”ธรรมนัส“ ชูวิถีคนบ้ากธ.นโยบายทำจริงไม่ขายฝัน ดันส.ป.ก.เป็นโฉนดครุฑแดง วาเลนไทน์ฉลองผลเลือกตั้ง

ปธ.ที่ปรึกษากธ. ประกาศวิถีคนบ้า “กล้าธรรม” ชูนโยบายทำได้จริงไม่ขายฝัน ดัน ที่ดิน ส.ป.ก. เป็นโฉนดครุฑแดง นัดฉลองผลเลือกตั้งวันวาเลนไทน์ ลั่น สภาฯ เปิดเมื่อไหร่ไปเจอกัน
วันนี้ (25ธ.ค.) เมื่อเวลา 15.00 น. ภายหลังมีการเปิดตัว ผู้สมัคร สส.ของพรรคกล้าธรรม (กธ.) เสร็จสิ้น จากนั้นได้มีการเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี คือ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกฯ และรมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรค
ต่อมา ร.อ.ธรรมนัส ได้แถลงนโยบายและอุดมการณ์ โดยได้ร่ายกลอนก่อนว่า แม้หนทางข้างหน้าจะว่างเปล่า แดดจะเผาจนผิวผ่องจนหมองไหม้ รู้ทั้งรู้ว่าที่ตรงโน้น มีหุบเหว มีเปลวไฟ ถ้าใจไม่กล้า จะก้าวไปได้อย่างไรพี่น้อง
จากนั้น ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เชื่อว่ามีพี่น้องคนไทยอีกมากมายกำลังเฝ้าดูว่าวันนี้วิถีของคนกล้าว่าจะประกาศอะไร เขาจะทำอะไร ตนมักจะพูดเสมอว่า ตนเป็นคนบ้า แต่บ้าของตนในที่นี้คือ บ้าที่จะทำงาน บ้าที่จะทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดิน เชื่อว่าทุกคนล้วนแต่เป็นผู้มีประสบการณ์การเมือง ล่าสุดได้รับเกียรติจากนายไชยา พรหมมา อดีตรองประธานสภาฯกล้าตัดสินใจร่วมอุดมการณ์กับพวกเรา ขอบคุณนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน อดีตหัวหน้าพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง และเป็นอดีตผู้บังคับบัญชาของตนมาอยู่กับครอบครัวกล้าธรรม และมีอีกหลายหลายคน จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ เป็นคนพูดน้อย แต่ทำมาก เขาถึงมาที่นี่ เพราะเขาบ้าเหมือนกัน เพราะบางพรรค พูดดี ช่างคิด ช่างสร้าง พูดเพราะ นโยบายดี เป็นคนชอบคิด มีคนเก่ง แต่เมื่อออกนโยบายไปแล้ว พอได้มาเป็นรัฐบาลไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้เลย การแถลงนโยบายของรัฐบาลหลายรัฐบาล นโยบายขายฝัน เวลาหาเสียงจะทำนู่นทำนี่ รักพี่น้องประชาชนไหว้หมด ตั้งแต่ออกจากบ้านมายันเสาไฟฟ้า นโยบายขายฝัน ไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างที่พูด แต่เราไม่ทำ เรากล้าที่จะทำในสิ่งที่เราพูด ประเทศไทยเรามีคนเก่ง คนฉลาด มีองค์ความรู้ แต่ถามว่าคนเหล่านั้นหากมีองค์ความรู้เป็นคนเก่ง เป็นคนช่างคิด เป็นคนช่างสร้างสรรค์ หากขาดความกล้าจะมีประโยชน์อะไร
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เวลาตนให้สัมภาษณ์ ผู้ใหญ่บอกให้เบา ๆ แต่ตนเป็นคนโผงผาง ตรงไปตรงมา ปากกับใจตรงกัน ไม่ต้องดัดจริต เป็นของตนแบบนี้ อย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงวันสองวันที่ผ่านมา พยายามจะคุมสติ มีผู้นำบางพรรคโจมตีตนและพรรค กธ. พยายามควบคุมสติว่า “ไม่เอาน่า ยังไม่เริ่มเลย การเลือกตั้งยังไม่ได้สมัคร จะไปคิดแต่งตั้งรัฐบาลทำไม” แต่แล้วคนที่มีสติมากกว่าตน อย่าง น.อ. อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ประธานยุทธศาสตร์ นางนฤมล และสมาชิกสส.บอกว่า ยอมได้อย่างไร ตนจึงสวนไปแบบมีมารยาท เพราะความเป็นตัวตนของตนไม่สามารถเปลี่ยนได้
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เวลาบ้านเมืองมีวิกฤตตนเป็นคนแรกที่ลงพื้นที่ ยกตัวอย่าง จ.น่าน น้ำท่วม ขึ้นป้ายบอกจะเอาธรรมนัส เพราะแก้ปัญหาน้ำท่วมให้ รวมถึงหาดใหญ่ จ.สงขลา ตนเป็นคนแรกที่ถึงหาดใหญ่ไปสั่ง ลูกน้องไม่กล้าเข้าพื้นที่เขต 8 และคลอง ร.1 เพราะน้ำเชี่ยว ตนเองกล้าเข้าไปสั่งการเอง ไปช่วยหลายชีวิตให้พ้นวิกฤติ หากเราไม่บ้างาน เราทำไม่ได้ สำหรับคนกล้าธรรม พันธุ์อย่างเราต้องใช้หัวใจ และสมองกล้าทำ
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวถึงนโยบายว่า สิ่งแรกที่เราประกาศชัดเจน คือ การเปลี่ยนชีวิตคนฐานรากคือ กลุ่มพี่น้องเกษตรกร เราจะทำ คือที่ดินทำกิน หากมีโอกาสได้กลับมาดูแล ส.ป.ก. จะเปลี่ยน ส.ป.ก. ที่เหลือให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร เราจะเปลี่ยนโฉนดเพื่อการเกษตร เป็นโฉนดครุฑแดง ให้กับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศ
“8 ก.พ. จากนั้น 6 วัน วันวาเลนไทน์มาฉลองกัน และหลังจากนั้นสภาฯ เปิดเมื่อไหร่เราไปเจอกัน พรรค กธ.วันนี้ ธรรมนัส พรหมเผ่า พร้อมเป็นผู้นำในการเข้าสู่เวทีการเลือกตั้ง พร้อมนำคาราวานเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรให้เยอะที่สุดในแผ่นดิน และสิ่งสำคัญจะไม่ทำให้ผิดหวัง เราจะไม่ยอมปล่อยให้พวกท่านอยู่ข้างหลังโดยลำพัง ผู้ชายชื่อ ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นแบบนี้ อาจจะโผงผาง พูดจาไม่เพราะ เวลาลงพื้นที่ ทั้งสาวแก่แม่ม่าย ลูกหลานเยาวชน เข้ามาห้อมล้อม ขอกอด ขอเซลฟี่ ขอผูกเสี่ยว ก่อนทิ้งท้ายว่า เราทำมากกว่าพูด เพื่อคนไทย“