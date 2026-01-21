Love Overload ฉลองวาเลนไทน์ปีนี้ ที่ โรงแรมอวานี รัชดา กรุงเทพฯ

โรงแรมอวานี รัชดา กรุงเทพฯ (Avani Ratchada Bangkok) ชวนคู่รัก คนโสด และผู้ที่หลงใหลในการรับประทานอาหาร มาร่วมเฉลิมฉลองวันวาเลนไทน์ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 ในธีม Love Overload กับประสบการณ์วาเลนไทน์ที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อตอบโจทย์ทุกความสัมพันธ์และทุกสไตล์การเฉลิมฉลอง
ตั้งแต่ดินเนอร์สุดโรแมนติกใต้แสงดาว บุฟเฟต์มื้อค่ำแสนพิเศษ ไปจนถึงค่ำคืนแห่งการสังสรรค์สุดคึกคัก โดยทุกท่านสามารถเลือกเฉลิมฉลองวันแห่งความรักในแบบที่เป็นตัวคุณ ท่ามกลางบรรยากาศใจกลางเมืองกรุงเทพฯ
To the Moon and Back
มื้อค่ำสุดโรแมนติก ณ ซัน เด็ค (Sun Deck)
ตั้งแต่เวลา 18.00 – 22.00 น.
เติมเต็มค่ำคืนแห่งความรักด้วยดินเนอร์ 5 คอร์สสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ริมสระว่ายน้ำบนชั้น 12 ของโรงแรมฯ ดื่มด่ำบรรยากาศแสนโรแมนติกและวิวใจกลางเมืองกรุงเทพฯในยามค่ำคืน พร้อมความพิเศษอย่างเสียงแซกโซโฟนสด ที่จะมาช่วยเติมเสน่ห์ และสร้างความประทับใจให้กับค่ำคืนวาเลนไทน์ของคุณ และคนที่คุณรัก
ราคาเริ่มต้น 2,800 บาทสุทธิต่อคู่
Eat-Love-Repeat
บุฟเฟต์มื้อค่ำสุดอลังการ ณ ห้องอาหารวัน รัชดา (One Ratchada Restaurant)
ตั้งแต่เวลา 18.00 – 22.00 น.
สำหรับผู้ที่หลงใหลในรสชาติและความอร่อย พลาดไม่ได้กับบุฟเฟต์ซีฟู้ดมื้อค่ำสุดพิเศษ ณ ห้องอาหารวัน รัชดา เต็มอิ่มไปกับหลากหลายเมนูอาหาร ไม่ว่าจะเป็นซีฟู้ดสดใหม่ สเต็กเนื้อสันนอกจากออสเตรเลีย ซาชิมิ และซูชิ พร้อมเมนูไฮไลต์สำหรับวันวาเลนไทน์โดยเฉพาะ อาทิ Lover’s Oyster สลัดสตรอว์เบอร์รีเฟต้า และ โรเซ่ซังเกรีย ที่จะช่วยเติมเต็มบรรยากาศวันแห่งความรักตลอดมื้ออาหารของคุณและคนพิเศษ
ราคา 1,299 บาทสุทธิต่อท่าน
Drunk in Love
ฉลองความโสดอย่างมีสไตล์ ที่ เมโทร เลานจ์ (Metro Lounge)
ตั้งแต่เวลา 19.00 – 21.00 น.
ชวนเพื่อนของคุณมาฉลองความโสด ความมั่นใจ และอิสระ ในบรรยากาศสุดชิค ที่ เมโทร เลานจ์ เพลิดเพลินกับเครื่องดื่มที่คัดสรรมาเพื่อค่ำคืนนี้โดยเฉพาะ พร้อมไวน์แบบฟรีโฟลว์ บุฟเฟ่ต์ชีสและโคลด์คัท ท่ามกลางบรรยากาศสนุกสนาน เคล้าคลอด้วยเสียงดนตรีแจ๊สสดเติมสีสันให้ค่ำคืนวาเลนไทน์สนุกและมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น
ราคา 1,000 บาทสุทธิต่อท่าน
พิเศษ! โปรโมชั่นมา 4 จ่าย 3
ไม่ว่าคุณจะเลือกฉลองความรัก ความอร่อย หรือการเป็นตัวของตัวเอง Love Overload ที่ โรงแรมอวานี รัชดา กรุงเทพฯ พร้อมมอบประสบการณ์วาเลนไทน์ที่ตอบโจทย์ทุกสไตล์ สำรองที่นั่งหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official Account @avaniratchada หรือโทร. 0-2641-1500 หรืออีเมล dining.vrat@avanihotels.com
