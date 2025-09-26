กรมการปกครองเบรก "ผู้กองแคท" ช่วยงานประธานสภา ชี้ต้องไปรับตำแหน่งปลัดอำเภอศรีสะเกษก่อน

กรมการปกครองทำหนังสือตอบกลับสภาฯ ปฏิเสธคำขอยืมตัว "ผู้กองแคท" ไปช่วยงานประธานสภาเป็นกรณีพิเศษ โดยให้เหตุผลว่าได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอที่ศรีสะเกษแล้ว และมีนโยบายให้ข้าราชการใหม่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ยุติกระแสวิจารณ์ "ทางลัด" สู่รัฐสภา
ความคืบหน้ากรณี ร.ต.อ.หญิง อาทิติยา เบ็ญจะปัก หรือ "ผู้กองแคท" ซึ่งกำลังจะเข้ารับตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 2 ตุลาคมนี้ ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความก้าวหน้าในเส้นทางราชการที่รวดเร็ว และล่าสุดมีหนังสือจากรัฐสภาขอตัวไปช่วยราชการในส่วนงานของประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้น
วันนี้ (26 ก.ย.) มีรายงานว่า นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง ได้ลงนามในหนังสือตอบกลับถึงเลขาธิการประธานรัฐสภาอย่างเป็นทางการ เพื่อปฏิเสธคำขอดังกล่าว
เนื้อหาในหนังสือของกรมการปกครอง ที่ มท 0302.1/3481 ลงวันที่ 26 กันยายน 2568 ได้อ้างถึงหนังสือด่วนที่สุดของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ สผ 0001.02/479 ลงวันที่ 25 กันยายน 2568 ซึ่งมีความประสงค์ขอยืมตัว ร.ต.อ.หญิง อาทิติยา เบ็ญจะปัก ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมการปกครอง ไปช่วยราชการที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในส่วนงานของประธานรัฐสภาฯ เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
อย่างไรก็ตาม กรมการปกครองได้ชี้แจงว่า ไม่สามารถให้ความอนุเคราะห์ได้ เนื่องจากได้มีคำสั่งย้าย ร.ต.อ.หญิง อาทิติยา ไปดำรงตำแหน่ง "ปลัดอำเภอ" ที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
นอกจากนี้ กรมการปกครองยังได้เน้นย้ำถึงนโยบายสำคัญที่ว่า "ข้าราชการที่เพิ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอ จะต้องอยู่ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งปลัดอำเภอ"
ดังนั้น การตัดสินใจของกรมการปกครองในครั้งนี้จึงเป็นการยืนยันให้ ร.ต.อ.หญิง อาทิติยา ต้องเดินทางไปรับตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะปลัดอำเภอที่จังหวัดศรีสะเกษตามคำสั่งเดิม และถือเป็นการยุติประเด็นการย้ายไปช่วยราชการที่รัฐสภา ซึ่งเคยถูกตั้งคำถามว่าเป็นอีกหนึ่ง "ทางลัด" ในเส้นทางอาชีพของเธอหรือไม่