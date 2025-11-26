หาดใหญ่ต้องไม่รอ กรมชลฯ ส่งเครื่องสูบน้ำ–เครื่องผลักดันน้ำเต็มกำลัง พร้อมเสริมกำลังจังหวัดอื่นในภาคใต้ทันที
วันนี้ (26 พ.ย.) นายสุริยพล นุชอนงค์ อธิบดีกรมชลประทาน สั่งระดมกำลังเครื่องจักรกลลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังใน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์และบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนให้เร็วที่สุด ปัจจุบัน ได้ทยอยติดตั้งเครื่องสูบน้ำในหลายจุดแล้ว ขณะเดียวกัน พื้นที่ที่ยังมีระดับน้ำล้นตลิ่ง ได้เตรียมเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่ สแตนด์บายพร้อมเข้าดำเนินการทันที เมื่อระดับน้ำลดลงเข้าสู่ลำน้ำ สามารถตั้งเครื่องได้อย่างปลอดภัย
ทางด้าน ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เปิดเผยว่า ระดับน้ำในคลองอู่ตะเภาที่ไหลผ่านเทศบาลนครหาดใหญ่ลดลงต่อเนื่อง โดยวานนี้ (25 พ.ย.68) ระดับน้ำสูงสุดเมื่อเวลา 10.00 น. จากนั้นได้ลดลงตามลำดับ จาก 9.97 ม. (รกท.) วัดเมื่อเวลา 16.00 น. วันนี้ (26 พ.ย.68) เหลือ 8.34 ม. รทก. สูงกว่าตลิ่ง +0.94 ม. คาดการณ์ว่ากลางดึกคืนนี้จะเข้าสู่ระดับตลิ่ง หากไม่มีฝนมาเพิ่ม สถานการณ์น้ำในอำเภอหาดใหญ่จะเข้าสู่ภาวะปกติในสัปดาห์นี้ ขณะที่ปริมาณน้ำในคลองร. 1 ซึ่งเป็นคลองระบายน้ำในระบบชลประทานไหลได้สะดวกขึ้น จะส่งผลให้น้ำที่ท่วมขังอยู่ทยอยลดลง
เครื่องจักร/เครื่องมือที่สนับสนุนในพื้นที่ (รวมทั้งที่กำลังติดตั้งและสแตนด์บาย)
• รถบรรทุกน้ำ 9 คัน
• รถบรรทุกเทท้าย 27 คัน
• รถ 6 ล้อ 8 คัน
• รถเครน 5 คัน
• รถ JCB 2 คัน
• รถบรรทุกติดตั้งเครน 7 คัน
• รถขุดบูมสั้น 2 คัน
• รถขุดบูมยาว 3 คัน
• รถขุดมาสแบคโฮ 2 คัน
• รถเทเลอร์ 4 คัน
• เครื่องสูบน้ำ 61 เครื่อง
• เครื่องผลักดันน้ำ 15 ชุด
• กำลังเจ้าหน้าที่รวมกว่า 150 คน
กรมชลประทาน ได้สั่งการไปยังโครงการชลประทานในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมเดินเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ และเครื่องจักรอื่นๆ เร่งให้ความช่วยเหลือ จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ