cell broadcast แจ้งถี่ยิบ! ทันทีที่นายกฯ ถึงหาดใหญ่ เตือนน้ำขึ้นสูง 6 โมงเย็นวันนี้ รีบอพยพกลุ่มเปราะบาง

ระบบ cell broadcast แจ้งเตือนถี่ยิบ! ทันทีที่นายกฯ ถึงหาดใหญ่ เตือน ปชช.ขนของขึ้นที่สูง-พร้อมอพยพกลุ่มเปราะบาง หลังปริมาณน้ำขึ้นสูง 6 โมงเย็น วันนี้
วันนี้ (22 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่มีประชาชนบางส่วนร้องเรียนว่า การแจ้งเตือนระบบ cell broadcast ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ อาจไม่ทั่วถึง ทำให้เก็บของหนีน้ำไม่ทัน ปรากฏว่า เมื่อเวลา 15.30 น. ทันทีที่เครื่องของนายกรัฐมนตรี ลงจอดที่สนามบินหาดใหญ่ ระบบการแจ้งเตือน cell broadcast ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนระดับสูงสุด ถึงระดับน้ำท่วมสูงที่คลองอู่ตะเภา ซึ่งจะไหลลงมาที่เทศบาลนครหาดใหญ่จะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเวลา 18.00 น. ของวันนี้ และเตือนให้ประชาชนขนของ และเอกสารสำคัญขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายทรัพย์สินมีค่าและให้เฝ้าระวังเรื่องของไฟฟ้าขณะที่กลุ่มเปราะบางให้อพยพจากพื้นที่ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวใกล้บ้าน