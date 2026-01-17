“ลาลามูฟ” เผยปี68ยอดโต 30% รับผลดี “บริการใหม่-ขยายพื้นที่”

ผู้จัดการรายวัน 360 - ลาลามูฟ ประเทศไทย เผยผลประกอบการปี 2568 เติบโต 30% แม้เศรษฐกิจผันผวน ชูความสำเร็จจากบริการใหม่และการขยายพื้นที่ให้บริการ พร้อมเผยข้อมูลความต้องการใช้งานและพฤติกรรมผู้ใช้งานในแต่ละช่วงของปีของบริการขนส่งสินค้าและบริการรับส่งผู้โดยสารตลอดปี 2568
ลาลามูฟ แพลตฟอร์มให้บริการขนส่งด่วนและบริการรับส่งผู้โดยสารแบบออนดีมานด์ เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2568 บริษัทมีมูลค่าธุรกรรมรวมเติบโตขึ้น 30% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สะท้อนถึงความต้องการบริการด้านโลจิสติกส์ที่มีความยืดหยุ่น สะดวก และตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจ ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย
โดยการเติบโตดังกล่าวขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาบริการใหม่ การขยายพื้นที่ให้บริการ และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SME พาร์ทเนอร์คนขับ และผู้ใช้งานให้เติบโตไปพร้อมกัน
จากข้อมูลของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) ธุรกิจที่คาดว่าจะเติบโตสูงในปี 2569 มีแนวโน้มจะสอดคล้องกับเทรนด์เศรษฐกิจโลกด้านดิจิทัล สุขภาพ และความยั่งยืน โดยหลายธุรกิจต้องการบริการขนส่งที่มีความรวดเร็ว ยืดหยุ่น และไว้ใจได้ ซึ่งลาลามูฟในฐานะแพลตฟอร์มขนส่งสินค้าแบบออนดีมานด์มีความพร้อมที่จะตอบรับความต้องการและสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจเหล่านี้
นายเบน ลิน กรรมการผู้จัดการ ลาลามูฟ ประเทศไทย กล่าวว่า “การเติบโตดังกล่าวสะท้อนรูปแบบการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ไทยในปัจจุบัน ที่หันมาจำหน่ายสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซและช่องทางการขายที่หลากหลายมากขึ้น ส่งผลให้มีการส่งสินค้าที่ขนาดเล็กมากขึ้น และปริมาณการส่งเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องพึ่งพาบริการขนส่งที่รวดเร็ว และยืดหยุ่น เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า เมื่อธุรกิจจำนวนมากขึ้นมองหาพันธมิตรด้านโลจิสติกส์ที่ไว้ใจได้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ลาลามูฟพร้อมสนับสนุนให้การขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว ราคาคุ้มค่า และเรียกใช้บริการได้ทันทีตามความต้องการ”
ในปี 2568 เรายังได้ขยายบริการนอกเหนือจากบริการขนส่งสินค้าด้วยการเปิดตัว Lalamove Ride (บริการรับส่งผู้โดยสาร) พร้อมทั้งเสริมความแข็งแกร่งในระดับภูมิภาค ด้วยการขยายพื้นที่ให้บริการไปยังจังหวัดขอนแก่น เพื่อรองรับการเติบโตของภาคธุรกิจในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย
สรุปเทรนด์ปี 2568: แนวโน้มความต้องการใช้งานสะท้อนพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตลอดทั้งปี
ลาลามูฟพบแนวโน้มความต้องการใช้งานพุ่งสูงขึ้นในแต่ละช่วงตลอดทั้งปี โดยทั้งบริการขนส่งสินค้าและบริการรับส่งผู้โดยสารมีการใช้งานสูงขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงปลายปี นอกจากนี้ ความต้องการใช้บริการขนส่งสินค้ายังเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลสำคัญและโอกาสพิเศษ อาทิ วันวาเลนไทน์ วันแม่ และเทศกาลตรุษจีน รวมถึงช่วงการย้ายที่อยู่อาศัยในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน ซึ่งมักเกิดจากการย้ายบ้าน การส่งของกลับภูมิลำเนาก่อนเทศกาลสงกรานต์ การเปลี่ยนภาคการศึกษา และช่วงเวลาการเริ่มงานใหม่ ขณะที่ความต้องการเรียกใช้บริการรับส่งผู้โดยสารพุ่งสูงในช่วงฤดูฝน หรือระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม
ขยายพื้นที่ให้บริการสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในปี 2568 ลาลามูฟได้ขยายพื้นที่ให้บริการสู่จังหวัดขอนแก่น และพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางยุทธศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรองรับความต้องการด้านโลจิสติกส์ที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคได้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมีการเติบโตอย่างโดดเด่นในจังหวัดชลบุรี โดยปริมาณออเดอร์เพิ่มขึ้นถึง 130% ในปี 2568 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สะท้อนถึงความต้องการด้านการขนส่งที่เพิ่มขึ้นในจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
ฃล
เสริมสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ให้แข็งแกร่ง สำหรับ SMEs ผู้ใช้งาน และพาร์ทเนอร์คนขับ
นอกเหนือจากการขยายพื้นที่ให้บริการ ลาลามูฟยังเดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบนิเวศของแพลตฟอร์ม (Platform Ecosystem) อย่างต่อเนื่อง ผ่านการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในการยกระดับศักยภาพด้านการขนส่ง มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมในช่วงสถานการณ์จำเป็น ตลอดจนให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะและมาตรฐานความปลอดภัย พร้อมส่งเสริมความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวให้กับพาร์ทเนอร์คนขับ
นายเบน ลิน กล่าวว่า “แม้จะเผชิญความท้าทายทางเศรษฐกิจ บริษัทยังคงเห็นความต้องการเรียกใช้บริการที่เติบโตขึ้นในปี 2568 ด้วยระบบการจัดการออเดอร์ที่ยืดหยุ่น เพื่อรองรับการขายผ่านหลากหลายช่องทาง พาร์ทเนอร์คนขับยังคงเป็นกำลังสำคัญของแพลตฟอร์ม ที่ช่วยให้ทั้งผู้ประกอบการและผู้ใช้งานสามารถดำเนินธุรกิจและใช้ชีวิตประจำวันได้อย่ามีประสิทธิภาพ และลาลามูฟยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนความสำเร็จเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง”