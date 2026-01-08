“อนุทิน” หาเสียงชุมชนบึงพระราม 9 ช่วย “ประเดิมชัย” ชู คนละครึ่งพลัส วางทีมศก.มืออาชีพดูแลพาณิชย์

นายกฯ ลงพื้นที่ชุมชนบึงพระราม 9 ช่วย “ประเดิมชัย” หาเสียง ชูนโยบาย “คนละครึ่งพลัส” กระตุ้นเศรษฐกิจ วางทีมเศรษฐกิจมืออาชีพ ดูแลพาณิชย์–คลัง หากคัมแบ็กเป็นรัฐบาล
วันที่ (8 มกราคม 2569) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคภูมิใจไทย (ภท.) นำโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล, น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี แกนนำพรรค พร้อมด้วย นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ผู้สมัคร ส.ส.กทม. เขต 5 ลงพื้นที่หาเสียงย่านห้วยขวาง–วังทองหลาง โดยตั้งเวทีปราศรัยย่อยในชุมชนบึงพระราม 9 เพื่อพบปะประชาชนอย่างใกล้ชิด พร้อมทักทายและขอคะแนนเสียงจากประชาชนตลอดเส้นทาง สร้างบรรยากาศเป็นกันเองและได้รับการตอบรับจากชาวบ้านในพื้นที่อย่างดี
นายอนุทิน กล่าวกับประชาชนช่วงหนึ่งว่า พรรคภูมิใจไทยมุ่งเดินหน้านโยบายเศรษฐกิจที่เห็นผลได้จริง โดยชูนโยบาย “คนละครึ่งพลัส” เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อ ฟื้นเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มรายได้ให้ร้านค้ารายย่อยและผู้ประกอบการในชุมชน พร้อมย้ำว่ามาตรการนี้ถูกออกแบบให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง ใช้ง่าย และเกิดผลรวดเร็ว
นอกจากนี้ นายอนุทิน ยังระบุถึงการเตรียมความพร้อมด้านทีมเศรษฐกิจของพรรค หากได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้กลับมาบริหารประเทศ โดยพรรคได้วางตัวบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญไว้อย่างชัดเจน ทั้ง การพาณิชย์ และการคลัง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า พรรคภูมิใจไทยได้กำหนดโครงสร้างทีมบริหารไว้แล้ว โดยจะเสนอ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เป็นรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ดูแลงานต่างประเทศและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ดูแลการค้าและอุตสาหกรรม และ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ เป็นรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อดูแลนโยบายการเงิน การคลัง และการกระตุ้นเศรษฐกิจ