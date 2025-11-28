นายกแป้นแจงน้ำท่วมหาดใหญ่ ผมเพิ่งเข้ามา 4 เดือน เผยมีคนดึงธงแดงออก

ณรงค์พร ณ พัทลุง ให้สัมภาษณ์รายการข่าวสามมิติเมื่อคืน อ้างเพิ่งเข้ามา 4 เดือน มีเรือเก่าไม่ถึง 5 ลำ ไม่ได้ซื้อเป็นสิบปี สู้เท่าที่สู้ได้ แจงปมแจ้งเตือนช้ายกธงเองไม่ได้ ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการฯ เปรยอาจจะมีคนดึงออก หรือมีใครไปจับเล่น
วันนี้ (28 พ.ย.) บนโซเชียลฯ มีการแชร์และวิพากษ์วิจารณ์ คลิปที่ถ่ายจากรายการข่าวสามมิติ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ซึ่งนายกิตติ สิงหาปัด ผู้ดำเนินรายการ สัมภาษณ์ นายณรงค์พร ณ พัทลุง หรือนายกแป้น นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อคืนวันที่ 27 พ.ย. นับเป็นการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนครั้งเเรก หลังเกิดเหตุน้ำท่วมใหญ่ ในตอนหนึ่ง นายณรงค์พรให้สัมภาษณ์ว่า มีการสูบน้ำปกติ คาดว่าภายใน 2 วัน น้ำจะแห้งลง เหลือแต่ที่ลุ่มตอนนี้เริ่มเบาลง เพราะน้ำเที่ยวนี้เยอะมากจริงๆ 1,900 (ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) พื้นที่แอ่งกระทะมีบ้างแต่ไม่ถึงหน้าแข้งแล้ว
เมื่อถามว่าการฟื้นฟูนับจากนี้ นายณรงค์พร กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี มอบหมายส่งคนมาดูแลการฟื้นฟูทั้งจังหวัดสงขลา และจัดสรรงบประมาณมา ทุกคนจะต้องเข้ามาช่วยกันฟื้นฟูพื้นที่เศรษฐกิจต่างๆ ในอำเภอหาดใหญ่
เมื่อถามว่าเสียงโจมตีว่าจัดการรับมือภัยพิบัติขนาดนี้ ทำไมทำได้แค่นี้ นายณรงค์พร กล่าวว่า "ผมเพิ่งเข้ามา 4 เดือน แล้วเรือไม่ได้ซื้อมาเป็นสิบปีแล้ว เรือทั้งเทศบาลมีไม่ถึง 5 ลำ แล้วก็เป็นเรือเก่า แล้วก็พังหมดในการช่วยเหลือประชาชน เรามีเรืออยู่แค่นี้ในประชากรทั้ง 5-6 หมื่นคนที่กำลังจมอยู่ภาวะ รถต่างๆ เราไม่มีในการช่วยประชาชน เรือเรามีอยู่ 4-5 ลำทั้งนั้น และการช่วยเหลือก็พอดีเข้ามา แล้วก็ช่วยกันเท่าที่ทำได้ เพราะเรามีอยู่แค่นี้ แล้วผมก็เพิ่งเข้ามา 4 เดือน งบประมาณต่างๆ รถเราก็ไม่ได้ซื้อมานาน เป็นรถที่เก่าๆ เรือเก่าๆ ก็เลยต้องสู้เท่าที่สู้ได้"
เมื่อถามถึงการแจ้งเตือนที่มีธงสีต่างๆ มีสีเขียว สีเหลือง สีแดง ทำไมยังเห็นเป็นธงเขียวอยู่ นายณรงค์พร กล่าวว่า "อาจจะเป็นการที่ว่ามีคนดึง หรือยังไงก็แล้วแต่ การแจ้งเตือนมันจะเป็นระบบ ซึ่งผมจะยกเองไม่ได้ ต้องมีการอนุญาตจากคณะกรรมการการแจ้ง ซึ่งผมทำตามคณะกรรมการแจ้ง เลยต้องขออนุญาตผู้ว่าฯ ว่า ผมขอยกธงนะ เนื่องจากเหตุเร่งด่วน ก็อนุมัติแล้วก็ยกได้เลย"
เมื่อถามว่า แปลว่ายกธงแดงไปแล้วแต่มีคนดึงออก นายณรงค์พร กล่าวว่า "อาจจะมีคนดึงออก หรือมีใครไปจับเล่น หรือยังไงก็ไม่รู้ แต่เราประกาศธงแดงแล้วมีการโพสต์ Forecast ของ ปภ. ซึ่งจะแจ้งทุกระยะอยู่แล้ว ซึ่งทุกคนจะเข้าโทรศัพท์ตลอด เราก็มีแค่ชักธงตามที่จังหวัดยินยอมให้ชักธงตามสีต่างๆ ที่จังหวัดกำหนดมา เราก็ทำตามที่คณะกรรมการบริหารน้ำจังหวัดให้เราทำ"