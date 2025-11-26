หาดใหญ่ต้องไม่รอ! กรมชลฯ ระดมเครื่องสูบน้ำ–ผลักดันน้ำเต็มสูบ ลุยแก้น้ำท่วมต่อเนื่อง คาดกลับสู่ปกติสัปดาห์นี้

กรมชลฯเร่งส่งเครื่องสูบน้ำ–เครื่องผลักดันน้ำ เข้าพื้นที่หาดใหญ่เต็มที่ พร้อมตั้งเครื่องจักรสแตนด์บายหลายจุด เผยระดับน้ำคลองอู่ตะเภาลดต่อเนื่อง คาดคืนนี้แตะระดับตลิ่ง หากไร้ฝนเติมสถานการณ์จะคลี่คลายในสัปดาห์นี้
วันนี้(26 พ.ย. 68) นายสุริยพล นุชอนงค์ อธิบดีกรมชลประทาน สั่งระดมเครื่องจักรกลสนับสนุนการระบายน้ำทั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำลงพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์น้ำท่วมและบรรเทาผลกระทบประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำอู่ตะเภาให้เร็วที่สุด โดยขณะนี้ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในหลายจุดแล้ว ส่วนพื้นที่ที่น้ำยังล้นตลิ่งอยู่เตรียมกำลังพร้อมเข้าดำเนินการทันทีเมื่อระดับน้ำลดจนตั้งเครื่องได้อย่างปลอดภัย
ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เปิดเผยข้อมูลล่าสุดว่า ระดับน้ำคลองอู่ตะเภาที่ไหลผ่านเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยระดับน้ำสูงสุดเมื่อวานนี้ (25 พ.ย. 68) ช่วงเวลา 10.00 น. จากนั้นเริ่มลดลงมาอยู่ที่ 9.97 ม. (รกท.) เมื่อเวลา 16.00 น. และล่าสุดวันนี้ (26 พ.ย. 68) เหลือ 8.34 ม. รทก. สูงกว่าตลิ่งเพียง +0.94 ม. คาดการณ์ว่าช่วงกลางดึกคืนนี้จะเข้าสู่ระดับตลิ่ง หากไม่มีฝนหนักเข้ามาเพิ่ม สถานการณ์น้ำท่วมในตัวเมืองหาดใหญ่น่าจะกลับสู่ภาวะปกติภายในสัปดาห์นี้ ขณะที่น้ำในคลอง ร.1 ซึ่งเป็นคลองระบายน้ำหลักของระบบชลประทานไหลได้คล่องตัวขึ้น ช่วยให้การระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำทยอยดีขึ้นตามลำดับ
สำหรับอุปกรณ์และเครื่องจักรที่สนับสนุนการทำงานในพื้นที่ประกอบด้วย รถบรรทุกน้ำ 9 คัน รถบรรทุกเทท้าย 27 คัน รถ 6 ล้อ 8 คัน รถเครน 5 คัน รถ JCB 2 คัน รถบรรทุกติดตั้งเครน 7 คัน รถขุดบูมสั้น 2 คัน รถขุดบูมยาว 3 คัน รถขุดมาสแบคโฮ 2 คัน รถเทเลอร์ 4 คัน เครื่องสูบน้ำรวม 61 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำ 15 ชุด พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 150 คนที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้กรมชลประทาน ได้สั่งการไปยังโครงการชลประทานในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมเดินเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ และเครื่องจักรอื่นๆ เร่งให้ความช่วยเหลือ จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ