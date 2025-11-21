งานเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง & ทัวร์ ครั้งที่ 17 (Visit Japan FIT Fair #17) ทราเวลแฟร์เที่ยวญี่ปุ่นล้วนๆ ที่ใหญ่ที่สุดในไทย ถ่ายทอดเสน่ห์ของประเทศญี่ปุ่นในธีม “ญี่ปุ่น ‘เมืองหลัก เมืองรอง’ ที่คุณจะหลงรัก”
องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) สำนักงานกรุงเทพฯ จัด “งานเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง & ทัวร์ ครั้งที่ 17” (Visit Japan FIT Fair #17) ขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 21 - วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 เวลา 10.00 – 20.00 น. ที่พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
งานนี้ถือเป็นมหกรรมท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจัดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2011 โดยครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 17 ซึ่งเป็นการจัดงานภายใต้ธีม “ญี่ปุ่น ‘เมืองหลัก เมืองรอง’ ที่คุณจะหลงรัก” โดยมุ่งส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาวไทยผู้มาเยี่ยมชมงานได้รู้จักทั้งแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่คุ้นเคย รวมถึงเปิดโอกาสให้ได้สัมผัสเสน่ห์ของเมืองรองจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วญี่ปุ่นที่ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางทริปถัดไปที่ตรงกับความสนใจของนักท่องเที่ยวไทย
โดยในพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการได้รับเกียรติจาก นางเดงุจิ มาคิยู รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO), นายโอตากะ มาซาโตะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ นายนาคาสุงิ ฮาจิเมะ ผู้อำนวยการบริหาร องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) สำนักงานกรุงเทพฯ มาร่วมทำพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ
นางเดงุจิ มาคิยู รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) ได้กล่าวเปิดงานว่า “ขอขอบคุณพันธมิตรจากทั้งประเทศไทยและญี่ปุ่นที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างยาวนาน ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวนมากได้เดินทางไปเยือนประเทศญี่ปุ่น เราหวังว่างานนี้จะทำให้ท่านได้ค้นพบ ‘ญี่ปุ่นมุมใหม่’ ของภูมิภาคต่างๆ และขอเชิญชวนให้ทุกท่านเดินทางไปเยือนญี่ปุ่น”
ด้าน นายนาคาสุงิ ฮาจิเมะ ผู้อำนวยการบริหาร JNTO สำนักงานกรุงเทพฯ ได้กล่าวเสริมว่า “ธรรมชาติอันตระการตา ออนเซ็น วัฒนธรรม และงานเทศกาลต่าง ๆ จากทั่วทุกภูมิภาคของญี่ปุ่นได้ถูกรวบรวมไว้ในงานนี้ ผมขอเชิญชวนให้ทุกท่านใช้โอกาสนี้พูดคุยกับตัวแทนจากญี่ปุ่นในแต่ละบูธ เพื่อค้นพบเส้นทางและประสบการณ์การเดินทางสู่ 'เมืองหลัก เมืองรอง' ครั้งใหม่ด้วยตัวท่านเอง”
ไฮไลท์ในปีนี้ พบกับผู้ออกบูธจากญี่ปุ่นและไทย 118 หน่วยงาน รวม 160 บูธ ที่มาพร้อมกับโปรโมชันพิเศษเฉพาะในงาน ไม่ว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบิน บัตรเหมาจ่ายรถไฟ ที่พัก บัตรเข้าสถานที่ รถเช่า กิจกรรมต่างๆ แพคเกจเที่ยวเอง กรุ๊ปทัวร์ ประกันการเดินทาง Wi-Fi ซิมอินเตอร์เน็ต และสินค้าเที่ยวญี่ปุ่นต่างๆ ตลอดจนสามารถปรึกษาข้อมูลเที่ยวญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนท่องเที่ยว ข้อมูลสถานที่และการบริการในจังหวัดต่างๆ กับผู้เชี่ยวชาญโดยตรงได้อีกด้วย นอกจากนี้เมื่อช้อปสินค้าภายในงานครบ 8,000 บาท สามารถนำใบเสร็จแลกรับ “หมอนโมมิจิ-ใบไม้เปลี่ยนสี” สุดน่ารัก และยังมีแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง รวมถึงกิจกรรมการร่วมสนุกสำหรับผู้เข้าร่วมงานเพื่อรับของที่ระลึกสุดพิเศษจาก JNTO อีกมากมาย
ทั้งนี้บนเวทียังมีกิจกรรมจากศิลปินและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังตลอดทั้ง 3 วัน ไม่ว่าจะเป็น บุ๋น นพณัฐ นักแสดงชื่อดังจาก GMMTV (ขึ้นแสดงวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน เวลา 14.00 – 15.00) และ นน ChinoToShare ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ที่จะมาเล่าประสบการณ์ท่องเที่ยวญี่ปุ่นแบบ Unseen (ขึ้นแสดงวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน เวลา 18.00 – 18.45) นอกจากนี้ ยังมีการแสดงระบำซันสะโอโดริ ซึ่งเป็นระบำพื้นบ้านอันงดงามที่ส่งตรงมาจากเมืองโมริโอกะ จังหวัดอิวาเตะ รวมถึงเหล่านินจาจากจังหวัดโทชิงิ ที่จะมาปรากฎตัวภายในงานนี้โดยเฉพาะ เพื่อแนะนำเสน่ห์ของ "การท่องเที่ยวเชิงศิลปะการต่อสู้" ที่หาได้เฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับคนรักญี่ปุ่นและคนที่ชอบเที่ยวญี่ปุ่น ห้ามพลาด! ขอเชิญร่วมสนุกด้วยการแข่งตอบคำถามชิงตำแหน่ง “กูรูเรื่องเที่ยวญี่ปุ่น” ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 พร้อมลุ้นรับตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ญี่ปุ่น-ไทยฟรี!
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติของนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น
-ในช่วงมกราคมถึงตุลาคม ปี 2025 จำนวนนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น มีประมาณ 940,000 คน
(เพิ่มขึ้นประมาณ 6.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2024)
-ในปี 2024 ในบรรดานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวชาวไทยมีจำนวนมากเป็นอันดับที่ 6
รองจากเกาหลีใต้ จีน ไต้หวัน อเมริกา และฮ่องกง
รายละเอียด “งานเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง & ทัวร์ ครั้งที่ 17” (Visit Japan FIT Fair #17)
(เว็บไซต์หลัก https://www.japan.travel/th/th/fit-fair-17/)
ผู้จัดงาน องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) สำนักงานกรุงเทพฯ
สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
วัน-เวลาจัดงาน 21 - 23 พฤศจิกายน 2025 (ศุกร์ – อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น.
สถานที่จัดงาน พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
จำนวนผู้ออกบูธ 118 หน่วยงาน รวม 160 บูธ
องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) สำนักงานกรุงเทพฯ
ญี่ปุ่น 80 หน่วยงาน (หน่วยงานท้องถิ่น บริษัทขนส่ง โรงแรม สถานประกอบการท่องเที่ยว ฯลฯ)
ไทย 37 หน่วยงาน (สายการบิน 9 บริษัท บริษัททัวร์ 18 บริษัท บริษัทอื่นๆ (เช่น บริษัทประกันภัย) 10 บริษัท)
จำนวนผู้ชมงานคาดว่าประมาณ 62,000 คน
จำนวนผู้ออกบูธครั้งก่อน ญี่ปุ่น 67 หน่วยงาน ไทย 41 หน่วยงาน
จำนวนผู้ชมงานครั้งก่อน 62,000 คน