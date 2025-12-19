หมดปัญหาเรื่องขอเยียวยาน้ำท่วม !!! เบดร็อค อนาไลติกส์ เปิดตัวแพลตฟอร์ม ‘CDDP360’ นำร่องสงขลา แค่ “ปัก-ถ่าย-บันทึก” ตัวช่วยเก็บหลักฐานความเสียหาย ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงยื่นขอความช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชน
หลังมวลน้ำระลอกใหญ่คลี่คลายลง ความท้าทายที่ตามมาคือกระบวนการฟื้นฟูความเสียหายของบ้านเรือนและการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการยื่นขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชน ซึ่งผู้ประสบภัยจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบและครบถ้วน
บ่อยครั้งที่กระบวนการดังกล่าวอาจใช้ระยะเวลาพอสมควร อันเนื่องมาจากข้อจำกัดด้านความครบถ้วนและความชัดเจนของหลักฐาน อาทิ ภาพถ่ายที่มีความคลุมเครือ หรือเอกสารสำคัญที่สูญหายไปกับสายน้ำ
ด้วยโจทย์ท้าทายดังกล่าว บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด หรือ เบดร็อค อนาไลติกส์ (Bedrock) ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการจัดการข้อมูลประกอบกับการให้บริการแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Location Intelligence) จึงได้เปิดตัว “CDDP360” (City Digital Data Platform 360) แพลตฟอร์มดิจิทัลรูปแบบใหม่สำหรับการจัดเก็บหลักฐานด้านสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ โดยนำร่องเปิดใช้งานในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อยกระดับการบันทึกข้อมูลจากภาพถ่ายบนอุปกรณ์มือถือส่วนบุคคล ให้สามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยฐานข้อมูลของ CDDP360 ได้มีการจัดเก็บข้อมูลความเสียหายของเมืองหลังสถานการณ์อุทกภัยในลักษณะภาพมุมมอง 360 องศา ครอบคลุมระยะทางรวมกว่า 2,200 กิโลเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่มากกว่า 200 ตารางกิโลเมตร ในรูปแบบ Street View ความละเอียดสูงสุดระดับ 8K ซึ่งช่วยให้การตรวจสอบสภาพพื้นที่และการเปรียบเทียบก่อน–หลังเกิดเหตุมีความแม่นยำ ชัดเจน และตรวจสอบย้อนหลังได้
CDDP360 ยกระดับการบันทึกภาพถ่ายมือถือ สู่หลักฐานสำหรับยื่นหน่วยงานรัฐ-ประกัน
วัตถุประสงค์หลักของแพลตฟอร์ม CDDP360 คือการช่วยให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถบันทึก ภาพถ่ายความเสียหายได้อย่างง่ายดายและเป็นระบบ เพื่อใช้เป็น "ข้อมูลอ้างอิงประกอบการยื่นเรื่อง" ขอรับ ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ หรือการเคลมประกันภัยกับภาคเอกชน ในกรณีที่อยู่อาศัยหรือยานพาหนะ ได้รับความเสียหาย โดยช่วยเพิ่มความชัดเจนและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา
คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด ได้เผยถึงเบื้องหลังแนวคิดการพัฒนาแพลตฟอร์ม CDDP360 เกิดจากความตั้งใจที่จะสนับสนุนกระบวนการฟื้นฟูหลังสถานการณ์อุทกภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไว้ว่า
“ในหลายสถานการณ์ การยื่นขอรับความช่วยเหลือจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลและหลักฐานที่มีความครบถ้วนและตรวจสอบได้ เราจึงมองเห็นโอกาสในการนำเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับการจัดเตรียมข้อมูล เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่ได้อย่างเต็มศักยภาพ”
“ในฐานะบริษัทด้านเทคโนโลยี เราจึงนำองค์ความรู้ด้านข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์พัฒนาเทคโนโลยี CDDP360 เพื่อให้ผู้ประสบภัยมีข้อมูลที่พร้อมที่สุดสำหรับการนำไปยื่นเรื่องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านเครื่องมือที่เข้าถึงง่าย โดยสามารถเปลี่ยน 'ภาพถ่ายธรรมดา' ให้กลายเป็น 'หลักฐานเชิงประจักษ์' และตรวจสอบได้ทันที ลดภาระของทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ ช่วยให้มีข้อมูลอ้างอิงที่ถูกต้องและเชื่อถือได้”
ยื่นเรื่องง่าย ผ่านฉลุย แค่ “ปัก - ถ่าย - บันทึก”
ความน่าสนใจของแพลตฟอร์ม CDDP360 ที่เป็นเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ สำหรับอัพโหลดภาพถ่าย เป็นระบบ “สร้างรายงานหลักฐานอัจฉริยะ” ที่ทำงานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) อย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ ภายใต้แนวคิดที่ต้องการลดความซับซ้อนทางเทคนิคให้เหลือเพียงขั้นตอนการใช้งานที่เข้าใจง่ายที่สุด สำหรับประชาชนทั่วไป ทางทีมผู้พัฒนาจึงออกแบบแพลตฟอร์ม CDDP360 ผ่านคอนเซปต์ “ปัก - ถ่าย - บันทึก” ระบบจะช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้ทันที โดยสามารถเริ่มใช้งานได้ดังนี้
● ปัก: ระบุพิกัดแม่นยำ
ปัญหาที่พบบ่อยในการแจ้งเหตุคือการระบุพิกัดคลาดเคลื่อน ระบบ CDDP360 ใช้ข้อมูลจากแผนที่ความละเอียดสูง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปักหมุดระบุตำแหน่งของตนเองได้อย่างแม่นยำ ซึ่งการระบุตำแหน่งที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นทาง จะช่วยลดข้อโต้แย้งเรื่องขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบเมื่อต้องยื่นเรื่องกับหน่วยงานต่าง ๆ
● ถ่าย: ไกด์ไลน์จัดหมวดหมู่ เก็บหลักฐานครบทุกมิติ
ในขั้นตอนการ “ถ่าย” ระบบถูกออกแบบมาให้ทำหน้าที่เหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่คอยแนะนำว่าต้องถ่ายอะไรบ้าง โดยมีการแยกหมวดหมู่ความเสียหายไว้อย่างชัดเจน ทั้งโครงสร้างบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ และยานพาหนะ ครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกอาคาร
● บันทึก: รายงานอัจฉริยะ พร้อมยื่นเรื่องทันที
เมื่อข้อมูลครบถ้วน ขั้นตอนสุดท้ายคือ “บันทึก” เพียงกดปุ่มเดียว ระบบจะทำการประมวลผลและ “สร้างรายงานหลักฐานอัจฉริยะ” ให้อัตโนมัติ
ความพิเศษคือรายงานหลักฐานอัจฉริยะฉบับนี้จะรวบรวมหลักฐานทุกมิติไว้ในที่เดียว ทั้งภาพถ่ายความเสียหายที่ผู้ใช้ บันทึก ผสานกับเทคโนโลยีข้อมูลเมืองขั้นสูง โดยระบบจะนำภาพถ่ายจากผู้ใช้ไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลภาพ Street View เพื่อเปรียบเทียบก่อน-หลังเกิดเหตุ ทำให้หลักฐานที่ได้มีความครบถ้วนทุกมิติ ซึ่งช่วยสนับสนุนการพิจารณาประเมินความเสียหายได้อย่างเป็นระบบ มีความครบถ้วน และมีความแม่นยำยิ่งขึ้น
นำร่องพื้นที่สงขลา พร้อมใช้งานทันที
แพลตฟอร์ม CDDP360 เปิดให้ใช้งานอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป โดยเริ่มนำร่องในพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อสถานการณ์อุทกภัย
ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถเตรียมความพร้อมล่วงหน้าได้ ด้วยการเริ่มบันทึกข้อมูลสภาพทรัพย์สินในปัจจุบัน เพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงผ่านเว็บไซต์ cddp360.bedrockanalytics.ai โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงระบบได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์ โดยไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติม รองรับทั้งการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ ที่ไม่คาดคิดอย่างเป็นระบบ และเปลี่ยนความเสียหายให้กลายเป็นสิทธิที่พึงได้รับอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด ได้กล่าวทิ้งทวนที่สะท้อนถึงความตั้งใจว่า
"สำหรับเรา เทคโนโลยีจะมีคุณค่าอย่างแท้จริง เมื่อสามารถนำมาช่วยแก้ไขปัญหาให้ผู้คนได้อย่างเป็นรูปธรรม เราไม่อยากให้เรื่องเอกสารกลายเป็นปัญหาของผู้ประสบภัย ดังนั้นแพลตฟอร์ม ‘CDDP360’ จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยยกระดับการเก็บข้อมูลและภาพหลักฐานความเสียหายให้มีความครบถ้วนและชัดเจน ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อยื่นเรื่องขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไปได้ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องข้อมูลตกหล่น"