อ่วมหนัก! รพ.หาดใหญ่มวลน้ำทะลักในพื้นที่ แนะประชาชนใช้ “โทรเวช” แทน เลี่ยงการเข้าใช้บริการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โรงพยาบาลหาดใหญ่รายงานสถานการณ์ล่าสุด มวลน้ำหนุนเข้ามาภายในโรงพยาบาล แนะนำให้ผู้รับบริการใช้บริการผ่านระบบโทรเวชแทน

จากกรณีสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนพื้นที่ได้รับผลกระทบ และตัวเมืองหาดใหญ่ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง อีกทั้งยังมีประชาชนจำนวนมากต้องฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวออกมาบนถนน

ล่าสุดวันนี้ (24 พ.ย.) เพจ “โรงพยาบาลหาดใหญ่” โพสต์รายงานสถานการณ์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา ช่วงเวลา 08.30 น. มวลน้ำหนุนเข้ามาภายในโรงพยาบาล แนะนำให้ผู้รับบริการใช้บริการผ่านระบบโทรเวช (Telemedicine) และหากมีการปรับเปลี่ยนการให้บริการอื่นๆ ทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้ทราบต่อไป







