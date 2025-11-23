หญิงสาวเผย! นาทีติดบนหลังคานาน 29 ชม. น้ำท่วมสูงไม่ยอมอพยพเพราะห่วงสุนัข ล่าสุดปลอดภัยแล้ว (ชมคลิป)

สะเทือนใจ! หญิงสาวและสุนัขคู่ใจ ขณะติดอยู่บนหลังคาบ้านท่ามกลางน้ำท่วมสูงในหมู่บ้านอชิลา คลองแห จ.สงขลา โดยคิดอยู่กับสุนัขพันธุ์บางแก้วนานกว่า 29 ชั่วโมง หลังยอมไม่อพยพเพราะห่วงสัตว์เลี้ยง โชคดีล่าสุดเจ้าตัวเผยว่า “ปลอดภัยแล้ว” หลังน้ำลดจนออกมาได้เอง
จากกรณี จังหวัดสงขลา มีฝนตกหนักครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยเฉพาะที่อำเภอหาดใหญ่ ที่วัดปริมาณฝนสูงสุดเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 68 วัดได้ 335 มม. ซึ่งเป็นปริมาณฝนตกหนักในรอบ 300 ปี สำหรับปริมาณฝนสะสม 3 วันย้อนหลัง (19 - 21 พ.ย. 68) ได้สูงสุดถึง 630 มม. (มากกว่าครั้งที่เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ของอำเภอหาดใหญ่ เมื่อปี 2553 ที่มีปริมาณฝนสะสมสูงสุด 428 มม.) มีน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ระดับน้ำสูงเฉลี่ย 0.50 - 2.50 เมตร พบระดับเอว บริเวณชุมชนริมคลองต่ำ เทศบาลได้ออกประกาศให้ประชาชนเร่งอพยพออกจากพื้นที่ ตามที่นำเสรอข่าวไปแล้วนั้น
วันนี้ (23 พ.ย.) ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “newjazz looknew" ได้โพสต์คลิปวีดีโอที่ทำเอาชาวเน็ตต่างเห็นใจ เนื่องจากผู้โพสต์เป็นหญิงสาวที่ติดอยู่บนหลังคาในหลายช่วงเวลาจากสถารการณ์น้ำท่วมสูง กับสุนัขสายพันธุ์บางแก้ว และเนื่องจากน้ำท่วมสูงแทบมิดหลังคา ในหมู่บ้านอชิลา (คลองแห) ซอย.ร่วมใจพัฒนา ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทำให้หญิงสาวและสุนัขคู่ใจต้อฝติดอยู่บนหลังคานานกว่า 29 ชม.
ซึ่งเจ้าของโพสต์ได้เผยว่าในตอนแรกมีเรือมาพาผู้ประสบภัยรายอื่นๆ ออกไปแล้ว แต่บ้านตนเองมีสุนัขอยู่ จึงไม่ได้ออกไป เพราะเป็นห่วงสัตว์เลี้ยง แต่หลังจากนั้นกู้ภัยก็ไม่มารับอีกเลย
ทั้งนี้ ล่าสุดเจ้าตัวโพสต์ข้อความอีกครั้งว่า “ปลอดภัยแล้ว ลุยน้ำท่วมออกมาเอง หลังน้ำลดจนสามารถออกมาเองได้”
