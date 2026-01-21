ฉลองวาเลนไทน์และตรุษจีน เติมเต็มกุมภาพันธ์นี้ ที่ ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา, ในยาง บีช

เติมเต็มกุมภาพันธ์ของคุณให้เป็นช่วงเวลาอันแสนพิเศษ กับการเฉลิมฉลองคืนวันวาเลนไทน์และเทศกาลตรุษจีน ที่ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา, ในยาง บีช
ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา, ในยาง บีช รีสอร์ทระดับห้าดาวตั้งอยู่บนแนวชายฝั่งของเกาะภูเก็ตเหมาะสำหรับชมพระอาทิตย์ตกที่งดงาม ร่วมฉลองช่วงเวลาแห่งความพิเศษในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ทั้งวันวาเลนไทน์และเทศกาลตรุษจีน พร้อมเพลิดเพลินกับประสบการณ์อาหารและสปาสุดประทับใจ ที่จะทำให้ทุกคนอบอุ่นและใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น
ให้ความรักเปล่งประกายในวันวาเลนไทน์นี้
ขอเชิญทุกคู่รักมาใช้เวลาพิเศษร่วมกันในวันวาเลนไทน์นี้กับ “Love Sparkles on The Beachfront” ดินเนอร์แบบส่วนตัวใต้แสงเทียนบนผืนทรายนุ่มของหาดในยาง ท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกริมทะเล ในคืนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ เวลา 18.00 – 22.00 น. ดื่มด่ำไปกับ เซ็ตเมนูวาเลนไทน์ 4 คอร์ส ที่รังสรรด้วยวัตถุดิบคุณภาพระดับพรีเมียม อาทิ หอยนางรมฝรั่งเศส, หอยเชลล์ย่าง, ซอร์เบต์สตรอว์เบอร์รีรสจัดจ้าน และเมนูไฮไลต์เสิร์ฟ แอนด์ เทิร์ฟ ก่อนปิดท้ายด้วยเซ็ตของหวานสุดหรู “Tree of Love” อบอวลด้วยกลิ่นอายของความโรแมนติก จากดนตรีสดและสายลมทะเลที่พัดอ่อน ตลอดค่ำคืน มื่อค่ำสุดโรแมนติกนี้ ราคา 12,995 บาทสุทธิ สำหรับสองท่าน รวมสปาร์กลิงไวน์
เพื่อประสบการณ์ผ่อนคลายที่ตราตรึงในทุกผัส ควอน สปา ขอร่วมเฉลิมฉลอง “เดือนแห่งความรัก” ด้วยทรีตเมนต์คู่รัก “Rose Bliss”
พร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ สปาทรีทเมนท์ 90 นาที นี้ เริ่มด้วยการนวดอโรมาเธอราพีหรือฟิวชัน 60 นาที ตามด้วย
สครับผิวกายกับเพื่อผิวเนียนนุ่มอย่างเป็นธรรมชาติด้วยน้ำมันหอมระเหยจากดอกกุหลาบ 30 นาที ทรีตเมนต์คู่รักสุดโรแมนติกนี้ ราคาพิเศษเพียง 7,600 บาทสุทธิ ต่อคู่รัก ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ (จากราคาปกติ 10,123 บาท)
ปิดท้ายด้วยคลาสโยคะสำหรับคู่รัก ที่แขกผู้เข้าพักของเราจะได้จูนหัวใจให้ตรงกัน ทั้งยังช่วยสร้างสมดุลให้ร่างกายและจิตใจ พร้อมชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคุณและคนรักให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น คลาสโยคะแบบส่วนตัว 60 นาที นี้ให้บริการตลอดเดือนกุมภาพันธ์ ในราคาเพียง 1,500 บาท++ต่อคู่ (จากราคาปกติ 2,000 บาท++)
เสริมสิริมงคลช่วงเทศกาลตรุษจีนด้วยมื้อค่ำสุดพิเศษ
วันที่ 16 – 22 กุมภาพันธ์ เวลา 18.30 – 22.30 น. ขอเชิญทุกท่านร่วมต้อนรับ “ปีมะเมีย” ด้วยเมนูมื้อค่ำ “Chinese New Year 7 Day Celebrations” เพื่อฉลองเทศกาลตรุษจีนตลอด 7 วัน ณ ห้องอาหาร ดิ อันดามัน คิทเช่น ที่พร้อมเสิร์ฟความอร่อยกันตลอดวัน เพื่อให้ครอบครัวและกลุ่มเพื่อนได้แบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสุขผ่านหลากหลายเมนูมงคล เช่น เซ็ตรวมออร์เดิร์ฟสไตล์จีน เนื้อผัดสไตล์เสฉวนรสจัดจ้าน ล็อบสเตอร์ภูเก็ตผัดขิงและต้นหอมสไตล์กวางตุ้ง ผัดหมี่เซี่ยงไฮ้ ปูผัดพริกไทยดำ และอีกหลายเมนูอร่อยให้คุณได้ลิ้มลอง เมนูจานพิเศษฉลองตรุษจีน ราคาเริ่มต้นเพียง 395 บาท++ เท่านั้น
ไฮไลท์โปรโมชั่นประจำเดือนที่พร้อมมอบความอร่อยให้ทุกคน
สำหรับผู้ที่หลงใหลในบาร์บีคิว เดือนกุมภาพันธ์นี้ ห้องอาหารบิ๊กฟิช ขอเชิญคุณเพลิดเพลินกับ “The Backyard BBQ Night Buffet” บุฟเฟต์ซีฟู้ดสดใหม่ รสชาติถึงใจฉบับชาวใต้ที่มาพร้อมกับหลายหลากเมนูปิ้งย่าง ในบรรยากาศสบายๆ บนสนามหญ้าริมชายหาด เคล้าคลอไปกับดนตรีสดใต้แสงดาว ให้บริการเฉพาะวันศุกร์ เวลา 18.30 – 22.00 น. ในราคาเพียง 1,495 บาท++ต่อท่าน
ไม่ว่าคุณจะมองหาค่ำคืนแสนพิเศษกับคนรัก การเฉลิมฉลองแบบอบอุ่นกับครอบครัว หรือมื้ออาหารสุดหรูท่ามกลางแสงดาว ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา, ในยาง บีช คือจุดหมายที่พร้อมเติมเต็มทุกช่วงเวลาที่น่าจดจำในเดือนกุมภาพันธ์นี้ร่วมกัน
สำรองที่นั่งเพื่อรับประทานอาหารได้ที่ hktnb.restaurant@marriott.com และ จองสปากับเราได้ที่ mhrs.hktnb.spa@marriotthotels.com.
ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา, ในยาง บีช กรุณาติดต่อ 07-6625-555 อีเมล phuketmarriott.reservations@marriott.com หรือเว็บไซต์ www.phuketmarriottnaiyang.com
หรือช่องทางออนไลน์ต่างๆ ของเราได้ที่
เว็บไซต์ www.phuketmarriottnaiyang.com
เฟสบุ๊ค http://www.facebook.com/PhuketMarriottNaiYang
อินสตาแกรม www.instagram.com/phuketmarriott_naiyang
