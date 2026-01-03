"เอกนัฏ" ชูดรีมทีม "ภูมิใจไทย" ดัน "พูดแล้วทำพลัส" นโยบายทำได้จริง ไม่ขายฝัน

"เอกนัฏ" ชูดรีมทีม "ภูมิใจไทย" พูดแล้วทำพลัส สู้ศึกเลือกตั้ง "เอกนิติ - ศุภจี – สีหศักดิ์" มืออาชีพ ดันนโยบาย ทำได้จริง บอกวิธีทำและใครเป็นผู้ทำ
นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคภูมิใจไทย นำเสนอต่อสาธารณชนโดย ประกาศนโยบายชัดเจน พูดถึงวิธีการทำนโยบาย ยิ่งไปกว่านั้น บอกถึงขั้นว่าหากเลือกพรรคภูมิใจไทย ได้นายกรัฐมนตรี ที่ชื่อนายอนุทิน ชาญวีรกูล แล้วจะมีมืออาชีพทั้ง 3 คนมาร่วมรัฐบาลด้วย นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ เป็นรองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ขุนคลังมืออาชีพ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ หญิงแกร่ง และนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ต่างประเทศ ทำไทยเป็นไท ในเวทีโลก ทั้งหมดนั่งกระทรวงสำคัญที่เป็นยุทธศาสตร์ ตนยึดมั่นในเรื่องของใจ เรื่องของความจริงใจมาตลอด พรรคภูมิใจไทย พูดชัดเจนว่า พูดแล้วทำพลัส จะไม่พูดอะไร ที่ทำไม่ได้ เพราะฉะนั้นทุกเรื่องที่พูด ที่โฆษณา ที่ประชาสัมพันธ์ออกไปต้องทำให้ได้
"ในช่วงเลือกตั้งจะมีพรรคอื่นโฆษณาว่าได้เงิน 300 บาท ได้ 400 บาท บางพรรคพูดเรื่องค่าแรง เบี้ยต่างๆ บางพรรคบอกถึงว่าจะให้เงินเปล่า แต่หากไม่มีเงินเข้ามาในระบบจะทำนโยบายได้อย่างไร เป็นเพียงความฝันนโยบายลมๆ แล้งๆ แต่พรรคภูมิใจไทยไม่ทำแบบนั้น วันนี้เราขายนโยบายพยาบาลอาสา ทหารอาสา และสามารถบอกได้ว่าจะนำงบประมาณส่วนใดมาจัดสรรให้เป็นค่าตอบแทน ตนจึงอยากย้ำว่า มีนโยบายที่ทำได้จริง บอกวิธีทำและใครเป็นผู้ทำ ทั้ง นางศุภจี นายเอกนิติ และนายสีหศักดิ์”