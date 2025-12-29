ภท.หวังสร้างปรากฏการณ์ปักธงเมืองหลวง มั่นใจคุณภาพผู้สมัครสส.กทม. รับเรื่องยากแต่เป็นไปได้

ภท. ลุยปักธงเมืองหลวงครั้งแรก "ศุภมาส" มั่นใจคุณภาพผู้สมัคร สส.กทม. รับเป็นเรื่องยาก แต่เป็นไปได้ ย้ำพรรคมีมืออาชีพพร้อมทำงานให้ปชช. สายต่อนโยบายพูดแล้วทำพลัส
วันที่ (29 ธันวาค 2568) น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย ในฐานะผู้รับผิดชอบการเลือกตั้ง สส. ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ของพรรคภูมิใจไทยร่วมกับ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เปิดเผยถึงความพร้อมหลังการรับสมัครเสร็จสิ้น โดยระบุว่า ครั้งนี้พรรคภูมิใจไทยได้ส่งผู้สมัคร สส. ในพื้นที่ กทม. ครบทั้ง 33 เขต ซึ่งมั่นใจในคุณภาพของผู้สมัครทุกคน
โดยความท้าท้ายพรรคภูมิใจไทยในการแข่งขันพื้นที่ กทม. ซึ่งถือเป็นพื้นที่ของคนเมืองที่ต้องการความชัดเจน และมืออาชีพ พรรคจึงได้เปิดตัวทีมทำงานที่เข้มแข็ง โดยพรรคได้มีการเปิดตัวทั้งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคทั้ง 2 คน คือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล และ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว
และก่อนหน้านี้พรรคภูมิใจไทยก็ได้ประกาศแล้วว่า หากกลับมาเป็นรัฐบาล จะให้นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เป็น รองนายกฯ ควบ รมว.การต่างประเทศ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ เป็นรองนายกฯ ควบ รมว.พาณิชย์ และนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯ ควบ รมว.การคลัง
“คิดว่าคนกรุงเทพฯ น่าจะสบายใจได้ว่า พรรคมีมืออาชีพที่จะเข้ามาทำงานให้กับประชาชน รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดขึ้นได้จริง และสานต่อนโยบายต่าง ๆ ที่เคยทำไว้ตามสโลแกนหาเสียงคือ พูดแล้วทำพลัส” น.ส.ศุภมาส กล่าว
เมื่อถามถึงความคาดหวังหรือการตั้งเป้าปักธงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร น.ส.ศุภมาส ยอมรับว่าเป็นเรื่องยาก แต่ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้ ดังนั้นการลงสนาม กทม. ในครั้งนี้ก็ต้องการสร้างปรากฏการณ์ภูมิใจไทยปักธงเมืองหลวงครั้งแรก แม้ก่อนหน้านี้อาจจะถูกมองว่าฐานเสียงอยู่แต่ในพื้นที่ต่างจังหวัดก็ตาม
สำหรับความพร้อมการเลือกตั้งของพรรคภูมิใจไทย ล่าสุดได้มีการปล่อยเพลงแคมเปญหาเสียงผ่านแฟนเพจของพรรค โดย ดี้-นิติพงษ์ ห่อนาค ขับร้องโดย สุเมธ องอาจ พร้อมการโปรโมตชุดนโยบายพูดแล้วทำพลัสอีกด้วย