มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. เสริมความเฮง แคมเปญ “สินค้าตรุษจีน ต้อนรับปีมะเมีย”

ผู้จัดการรายวัน 360 - มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ผู้นำธุรกิจค้าปลีกอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและสินค้าไลฟ์สไตล์ ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน หนึ่งในเทศกาลสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน ผ่านแคมเปญ “สินค้าตรุษจีน ต้อนรับปีมะเมีย” คัดสรรสินค้าตกแต่งบ้านและของใช้เสริมสิริมงคลรวม 393 รายการ ในราคาถูกคุ้มเสมอ (Always Low Prices) เพื่อให้ลูกค้าเตรียมความพร้อมต้อนรับปีใหม่จีนได้อย่างครบครันและคุ้มค่า แคมเปญดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2569 คัดพิเศษเฉพาะ ร้านมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. 105 สาขาที่ร่วมรายการซึ่งมีพื้นที่จัดแสดงสินค้าครบถ้วน ตอบโจทย์การเลือกชอปสินค้าตรุษจีนในบรรยากาศที่หลากหลายและสะดวกสบาย
นายอานุภาพ คงมาลัย รองประธานบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เทศกาลตรุษจีนเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สะท้อนถึงวัฒนธรรม ความเชื่อ และการใช้เวลาร่วมกันของครอบครัว ซึ่งในปี 2569 นี้ตรงกับปีมะเมีย หรือปีม้า สื่อถึงพลัง ความเข้มแข็ง และความสำเร็จ มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. จึงตั้งใจคัดสรรสินค้าตรุษจีนที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งการตกแต่ง การไหว้ และการมอบของขวัญ เพื่อให้ลูกค้าทุกกลุ่มสามารถเตรียมความพร้อมต้อนรับปีใหม่ได้อย่างสะดวก คุ้มค่า และเข้าถึงได้ง่าย”
ภายในแคมเปญ ลูกค้าสามารถเลือกชอปสินค้าตรุษจีนในราคาประหยัด อาทิ ทิชชูแบบแขวน ราคา 49 บาท พรมเช็ดเท้า ราคา 65 บาท และโคมไฟประดับตกแต่ง ราคา 390 บาท พร้อมรับฟรี ซองอั่งเปารับทรัพย์ปีมะเมีย 1 แพ็ก (4 ซอง) เมื่อชอปครบ 300 บาทขึ้นไปต่อ 1 ใบเสร็จ เฉพาะที่ร้านมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. 105 สาขาที่ร่วมรายการ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ จากปัจจุบันมีสาขาในไทยกว่า 1,000 สาขา ใน 77 จังหวัด
นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถเลือกชอปสินค้าคุณภาพในราคาถูกคุ้มเสมอจากสินค้ากว่า 16,000 รายการ ครอบคลุม 6 แผนกหลัก ได้ทุกวันและทุกเทศกาล ที่ร้านมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. กว่า 1,000 สาขา ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงช่องทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านเว็บไซต์ WWW.MRDIY.CO.TH และมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ออนไลน์สโตร์ บน Shopee Mall ผ่านการค้นหา MR.DIY Thailand Official คลิก https://bit.ly/3hrVo7F บน Laz Mall ผ่านการค้นหา MR. D.I.Y. คลิก https://bit.ly/3TeJ3DH และ TikTok Shop https://bit.ly/MRDIYTikTokThailand