ซีอีโอ บางจาก ชู ESG เป็นหัวใจธุรกิจ ขับเคลื่อนความยั่งยืน บนเวทีครอบครัวข่าว 3 Forum 2026

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมเสวนาในหัวข้อ “The Sustainability Imperative: ESG as a Core Business Strategy – เจาะลึกกฎระเบียบโลกใหม่และโอกาสทางธุรกิจสีเขียว” ภายในงานครอบครัวข่าว 3 Forum 2026 ทิศทางโลก ทิศทางไทย : Global Dynamics and Thailand’s Future ร่วมกับ นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และนายนรินทร์ เผ่าวณิช ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดำเนินรายการโดย นายกิตติ สิงหาปัด จัดโดย สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2569
นายชัยวัฒน์ กล่าวถึงแนวคิดการดำเนินธุรกิจของบางจากฯ ที่ยึดหลัก ESG เป็นแกนกลางมาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มอง ESG เป็นเพียงกิจกรรมเพื่อสังคม แต่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจตั้งแต่ต้นเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนในระยะยาว ควบคู่กับการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น ตัวอย่างหนึ่งคือสถานีบริการน้ำมันสหกรณ์การเกษตรหรือปั๊มชุมชน ซึ่งถือกำเนิดขึ้นเมื่อกว่า 30 ปีที่แล้วเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาน้ำมันราคาแพงและไม่มีคุณภาพ พร้อมสร้างรายได้ให้สมาชิกสหกรณ์ฯ จัดเป็นวิสาหกิจชุมชนยุคแรก ๆ ของไทยที่ยังคงเติบโตมาจนถึงปัจจุบัน เขาย้ำว่าในอดีต CSR คือการแบ่งปันในวันที่มีกำไร แต่สำหรับบางจากฯ ไม่ได้มองเป็นเพียงการบริจาค แต่ ESG คือการหลอมรวมความยั่งยืนให้กลายเป็นเนื้อเดียวกับธุรกิจ
นอกจากนี้ นายชัยวัฒน์ยังสะท้อนให้เห็นถึงการมองการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างรอบด้านและมองไกลโดยยกตัวอย่างเมื่อราว 10 ปีที่ผ่านมา ในช่วงที่โลกเริ่มเปลี่ยนจากน้ำมันไปสู่ไฟฟ้า บางจากฯ มองว่าแบตเตอรี่คือหัวใจสำคัญของระบบพลังงานใหม่ และลิเทียมคือวัตถุดิบเชิงยุทธศาสตร์ จึงเข้าไปลงทุนและเรียนรู้ตั้งแต่ระยะแรก พร้อมขยายการลงทุนด้านพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม
อย่างไรก็ตาม ในโลกยุคดิจิทัลปัจจุบันที่ขับเคลื่อนด้วย Data Center และโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจใหม่ จำเป็นต้องมีพลังงานที่สามารถจ่ายไฟได้อย่างมั่นคงตลอด 24 ชั่วโมง จึงต้องก้าวข้ามข้อจำกัดของพลังงานเดิมไปสู่พลังงานฐานเช่น พลังงานความร้อนใต้พิภพ เพื่อข้ามขีดจำกัดของพลังงานเดิมไปสู่พลังงานที่มั่นคงและยั่งยืนในด้านกลไกตลาดคาร์บอน บางจากฯ ได้ริเริ่มก่อตั้ง Carbon Markets Club เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในประเทศไทย รองรับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เช่น CBAM โดยทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มสร้างความรู้ ความร่วมมือ และระบบนิเวศด้านคาร์บอนให้กับภาคธุรกิจไทย ใช้ตลาดคาร์บอนเป็นกลไกทางเศรษฐกิจในการมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งองค์กรและบุคคลกว่า 1,700 ราย และได้ต่อยอดความร่วมมือสู่ระดับภูมิภาคผ่านกรอบ ASEAN Common Carbon Framework (ACCF) เพื่อเสริมอำนาจต่อรองของอาเซียนบนเวทีโลก
ขณะที่ในด้านธรรมาภิบาล นายชัยวัฒน์ ย้ำถึงโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของบางจากฯ ที่มีความชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นมากกว่า 10% แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดที่มีอำนาจควบคุม เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดถือหุ้นเกิน 25% ของสิทธิออกเสียง พร้อมยึดหลักการถ่วงดุลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจทุกภาคส่วนมาอย่างต่อเนื่องกว่า 40 ปี โดยกล่าวทิ้งท้ายว่า “ESG อยู่ใน DNA ของเรา
บางจากฯ ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งเป็นเกราะป้องกันความเสี่ยงที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจในระยะยาว ขอให้มั่นใจว่าบางจากฯ ยังเป็นบางจากฯ ที่ยึดมั่นในการดูแลสังคมควบคู่ไปกับการตอบแทนผู้ถือหุ้นในแง่ธุรกิจ”