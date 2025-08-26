จิตอาสาเปิดหน้าแฉ “หมอบี” ซื้อที่ 12 ล้านกับ 16 ล้านไล่เลี่ยกัน มีคนซุกเงินใต้ฝ้าวัดจนถล่ม!

จิตอาสาเปิดหน้าแฉ “หมอบี” ซื้อที่ 12 ล้านกับ 16 ล้านไล่เลี่ยกัน ลั่นมีคนซุกเงินใต้ฝ้าวัดจนถล่ม เคยทดสอบต่อหน้า ไม่เชื่อเรื่อง “หมอบี” ปราบผี
โหนกระแสวันที่ 26 ส.ค. มีประเด็นหลากหลายให้ติดตาม รวมถึงเรื่อง “หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ” ซึ่ง “เบิร์ด” จิตอาสาที่เคยทำงานกับหมอบี แต่สุดท้ายเจอความโป๊ะแตกของอีกฝ่าย ซึ่งรอบก่อนเบิร์ดปิดหน้า ใช้ชื่อ น.ส. เอ มาแฉจัดเต็มในรายการโหนกระแสไปแล้วรอบหนึ่ง เปิดโปงภาพปราบผี ที่แท้ก็อปเน็ต แต่รอบนี้เบิร์ดพร้อมเปิดหน้าเผยความจริง กับ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย”
หมอบีโป๊ะแตก ถูกจับได้ว่าเอาเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หลวงพ่อเลยให้หมอบีปิดบัญชีใจฟ้าอาทรประชานาถโดยนายเสกสันน์ ให้ปิดทิ้งซะ หลวงพ่อกลับไปเอาอีกบัญชีมาให้หมอบีใช้ไปเรี่ยไร?
เบิร์ด : ท่านสั่งห้ามทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับทางวัด ห้ามใช้ชื่อวัดในการทำกิจกรรม แล้วท่านให้สัมภาษณ์สำนักข่าวช่องนึงว่าแจ้งไปตั้งแต่สองเดือนที่แล้ว แล้วปรากฏว่าสองเดือนที่แล้ว น่าจะเดือนพ.ค. มิ.ย. ปรากฏว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเพจงมงายสไตล์หมอบีก็มีการใช้เลขที่บัญชีใหม่ขึ้นมา คือ 506 เป็นเลขที่บัญชีวัด
พอจับโป๊ะได้ ก็กังวลใจว่าเงินเข้าหมอบีเดี๋ยวจะมีประเด็น เลยเอาบัญชีใหม่ของวัดให้หมอบีเพื่อให้เอาเงินเข้าทางนี้?
เบิร์ด : ใช่ค่ะ
คุณคิดว่าเงินมากกว่า 200 ล้าน ช่วง 2 ปีที่ผ่านมามั้ย?
เบิร์ด : ถ้านับจากกองปราบสืบเส้นเงินมา ยอดโอนถอนออกโดยเลขาฯ มีแค่ 200 ล้าน แต่อย่าลืมว่าก่อนหน้านั้น ขณะที่เบิร์ดเองสามารถแทร็กได้จากการทำใบอนุโมทนาบัตร จากที่เขาโพสต์หน้าเฟซบุ๊กของเขา ว่าเขาถวายหลวงพ่อไปวันที่เท่าไหร่ ยอดเท่าไหร่ แค่ตั้งแต่ปี 63 64 สองปี จนถึงยอดกฐินปี 65 รวมทั้งหมด 104 ล้าน ที่แทร็กได้นะคะ จากที่เขาโพสต์ ทีนี้นอกเหนือจากนั้นที่แทร็กไม่ได้อีก หลังจากนั้นเขาไม่เคยมาโพสต์อีกเลยว่าเขาเอาเงินถวายหลวงพ่อเท่าไหร่ แล้วก็มีเสียงเล่าลือเรื่องนึง เรื่องที่หลวงพ่อทราบว่าหมอบีเอาเงินไปใช้โดยผิดวัตถุประสงค์ น่าจะทราบมาตั้งแต่มีการออกรถซูซุกิ จิมนี่แล้ว
จะพูดถึงนักร้องที่ใช้อยู่นะ?
เบิร์ด : อันนี้ตัวรถค่ะ มีการแจ้งหลวงพ่อไปว่าวันนี้มีการถอนเงินมาถวายหลวงพ่อ 2.8 ล้าน แล้วเกิดการสงสัยกันขึ้นมาว่าเงินที่เอาไปถวายหายไปบ้างมั้ย หลวงพ่อเลยให้ทางวัดตรวจนับเงินหลังหมอบีกลับไปแล้ว ซอง 2.8 ล้าน เหลืออยู่แค่ 1.5 ล้านบาท
อีก 1.3 ล้านไปไหน?
เบิร์ด : อยู่ที่ซูซุกิจิมนี่ค่ะ
คุณรู้ได้ไง?
เบิร์ด : อีกวันเขาเอารถมาส่งค่ะ
ผมถามเขาแล้วนะ?
เบิร์ด : เขาตอบยังไงก็เป็นส่วนที่เขาให้ข้อมูล แต่อันนี้คือส่วนที่เบิร์ดได้ข้อมูลมาค่ะ อันนี้ไม่ใช่คำกล่าวหานะคะ เขาเล่าต่อๆ กันมา และมีคนถ่ายคลิปวิดีโอไว้ด้วยค่ะ ว่ามีการนับเงินจริงๆ
เรื่องนี้มันที่สุดจริงๆ เบิร์ดเองวันนี้เชื่อว่าหมอบีได้เงินสดจากการปราบผีจริงมั้ย ที่เขาอ้างว่าบ้านหลังนี้ได้จากการปราบผี?
เบิร์ด : ไม่เชื่อมาตั้งนานแล้วด้วยค่ะ เห็นพฤติการณ์บางอย่าง การไปออกทริปกับเขา บางครั้งเราแอบพิสูจน์เขานิดๆ ด้วยการบอกว่าอุ้ย มีคนมาบอกว่าคนนี้ไม่ใช่พระ จะมาเทศน์ทำไม เหมือนกับเราได้ยินคนพูดตอนเขาทำเคสไล่ผี เราบอกว่าได้ยินคนมาพูดว่าไม่ใช่พระจะมาเทศน์ทำไม เหมือนหมอบีนั่งอยู่บนเมรุ แล้วเขาออกไมค์พูดกับผี สวดอะไรแบบนี้ค่ะ เราก็เลยแกล้งพูดว่าได้ยินคนพูดว่าไม่ใช่พระแล้วมาเทศน์ทำไม เขาก็สวมรอยเลย อีตานี่มันบ้า มีอยู่ในเทปนึงของเขาค่ะ เขาก็สวมรอยในสิ่งที่เราพูดเลยว่ามี แต่เราไม่ได้ยินอะไรหรอก
คิดว่าเงินได้จากการปราบผีจริงมั้ย เวลาคุณไปเคยเห็นคนให้เงินเขาเป็นล้านๆ มั้ย?
เบิร์ด : ไม่มีค่ะ ส่วนที่เบิร์ดไปไม่เคยเจอว่ามีคนเอาเงินมาให้ ในวงไม่มีใครรู้ว่าเขาจ่ายค่าปราบผีเป็นล้านค่ะ
เขาอ้างว่าบ้านหลังนั้นได้มาเพราะเป็นเงินกงสีของพ่อเขา เป็นเงินเขาที่ลูกศิษย์ลูกหาให้มาเพราะไปปราบผี?
เบิร์ด : งั้นเขาต้องหาคนที่เป็นเอฟซีเขา และจ้างเขาไปปราบผีในประเทศไทยมายืนยันว่าใช่ เคยจ้างหมอบีจริง จ้างไปล้านนึงจริง มีงานเซ็นรับเงินเอาไว้ ต้องมีคนที่อยู่ในประเทศไทยที่จ้างเขาทำเคสเหล่านี้บ้าง
แล้วไปปราบผีต่างประเทศล่ะ?
เบิร์ด : ก็เอามาให้ดูแล้วว่าเป็นภาพที่เสิร์จมาจากอินเตอร์เน็ต จริงๆ มีเยอะมากกว่านั้น แต่อาจเตรียมงานไม่ได้เยอะค่ะ
รถคุ้กกี้ยังอยู่มั้ย?
เบิร์ด : อยู่ แต่ไม่รู้อยู่กับใครนะคะ
ณ ตอนนี้ประเด็นไปใหญ่โต เรื่องราวเกิดขึ้นเยอะจริงๆ เปิดมาเรื่องเงินทำบุญอยู่ที่ไหน ที่ 2 พันไร่ เรื่องราวของศพ เรื่องพี่กิตติ สิงหาปัด เปิดเรื่องบัตรประชาชน เป็นประเด็นที่หลายคนพูดถึงเยอะมาก ไล่ตั้งแต่หมอบี มาถึงหลวงพ่อ เชื่อว่าขยายวงสองแน่นอน วงสองก็ดูกันไม่ยากในมุมของพระ มีตัวละครบางตัวถูกเปิดเผยชื่อออกมาแล้วด้วย ว่าใครจะถูกเรียกเป็นรายต่อไป แต่มุมหมอบี ก็ยังมีวงสอง คุณรู้ใช่มั้ย?
เบิร์ด : รู้ค่ะ มีแพทเทิร์นของหมอบีเป็นตัวอย่างในการเปิดบัญชี ใช้ชื่อประมาณนี้ ว่าถวายหลวงพ่อโดยนาย..คนนึง ที่เบิร์ดมาออกครั้งแรกที่เป็นน.ส.เอ หลังจากวันนั้นก็ปิดบัญชีไปแล้ว นักข่าวพยายามติดต่อคนนี้ แต่ติดต่อไม่ได้เลย นี่คือคนนึงที่อยู่ในวงสองของหมอบี อีกวงน่าจะเป็นผู้ช่วย มีอาชีพการงานที่ดีอยู่แล้ว คนใกล้ตัวมาก มีการไปเปิดอีกเฟซบุ๊กนึง
หมอคนนี้ เขาเกี่ยวข้องอะไร?
เบิร์ด : เป็นเหมือนมือขวาคนนึงของหมอบีค่ะ เขามีในเฟซบุ๊กที่เปิดขึ้นมาสำหรับรับเงินด้วย เขาแยกไปทำกิจกรรมอีกอันนึง เราก็แอบงงว่าอ้าว ทำไมมีบัญชีหมอบีแล้ว ต้องมีบัญชีมหาทานเพิ่มอีกบัญชี ส่วนไปทางวัดหรือเปล่าเบิร์ดไม่ทราบค่ะ
หมอคนนี้เปิดบัญชีเกี่ยวข้องกับหลวงพ่ออลงกตมั้ย?
เบิร์ด : ใช่ค่ะ
เปิดบัญชีคล้ายหมอบี หมออีกคนเปิดบัญชีแล้วรับเงินเข้ามา แล้วเอาเงินออกไปถวายพระเหมือนกัน?
เบิร์ด : ใช่ค่ะ เมื่อไม่นานมานี้เห็นติ๊กต๊อกคนนึงบอกว่าไปถวายเงินหลักแสน ให้กับมหาทานและได้ใบอนุโมทนาบัตรเหมือนกัน โอนเงินเข้าบัญชีมหาทานนี้เหมือนกันค่ะ
มีอีกมั้ย?
เบิร์ด : โห ถ้าให้นึกเหรอคะ ที่เคยบอกไปแล้ว มีบัญชีใจฟ้าวัดพระบาทน้ำพุ โดยนาง... คนนี้ที่บอกว่าเปิดบัญชีถวายหลวงพ่อ โดยนาย.. คุณพุทธก็ตามค่ะ มีอีกเยอะค่ะ เดี๋ยวให้ข้อมูลกับตร.ดีกว่า ตอนทำใบอนุโมทนาบัตร มีเก็บดาต้าเบทของผู้ร่วมบุญ ระยะเวลา 2 ปี อันนั้นมีประมาณ 2 พันกว่าราย ให้กองปราบเรียบร้อยแล้วค่ะ ใบอนุโมทนาบัตรตอนมา มาเป็นเล่มค่ะ
ใครเอามาให้?
เบิร์ด : เอ่ยชื่อได้เหรอคะ
พูดง่ายๆ เป็นคนของวัดพระบาทน้ำพุ เอาใบอนุโมทนาบัตรมาให้หมอบี แล้วหมอบีก็ยกเป็นเล่มๆ ให้พวกคุณเขียนและแจกจ่าย พอมีคนบอกว่าไม่ตรง ผิดวัตถุประสงค์ คุณก็ไปบอกหมอบี เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอก ถือว่าหักภาษีได้ หมอบีบอกว่าเงินให้พระ ไม่ได้ให้วัด แต่ใบอนุโมทนาบัตรเป็นของวัด มีตราปั๊ม คิดว่าจะเกมส์ตรงนี้แหละ?
เบิร์ด : สองคนนี้เขามีสายไปเรี่ยไรเงิน มีออกตู้รับบริจาคเงิน กระปุกบุญ ไปวางไว้ตามที่ต่างๆ ด้วย ไม่ใช่ใส่รถแท็กซี่นะคะ ที่เป็นตู้อะคิลิก มีสติ๊กเกอร์ของหลวงพ่ออยู่ข้างหน้าว่าร่วมบุญ อะไรประมาณนี้ค่ะ
สองคนนี้เป็นคนของวัดเหรอ?
เบิร์ด : ค่ะ เวลาหลวงพ่อไปบิณฑบาตที่ไหน สองคนนี้จะเอารถไปเปิดท้ายขายผ้าห่อศพ ชุดละ 100 บาท พร้อมใบปวารนา เอาไป 50 ชุด เขาจะเอากลับวัด แต่จะแทร็กได้ไงว่าคนร่วมบุญผ้าห่อศพนี้กี่คน เอาเงินส่งวัดเท่าไหร่
เงินเยอะมาก ตู้ถูกกระจายไปทั่วหมดเลย แล้วเงินไปไหนกันแน่?
เบิร์ด : บีทีเอสก็มีค่ะ ในห้างก็มีค่ะ
สมัยก่อนผมเคยบวช บิณฑบาตเขาเอาเงินใส่ซองหย่อนให้เรา บางทีใส่ย่าม แต่เดี๋ยวนี้ออกอันนี้ อยากโอนก็โอนให้กูเลย เครียดทุกข์ตอนไหน ก็โอนให้กูเลย?
เบิร์ด : พวก sms กดไปครั้งละ 15 บาท สายธารบารมีร่วมทุนกับหลวงพ่ออลงกต ตอนนี้ไม่มีแล้ว แสดงว่าเขาตัดแล้ว แต่ครั้งละ 15 บาท คนโอนง่ายค่ะ
จริงมั้ย หมอบีเองพอหลังจากโป๊ะแตก เขาให้ลูกน้องหรือคนรอบข้างทำเอกสารย้อนหลังทั้งวันทั้งคืนเพื่อให้หลวงพ่อเซ็น?
เบิร์ด : เอกสารชุดนั้นที่พี่เกิด (ทนายเกิดผล แก้วเกิด) เอามา น่าจะเป็นเอกสารย้อนหลังจริงค่ะ มีข่าวแม้กระทั่งว่ามีคนเอาเงินไปซ่อนใต้ฝ้า วันนึงฝ้ารับน้ำหนักไม่ไหว ถล่มลงมา เงินเป็นก้อนๆ เลย ฝ้าในวัด แต่ไม่รู้ว่าอยู่ส่วนไหนนะคะ
ต้องย้ำอีกทีว่าเป็นอาสา มีงานประจำทำ เข้าไปเป็นครั้งคราว มีความสงสัยการที่เขาเริ่มมีฐานะขึ้นมา จากระยะที่เราเข้าไปเขาขับรถญี่ปุ่น จากนั้นก็มีการซื้อรถขึ้นมาเรื่อยๆ รวมทั้งซื้อที่ที่เป็นบ้านดำ ที่ตรงนั้นแค่ที่แปลงเดียวนะคะ ยังมีที่ที่อยู่ติดกับนาถะคาเฟ่ประชาชื่น แปลงนั้นอีก 107 ตารางวา สิบกว่าล้านค่ะ แต่เป็นชื่อสมาชิกในครอบครัว เขาก็ต้องไปพิสูจน์ทรัพย์ว่าเขาได้รายได้ทางไหนถึงมาซื้อที่ 12 ล้านกับ 16 ล้าน ในระยะเวลาไล่ๆ กัน
รถคันนั้นอยู่ไหน?
เบิร์ด : ไม่ทราบค่ะ เราทำลิสต์รถ 10 กว่าคัน แต่มีมือสองบ้างที่เขาซื้อให้ทีมงาน อย่างเลขาฯ เอาขับไปโน่นมานี่ แล้วมีป้ายแดง ข้อมูลพวกนี้ให้กองปราบไปหมดแล้ว มีเลขทะเบียน มีทุกสิ่งอย่างหมดแล้ว แต่ไม่ทราบเป็นชื่อใคร
มีการแอบอ้างเบื้องสูง?
เบิร์ด : ค่ะ ล่าสุดมีจิตอาสาอีกท่านไปออกอีกรายการให้สัมภาษณ์ เขาคิดว่าไม่จริง เพื่อนเขาทำรายการก็ถามว่าเห็นความผิดปกติอะไรมั้ย เขาบอกว่าไม่เห็นนะ ใช้ชีวิตปกตินะ แต่เบิร์ดเองมีคลิปเสียงคนนี้ที่โทรมาหาเบิร์ดแล้วพูดทุกอย่างตรงข้ามรายการนั้นเลย แล้วเขาพูดเรื่อง 112 ด้วย ก็ไม่ได้ข่มขู่ แต่อยากเตือนไว้ว่าให้พูดความจริงค่ะ