กรมชลประทาน กำหนดแผนการโครงการอ่างเก็บน้ำคลองแก้ว จังหวัดสงขลา เริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการได้ในปี 2572

นายรุทร์ อินนุพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 16 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กล่าวถึง โครงการอ่างเก็บน้ำคลองแก้ว จังหวัดสงขลา ในส่วนของการดำเนินการก่อสร้าง จะอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 16 ซึ่งโครงการอ่างเก็บน้ำคลองแก้ว ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ต้นน้ำของลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภามีลำน้ำสาขาจำนวนมาก มีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายปีสูงประมาณ 1,200 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี สภาพภูมิประเทศลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา พื้นที่ด้านล่างที่เป็นพื้นที่ชุมชน มีลักษณะคล้ายแอ่งกระทะ มีพื้นที่ชั้นนอกเป็นพื้นที่ภูเขาล้อมรอบ เมื่อฝนตกเป็นปริมาณมาก คลองอู่ตะเภาจะไม่สามารถรองรับน้ำได้ ส่งผลให้น้ำไหลล้นตลิ่งอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดน้ำเอ่อท่วมตลอดพื้นที่สองฝั่งของคลองอู่ตะเภารวมไปถึงพื้นที่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
กรมชลประทานได้กำหนดแผนการแก้ไขปัญหา ดังนี้
1) เพิ่มประสิทธิภาพคลองระบายน้ำสายที่ 1 (คลอง ร.1) หรือ คลองภูมินาถดำริ จากอัตราการระบายเดิม 465 ลบ.ม./วินาที เป็น 1,200 ลบ.ม./วินาที ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2565
2) ตัดยอดน้ำ โดยการสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ต้นน้ำ ให้สามารถเก็บกักน้ำ ได้รวมประมาณ 120 ล้าน ลบ.ม.
ด้วยพระอัจฉริยภาพของในหลวง ร.9 ช่วยให้ประชาชนชายหาดใหญ่ รอดพ้นจากสถานการณ์อุทกภัยดังที่เคยเกิดขึ้นเมื่อในอดีต
กรมชลประทานได้ดำเนินโครงการบรรเทาอุทุกภัยหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) ในปี 2558-2565 ในปี พ.ศ. 2567 หลายพื้นที่ในภาคใต้ต้องประสบปัญหาอุทกภัย ในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ได้ใช้ประโยชน์จากคลองภูมินาถดำริ หรือคลอง ร.1 ช่วยป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยให้กับพี่น้องชาวหาดใหญ่ได้เป็นอย่างมาก ไม่ต้องประสบปัญหาอุทกภัยเหมือนในอดีตปี 2553
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดระดับความเสียหายช่วงฤดูฝนและเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้ง สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ต้นน้ำ คือการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ช่วงหน้าน้ำช่วยกักเก็บน้ำไว้ ช่วงหน้าแล้งระบายน้ำที่กักเก็บไว้เพื่อช่วยพื้นที่การเกษตร และมีประตูระบายน้ำช่วยทดน้ำเป็นแหล่งน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา ช่วยลดวิกฤตเรื่องน้ำในหน้าแล้ง และเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านน้ำ ดังนั้น อ่างเก็บน้ำคลองแก้วถือเป็นอีกความหวังหนึ่งของประชาชนในพื้นที่ โดยจะดำเนินการเตรียมความพร้อมในด้านการสำรวจ-ออกแบบ และจัดหาที่ดินในปี 2568-2571 และคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการได้ในปี 2572 ต่อไป