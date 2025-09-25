"ผู้กองแคท" จากโฆษกตำรวจสู่ปลัดอำเภอ เพจดังแฉเส้นทางก้าวหน้าผิดปกติ

“CSI LA" เผย "ผู้กองแคท" ขึ้นเป็นปลัดอำเภอเมืองศรีสะเกษ ถามระบบราชการไทยโปร่งใสจริงไหม หรือมี “ทางลัด” ให้บางคน?
เมื่อวันที่ 24 ก.ย. เพจ "CSI LA" ได้ออกมาโพสต์ประเด็นว่าที่ ร.ต.อ.หญิง อาทิติยา เบ็ญจะปัก หรือ “ผู้กองแคท” ที่ล่าสุดได้ขึ้นแท่นเป็นปลัดอำเภอเมืองศรีสะเกษ
ทางเพจระบุข้อความว่า "ข่าวฮอตล่าสุด จาก “ผู้กองแคท” ตำรวจสายโซเชียล → โฆษกประชาสัมพันธ์ → วันนี้ขึ้นแท่น ปลัดอำเภอ เต็มตัว
คำสั่งกรมการปกครอง เลขที่ 2078/2568 มีผลวันที่ 2 ตุลาคม 2568 ระบุชัดว่า ข้าราชการ 1 รายถูกย้ายเข้าสังกัดกรมการปกครองอย่างเป็นทางการ หลังจบหลักสูตรปลัดอำเภอ
เส้นทางสายราชการที่รวดเร็วแบบติดเทอร์โบ
คำถามคือ…
• ระบบราชการไทยโปร่งใสจริงไหม หรือมี “ทางลัด” ให้บางคน?
• คนอื่นเรียนจบมานานยังรอโอกาส แต่บางคนได้ตำแหน่งไวเกินหน้าเกินตา?
สิ่งที่ควรจับตา ไม่ใช่แค่ความดังในโลกโซเชียล แต่คือ มาตรฐานความเป็นธรรมในระบบราชการ"