เติมเต็มความรักผ่านการพักผ่อน ฉลองเทศกาลวาเลนไทน์ ณ ทราย โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท

ทราย โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ชวนฉลองเทศกาลวาเลนไทน์ เติมเต็มความรักผ่านการพักผ่อน การดูแลใจ และรสชาติแห่งความประทับใจ ในแบบฉบับของทราย
ทราย โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (SAii Hotels & Resorts) ชวนคู่รักร่วมเดินทางพักผ่อนเพื่อฉลองเทศกาลวาเลนไทน์ ในรีสอร์ทที่ที่เปิดพื้นที่ให้เชื่อมโยงความรู้สึกอย่างเรียบง่าย ท่ามกลางพื้นที่อันเงียบสงบและธรรมชาติที่โอบล้อม ให้ทุกคู่ได้ค้นพบช่วงเวลาแห่งการพักใจ ปล่อยวางจากความวุ่นวายของชีวิตประจำวัน ดื่มด่ำกับความงดงามของธรรมชาติ และใช้เวลาคุณภาพร่วมกันอย่างเต็มอิ่มในจุดหมายปลายทางริมทะเลที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย
ทราย เกาะสมุย วิลล่าส์ (SAii Koh Samui Villas) รีสอร์ทสำหรับผู้ใหญ่ ร่วมฉลองให้กับฤดูกาลแห่งความรักด้วยบรรยากาศโรแมนติกที่กลมกลืนไปกับธรรมชาติ และการออกแบบที่เรียบหรูและเปี่ยมด้วยรสนิยมที่จะช่วยเติมเต็มช่วงเวลาให้พิเศษยิ่งขึ้น ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 ชวนคู่รักอิ่มอร่อยกับ Beachfront Valentine dinner ดินเนอร์วันวาเลนไทน์ 5 คอร์สริมชายหาดที่ SAii Beach Club คัดสรรเมนูคลาสสิกสำหรับค่ำคืนแสนหวาน อาทิ หอยเชลล์ ล็อบสเตอร์บิสก์ สเต๊ก และทีรามิสุ เสิร์ฟใต้ต้นไม้แห่งความรักอันเป็นเอกลักษณ์ของรีสอร์ท โดยมีผืนทะเลเป็นฉากหลัง ราคา 2,900++ บาทต่อคู่ รวมสปาร์กลิงค็อกเทลท่านละ 1 แก้ว หรือ 4,900++ บาทต่อคู่ สำหรับเซ็ตอัปโรแมนติกพิเศษ นอกจากนี้ ยังสามารถเติมเต็มช่วงเวลาแห่งความผ่อนคลายด้วย Wild Rose Ritual โปรแกรมสปาสุดพิเศษตลอดเดือนกุมภาพันธ์ ที่ SAii Spa ผ่อนคลายกับการแช่เท้าด้วยเกลือหิมาลัยและกุหลาบ พร้อมสปาร์กลิงไวน์และช็อกโกแลต โปรแกรม 90 นาที ราคา 6,000++ บาทต่อคู่ และโปรแกรม 120 นาที ราคา 7,800++ บาทต่อคู่ เพิ่มการนวดศีรษะด้วยน้ำมันอุ่นเพื่อความผ่อนคลายที่ลึกยิ่งขึ้น
สำหรับคู่รักที่ชื่นชอบบรรยากาศสบาย ๆ ริมทะเลอันดามัน ทราย ลากูน่า ภูเก็ต (SAii Laguna Phuket) ขอเชิญร่วมสัมผัสประสบการณ์วันวาเลนไทน์กับ Romance on the Beach ดินเนอร์สุดโรแมนติกจำนวน 5 คอร์ส ที่ห้องอาหาร Mr. Tomyam ในบรรยากาศริมทะเลแสนเป็นส่วนตัว ราคา 7,000++ บาทต่อคู่ รวมเครื่องดื่ม พร้อมตัวเลือกเพิ่มแชมเปญฝรั่งเศสในราคา 4,000++ บาท หรือเลือกเติมความประทับใจด้วย Frangipani Spa Romance โปรแกรมสปาที่ได้แรงบันดาลใจจากดอกลีลาวดี สัญลักษณ์แห่งความผูกพันอันลึกซึ้ง มีให้เลือกทั้งโปรแกรม 90 นาที ราคา 8,600++ บาทต่อคู่ และ 120 นาที ราคา 10,200++ บาทต่อคู่ โดยทั้งสองโปรแกรมประกอบด้วยการนวดอโรมาด้วยกลิ่นลีลาวดีแบบคู่ แช่เท้าด้วยดอกไม้ พร้อมสปาร์กลิงไวน์และช็อกโกแลต เพื่อมอบ
ทราย พีพี ไอส์แลนด์ (SAii Phi Phi Island Village) นำเสนอแนวคิด disconnect to reconnect เพื่อคู่รักที่ต้องการความสงบอย่างแท้จริง คู่รักที่ปรารถนาความสงบอย่างแท้จริง เชิญชวนทุกคู่หลีกหนีจากความวุ่นวาย มาพักผ่อนท่ามกลางอีโครีสอร์ทที่โอบล้อมด้วยสวนมะพร้าวเขียวชอุ่มและอ่าวส่วนตัวอันเงียบสงบ คู่รักจะได้สัมผัสประสบการณ์วันวาเลนไทน์แบบเรียบง่าย เดินเท้าเปล่าบนหาดทรายขาวนุ่ม พร้อมอร่อยกับ Poolside Valentine’s Feast บุฟเฟต์กลางแจ้งริมสระน้ำ ที่จัดเต็มด้วยบาร์อาหารทะเลสด เตาย่างถ่าน ซูชิ ซาชิมิ และพาสต้าไลฟ์สเตชัน ราคา 2,000++ บาทต่อท่าน รวมสปาร์กลิงไวน์ 1 แก้ว พร้อมเติมการดูแลสุขภาพด้วยโปรแกรม SAii Breeze of Love ราคา 6,900 บาทสุทธิต่อคู่ ที่คู่รักจะได้ผ่อนคลายกับ Rose Milky Jacuzzi การนวด Wild Rose Aroma และไวน์หนึ่งแก้ว เพื่อการผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์แบบ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองห้องพักได้ที่ https://www.saiihotels.com/
