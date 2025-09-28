เขื่อนเจ้าพระยา เพิ่มระบายน้ำ เตรียมรับพายุโซนร้อน "บัวลอย"

ชัยนาท - เขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำอีกครั้ง หลังฝนตกต่อเนื่องและเตรียมรับพายุ “บัวลอย” ส่งผลท้ายเขื่อนน้ำสูงขึ้น 24 ซม. เทศบาลสรรพยานำเครื่องสูบน้ำป้องกันน้ำทะลักตลาดชุมชนและ “โรงพักเก่า ร.ศ.120”
วันนี้ (28 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำกลับมาอยู่ที่อัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หลังจากก่อนหน้านี้ได้ปรับลดลงเหลือ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นเวลา 3 วัน ทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำท้ายเขื่อนที่ถูกน้ำท่วมขังเริ่มคลี่คลาย ระดับน้ำลดลงกว่า 24 เซนติเมตร
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดเขื่อนเจ้าพระยาต้องเพิ่มการระบายน้ำขึ้นตามเดิม เพื่อรองรับมวลน้ำเหนือและฝนจากพายุ “บัวลอย” ที่จะส่งผลกระทบในช่วงวันที่ 28-30 กันยายนนี้ คาดว่าจะทำให้หลายพื้นที่ของภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ มีฝนตกหนักต่อเนื่อง โดยเขื่อนฯ เริ่มปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่เวลา 15.00 น. และจะดำเนินการต่อเนื่องถึงเวลา 21.00 น.วันนี้ ซึ่งจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนใน อ.สรรพยา จ.ชัยนาท สูงขึ้นอีกประมาณ 24 เซนติเมตร
ขณะเดียวกัน หลายพื้นที่ท้ายเขื่อนได้เตรียมรับมือสถานการณ์ โดยเฉพาะเทศบาลตำบลสรรพยา ที่พบว่าน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มไหลลอดใต้พนังกั้นน้ำหน้าตลาดสรรพยา เข้าท่วมบ้านเรือนริมพนังสูงราว 20 เซนติเมตร แม้ยังไม่กระทบชุมชนโดยตรง แต่เพื่อความปลอดภัย เทศบาลฯ ได้นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ไปติดตั้งที่หน้าวัดสรรพยาวัฒนาราม และบริเวณบางวัดหลวง เพื่อเร่งสูบน้ำเจ้าพระยาและน้ำฝนที่สะสม ไม่ให้ล้นเข้าท่วมตลาดและ “โรงพักเก่า ร.ศ.120” แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของอำเภอสรรพยา
ด้านเทศบาลตำบลโพนางดำออก อ.สรรพยา ได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ขนของขึ้นที่สูง และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หลังเขื่อนเจ้าพระยาประกาศเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันนี้.