กทม.เผยค่าฝุ่น PM 2.5 เช้าวันที่ 8 ธ.ค. ไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ อากาศเย็น–ลมแรงช่วยระบายฝุ่น คาด 9–11 ธ.ค. มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศ กทม. รายงานสถานการณ์ PM2.5 ช่วงเช้าวันนี้ วัดได้ 16.8–34.5 มคก./ลบ.ม. ต่ำกว่าค่ามาตรฐานทุกจุด ขณะกรมอุตุนิยมวิทยาชี้อากาศเย็น–ลมแรงช่วยให้การระบายอากาศ “ดี” แต่เตือนช่วง 9–11 ธ.ค. การระบายอากาศอ่อน มีโอกาสค่าฝุ่นขยับสูงขึ้น พร้อมพบฮอตสปอต 3 จุดในพื้นที่กรุงเทพฯ เร่งประสานตรวจสอบและเข้มมาตรการลดฝุ่น แนะประชาชนเช็กคุณภาพอากาศก่อนออกบ้านและลดพฤติกรรมเสี่ยงฝุ่น PM 2.5ฃ
วันนี้ (8 ธ.ค.) ทีมโฆษกศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร กรมอุตุนิยมวิทยา และสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร ประจำวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2568 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจวัดได้ 16.8-34.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.)
ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศดี
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง(คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่นPM2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา) ระหว่างวันที่ 8 ธ.ค. การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ "ดี " ขณะที่ชั้นบรรยากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะปิดกับมีลมแรง จึงคาดว่าแนวโน้มความเข้มข้นของฝุ่นละอองจะมีค่าลดลง ส่วนวันที่ 9 - 11 ธ.ค. การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ "อ่อน" ขณะชั้นบรรยากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะปิด จึงคาดว่าแนวโน้มความเข้มข้นของฝุ่นละออง จะมีค่าปานกลาง-สูงขึ้น ส่วนวันที่ 12-16 ธ.ค. การระบายอากาศส่วนใหญ่อยู่ใน เกณฑ์ "อ่อน" ขณะที่ชั้นบรรยากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะเปิดและมีโอกาสเกิดฝนตก จึงคาดว่าแนวโน้มความเข้มข้นของฝุ่นละอองจะมีค่าลดลงและคาดการณ์วันนี้ อากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง
จากการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครพบจุดความร้อน ในวันที่ 7 ธันวาคม 2568 จำนวน 3 จุด ดังนี้
จุดที่ 1-2 เวลา 02.40 น. แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
จุดที่ 3 เวลา 13.29 น. แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
(จุดที่ 1-2 เป็นเหตุเพลิงไหม้โรงงาน เพลิงไหม้สงบเรียบร้อยแล้ว)
(จุดที่ 3 อยู่ระหว่างประสานตรวจสอบจุดความร้อน)
สำนักสิ่งแวดล้อมได้ประสานแจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มความเข้มงวดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง เพื่อเป็นการบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพอนามัยของประชาชน และขอเชิญชวนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน โดยช่วยกันปรับเปลี่ยน พฤติกรรมและลดกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละออง เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ “5 วิธีลดฝุ่น คุณก็ทําได้” 1. หมั่นทําความสะอาดบ้านด้วยวิธีเช็ดฝุ่น 2. งดเผาขยะ งดจุดธูป 3. ปลูกต้นไม้ช่วยดูดซับมลพิษดักจับฝุ่นละออง 4. เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และ 5. ดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ ตรวจสภาพเครื่องยนต์ไม่ให้มีค่าควันดํา เกินมาตรฐาน
แจ้งเตือนรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ผ่านทาง
- แอปพลิเคชัน AirBKK
- www.airbkk.com
- https://greener.bangkok.go.th
- www.pr-bangkok.com
- FB: สำนักสิ่งแวดล้อม กทม
- FB: ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร
- FB: กรุงเทพมหานคร
- LINE ALERT
ทั้งนี้ กรณีประชาชนพบเห็นแหล่งกำเนิดมลพิษสามารถแจ้งเบาะแสผ่านทาง Traffy Fondue