเมืองศรีสะเกษในวันที่ 2 ตุลาคม 2568
ต่อมาเมื่อวันที่ 25 ก.ย. ได้มีการเผยแพร่ภาพหนังสือราชการด่วนที่สุดจากรัฐสภา เลขที่ 0001.02/4792 ลงนามโดย นายธงชาติ รัตนวิชา เลขานุการประธานรัฐสภา ถึงอธิบดีกรมการปกครอง เพื่อขอยืมตัว ร้อยตำรวจเอกหญิง อาทิติยา เบ็ญจะปัก ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มาช่วยราชการที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หนังสือดังกล่าวระบุถึงความประสงค์ของ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่ต้องการยืมตัว ร.ต.อ.หญิง อาทิติยา มาปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงานของประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นการพิเศษเฉพาะราย โดยไม่ขาดจากตำแหน่งหน้าที่เดิม และมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
ประเด็นนี้ได้จุดประกายคำถามในสังคม โดยเฉพาะจากเพจ "CSILA" ที่ตั้งข้อสังเกตว่า ระบบราชการไทยมีความโปร่งใสจริงหรือไม่ หรือมี "ทางลัด" ให้กับคนบางกลุ่ม ซึ่งในขณะที่คนอื่นต้องใช้เวลานานเพื่อรอโอกาส แต่บางคนกลับได้รับตำแหน่งอย่างรวดเร็วเกินกว่าปกติ
นอกจากนี้ เพจดังกล่าวยังได้ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมถึงความสัมพันธ์ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าของ ร.ต.อ.หญิง อาทิติยา โดยอ้างถึงบุคคลที่เรียกว่า "เสี่ย น." ว่าเป็นเหตุผลที่ทำให้เธอได้รับตำแหน่งปลัดอำเภออย่างรวดเร็ว โดยมีข้อความระบุว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือโชคชะตา แต่เป็น "เงา" ของบุคคลที่มีอำนาจมากพอที่จะผลักดันให้ใครคนหนึ่งเติบโตได้อย่างรวดเร็ว
ประเด็นดังกล่าวจึงกลายเป็นที่จับตาของสังคมในเรื่องของ มาตรฐานความเป็นธรรมและความโปร่งใส ในระบบราชการไทย ว่าการเลื่อนตำแหน่งนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถและคุณสมบัติเพียงอย่างเดียวหรือไม่ หรือมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย