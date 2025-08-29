เขตพระนครแจ้งปิด “สนามหลวง” ปรับปรุงพื้นที่เสียหายชั่วคราว เพื่อรองรับกิจกรรมใหญ่ปลายปี

สำนักงานเขตพระนคร ประกาศแจ้งปิดปรับปรุงสนามหญ้าและลานจอดรถบริเวณพื้นที่ “สนามหลวง” เป็นการชั่วคราว เพื่อเตรียมพื้นที่รองรับกิจกรรมช่วงปลายปี เช่น วันพ่อแห่งชาติ และเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค. - 15 พ.ย. 68 โดยจะปิดลานจอดรถ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย. 68 เป็นต้นไป
นายโกศล สิงหนาท ผู้อำนวยการเขตพระนคร แจ้งว่า ทางสำนักงานเขตพระนคร ได้ติดประกาศแจ้งปิดปรับปรุงพื้นที่ท้องสนามหลวง เพื่อทำการปรับปรุงสนามหญ้าและลานจอดรถ โดยสำนักการโยธา (สนย.) จะเป็นผู้รับผิดชอบ
โดยจะทำการปิดปรับปรุงตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค. - 15 พ.ย. 68 และจะปิดลานจอดรถตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย. 68 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ กทม.อยู่ระหว่างการพิจารณาการใช้พื้นที่รองรับกิจกรรมช่วงปลายปี เช่น วันพ่อแห่งชาติ และเทศกาลปีใหม่ โดยจะมีการจัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมทั้งสำหรับภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป
และจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมเรื่องการจัดสรรพื้นที่สำหรับกิจกรรมทั่วไป หรือการออกกำลังกายของประชาชนตลอดระยะเวลาของการปิดปรับปรุงด้วย อย่างไรก็ตามเมื่อได้ข้อสรุปเรื่องการใช้พื้นที่แล้ว จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางสื่อของกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตพระนครต่อไป
