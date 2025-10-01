ทนดราม่าไม่ไหว! "ผู้กองแคท" ยื่นลาออกราชการแล้ว แจ้งประสงค์ไปทำอาชีพอื่น

"ผู้กองแคท“ ยื่นหนังสือไขก๊อกราชการ หลังเจอสังคมวิจารณ์ยับเรื่องหน้าที่การงาน แจ้งประสงค์ไปทำอาชีพอื่น อยู่ระหว่างอธิบดีปค.พิจารณา
วันนี้ (1 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เส้นทางการเติบโตทางราชการของ ร.ต.อ.หญิง อาทิติยา เบ็ญจะปัก หรือ ผู้กองแคท นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมการปกครอง โดยเมื่อไม่นานมานี้มีชื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นปลัดอำเภอเมืองศรีสะเกษ จากนั้นมีการขอตัวไปช่วยราชการที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แต่ปรากฏว่ากรมการปกครองไม่อนุมัติ
ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ต.ค. ร.ต.อ.หญิง อาทิติยา เบ็ญจะปัก นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักเลขานุการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครอง เพื่อขอลาออกจากราชการ โดยให้เหตุผลว่า ประสงค์ที่จะไปประกอบอาชีพอื่น ทั้งนี้ หนังสือดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของอธิบดีกรมการปกครอง