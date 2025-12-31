“LumpiniDogPark” สวนสุนัขแห่งที่ 9 ของกรุงเทพมหานคร

เอาใจคนรักน้องหมา “สวนลุมพินี” เตรียมเปิดโซนใหม่สำหรับน้องๆ 4 ขา น้องหมา พร้อมเปิดให้บริการใน "วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569"
ชาว กทม. ที่มีน้องหมา ได้เวลาพาน้องออกไปเที่ยวสวนลุมฯ พร้อมเปิดให้บริการ “LumpiniDogPark” ซึ่งเป็น สวนสุนัขแห่งที่ 9 ของกรุงเทพมหานคร โดยนับเป็นความร่วมมือของกรุงเทพมหานคร และหอการค้าญี่ปุ่น–กรุงเทพฯ ที่ต้องการให้สวนลุมฯ เป็นพื้นที่พักผ่อนของคนและสัตว์เลี้ยงไปพร้อมกัน จึงได้จัดสรรพื้นที่กว่า 2 ไร่ บริเวณใกล้ลานจอดรถฝั่งถนนวิทยุ เพื่อเป็นพื้นที่ให้เจ้าของและสุนัขได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย
อีกทั้งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญในโอกาสครบรอบ 70 ปี ของการก่อตั้งหอการค้าญี่ปุ่นฯ สะท้อนถึงความร่วมมืออันดีในการร่วมพัฒนาพื้นที่สีเขียวและคุณภาพชีวิตของประชาชน
โดยขณะนี้การก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จ โดยกรุงเทพมหานคร กำหนดรับมอบพื้นที่จากหอการค้าญี่ปุ่นฯ พร้อมเปิดให้บริการในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569
ส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline