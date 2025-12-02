“ฮาร์เบอร์แลนด์” เปิดแฟรนไชส์สาขาแรกในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ปักหมุดสู่เวทีอาเซียน

กรุงเทพฯ — ฮาร์เบอร์แลนด์ ผู้ให้บริการสนามเด็กเล่นในร่มชั้นนำของประเทศไทย ประกาศก้าวสำคัญสู่การขยายธุรกิจระดับนานาชาติอย่างเป็นทางการ ด้วยการเปิดตัว “แฟรนไชส์สาขาแรกในต่างประเทศ” ที่ KLGCC Mall เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา นับเป็นหมุดหมายครั้งประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมสนามเด็กเล่นในร่มจากประเทศไทยในการก้าวสู่เวทีระดับอาเซียน
สาขาใหม่นี้ตั้งอยู่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และได้รับการออกแบบภายใต้มาตรฐานเดียวกับทุกสาขาของฮาร์เบอร์แลนด์ โดยยังคงอัตลักษณ์ของแบรนด์ไว้อย่างครบถ้วน ทั้งด้านความปลอดภัยในการออกแบบโซนการเล่น การจัดสรรพื้นที่เพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็ก รวมถึงการบริการที่อบอุ่น เป็นกันเองในสไตล์ครอบครัวที่ผู้ใช้ชาวไทยคุ้นเคย
บริษัทฯ ตอกย้ำปรัชญาหลักขององค์กรว่า “ไม่ว่าอยู่ที่ใด เด็กทุกคนสมควรได้รับความสุขและความปลอดภัยในมาตรฐานเดียวกัน” ซึ่งเป็นแนวคิดที่ขับเคลื่อนทุกการตัดสินใจและการขยายสาขา
ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของทีมงานตลอดกว่า 10 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งสาขาแรกที่เมืองพัทยา พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจสู่ภูมิภาค ASEAN และตลาดต่างประเทศในอนาคต
ในขณะเดียวกัน ฮาร์เบอร์แลนด์ กรุ๊ป เตรียมเปิดให้บริการสาขาล่าสุดสุดสัปดาห์นี้ ณ Bluport หัวหิน ซึ่งจะเป็นสาขาที่ 29 ของฮาร์เบอร์แลนด์ทั่วประเทศ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านสนามเด็กเล่นในร่มของแบรนด์ไทยที่พร้อมเติบโตทั้งในและต่างประเทศ