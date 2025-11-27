“ชาวหาดใหญ่” เล่าความล้มเหลวในการจัดการภัยพิบัติของ ‘เทศบาลนครหาดใหญ่’ ทำชาวบ้านสูญเสียหนัก (ชมคลิป)

ชาวหาดใหญ่เปิดใจถึงความล้มเหลวในการจัดการภัยพิบัติของเทศบาลนครหาดใหญ่ หลังถูกกล่าวหาว่าปกปิดการแจ้งเตือนจาก ปภ. ที่ส่งมาก่อนหลายวัน แต่กลับปฏิเสธว่าเป็นข่าวปลอม จนชาวบ้านไม่ทันเตรียมตัวรับมือกับระดับน้ำที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังไร้การประกาศจุดปลอดภัยหรือศูนย์อพยพชัดเจน ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนและสูญเสียอย่างหนัก
วันนี้ (27 พ.ย.) TikTok "maiicw" ได้โพสต์คลิปวิดีโอ โดยเล่าถึงปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รวมถึงสะท้อนถึงการรับมือวิกฤตของหน่วยงานท้องถิ่น โดยชี้ว่าแม้หาดใหญ่จะคุ้นชินกับน้ำท่วมประจำปี แต่ความเสียหายครั้งนี้ทวีคูณจากการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพและการปกปิดข้อมูลของเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยอ้างว่าหน่วยงานรับทราบการแจ้งเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ล่วงหน้าหลายวัน แต่เลือกที่จะปิดข่าวและปฏิเสธคำเตือนจากภายนอกว่าเป็นข่าวปลอม ทำให้ชาวบ้านไม่สามารถเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำที่รวดเร็วได้ทันท่วงที นอกจากนี้การแจ้งเตือนระดับน้ำ การเปลี่ยนจากธงสีเขียวเป็นธงสีแดงในหลักชั่วโมง ไม่มีใครสามารถเตรียมตัวหรืออพยพทัน
นอกจากนี้ เมื่อมีการประกาศอพยพแล้ว ไม่มีการจัดตั้งศูนย์อพยพหรือแจ้งจุดปลอดภัยที่ชัดเจน ส่งผลให้ชาวบ้านจำนวนมากต้องเผชิญกับการสูญเสีย และเดือดร้อนในชีวิตและทรัพย์สินอย่างหนัก ทั้งจากน้ำท่วมและวิกฤตทางการแพทย์ในโรงพยาบาล อย่างไรก็ตาม เจ้าของคลิปได้ขอโทษแทนชาวหาดใหญ่ที่อาจแสดงความไม่พอใจต่อทีมกู้ภัย และขอเป็นกำลังใจให้ พร้อมขออย่าเพิ่งยอมแพ้เพราะยังมีประชาชนอีกมากที่รอรับการช่วยเหลือ
