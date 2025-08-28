สวยสะกด! ฝูงน้อง “หงส์ขาวและหงส์ดำ” ที่ทะเลสาบสวนสาธาณะ อบจ.เชียงใหม่

อบจ.เชียงใหม่ ปล่อย “หงส์ขาวและหงส์ดำ” ลงในทะเลสาบภายในสวนสาธารณะ อบจ.เชียงใหม่ เพิ่มความสวยงามให้พื้นที่ ยิ่งมีฉากหลังเป็นดอยสุเทพ บอกเลยว่าสวยงามเหมือนอยู่ต่างประเทศเลย!
เฟซบุ๊กเพจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้โพสต์ภาพของฝูง “หงส์ขาวและหงส์ดำ” ที่ทาง อบจ. เชียงใหม่ ได้นำมาปล่อยไว้ เพิ่มความสวยงามในการถ่ายรูป พร้อมให้ข้อมูลว่า
อากาศเช้านี้ "ยกกล้องขึ้นมาแล้วตามมา! 📸 ที่ สวน อบจ.เชียงใหม่
แสงสวย มุมดี บรรยากาศเป็นใจ แถมยังมีน้องหงส์ขาวดำสุดคูล มาเป็นพรอพให้รูปดูมีสไตล์ยิ่งขึ้น บอกเลยว่าถ่ายยังไงก็ปัง!"
🦢✨ หงส์ขาวกับหงส์ดำ สัญลักษณ์แห่งรักแท้และรักนิรันดร์
โดยนายพิชัย เลิศพงษ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ปล่อยน้องหงส์ขาวและหงส์ดำวันนี้ (28 ส.ค. 68) เป็นวันแรก โดยมีน้องหงส์ทั้งหมด 10 ตัว แบ่งเป็นหงส์ขาว 2 ตัว และหงส์ดำ 8 ตัว
สวนสาธารณะ อบจ.เชียงใหม่ ตั้งอยู่บริเวณถนนรอบเมืองเชียงใหม่ ต. ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เปิดทุกวัน 24 ชั่วโมง
