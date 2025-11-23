xs
xsm
sm
md
lg

หญิงสาวเผย! นาทีติดบนหลังคานาน 29 ชม. น้ำท่วมสูงไม่ยอมอพยพเพราะห่วงสุนัข ล่าสุดปลอดภัยแล้ว (ชมคลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สะเทือนใจ! หญิงสาวและสุนัขคู่ใจ ขณะติดอยู่บนหลังคาบ้านท่ามกลางน้ำท่วมสูงในหมู่บ้านอชิลา คลองแห จ.สงขลา โดยคิดอยู่กับสุนัขพันธุ์บางแก้วนานกว่า 29 ชั่วโมง หลังยอมไม่อพยพเพราะห่วงสัตว์เลี้ยง โชคดีล่าสุดเจ้าตัวเผยว่า “ปลอดภัยแล้ว” หลังน้ำลดจนออกมาได้เอง

จากกรณี จังหวัดสงขลา มีฝนตกหนักครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยเฉพาะที่อำเภอหาดใหญ่ ที่วัดปริมาณฝนสูงสุดเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 68 วัดได้ 335 มม. ซึ่งเป็นปริมาณฝนตกหนักในรอบ 300 ปี สำหรับปริมาณฝนสะสม 3 วันย้อนหลัง (19 - 21 พ.ย. 68) ได้สูงสุดถึง 630 มม. (มากกว่าครั้งที่เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ของอำเภอหาดใหญ่ เมื่อปี 2553 ที่มีปริมาณฝนสะสมสูงสุด 428 มม.) มีน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ระดับน้ำสูงเฉลี่ย 0.50 - 2.50 เมตร พบระดับเอว บริเวณชุมชนริมคลองต่ำ เทศบาลได้ออกประกาศให้ประชาชนเร่งอพยพออกจากพื้นที่ ตามที่นำเสรอข่าวไปแล้วนั้น

วันนี้ (23 พ.ย.) ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “newjazz looknew" ได้โพสต์คลิปวีดีโอที่ทำเอาชาวเน็ตต่างเห็นใจ เนื่องจากผู้โพสต์เป็นหญิงสาวที่ติดอยู่บนหลังคาในหลายช่วงเวลาจากสถารการณ์น้ำท่วมสูง กับสุนัขสายพันธุ์บางแก้ว และเนื่องจากน้ำท่วมสูงแทบมิดหลังคา ในหมู่บ้านอชิลา (คลองแห) ซอย.ร่วมใจพัฒนา ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทำให้หญิงสาวและสุนัขคู่ใจต้อฝติดอยู่บนหลังคานานกว่า 29 ชม.

ซึ่งเจ้าของโพสต์ได้เผยว่าในตอนแรกมีเรือมาพาผู้ประสบภัยรายอื่นๆ ออกไปแล้ว แต่บ้านตนเองมีสุนัขอยู่ จึงไม่ได้ออกไป เพราะเป็นห่วงสัตว์เลี้ยง แต่หลังจากนั้นกู้ภัยก็ไม่มารับอีกเลย

ทั้งนี้ ล่าสุดเจ้าตัวโพสต์ข้อความอีกครั้งว่า “ปลอดภัยแล้ว ลุยน้ำท่วมออกมาเอง หลังน้ำลดจนสามารถออกมาเองได้”

คลิกชมคลิปวีดีโอ







หญิงสาวเผย! นาทีติดบนหลังคานาน 29 ชม. น้ำท่วมสูงไม่ยอมอพยพเพราะห่วงสุนัข ล่าสุดปลอดภัยแล้ว (ชมคลิป)
หญิงสาวเผย! นาทีติดบนหลังคานาน 29 ชม. น้ำท่วมสูงไม่ยอมอพยพเพราะห่วงสุนัข ล่าสุดปลอดภัยแล้ว (ชมคลิป)
หญิงสาวเผย! นาทีติดบนหลังคานาน 29 ชม. น้ำท่วมสูงไม่ยอมอพยพเพราะห่วงสุนัข ล่าสุดปลอดภัยแล้ว (ชมคลิป)
หญิงสาวเผย! นาทีติดบนหลังคานาน 29 ชม. น้ำท่วมสูงไม่ยอมอพยพเพราะห่วงสุนัข ล่าสุดปลอดภัยแล้ว (ชมคลิป)
กำลังโหลดความคิดเห็น