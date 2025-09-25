‘กล้าธรรม’ปลุกเครือข่ายทั่วประเทศ เตรียมพร้อมเลือกตั้ง หวังเข้าวินเป็นพรรคขนาดใหญ่ ใช้แนวคิด “กล้าทำ ทำจริง” แก้ไขปัญหา ปชช.ผ่าน 4 กระทรวงของพรรค

วันนี้(25 ก.ย.)พรรคกล้าธรรมจัดโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะสื่อสารทางการเมืองสำหรับอนาคต รุ่นที่ 1 ที่โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ถนนพระราม 9 โดยมีคณะทำงานและ สส. พรรคจากทั่วประเทศมาร่วมอบรมเป็นเวลา 2 วัน 1 คืน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการสื่อสารนโยบายและอุดมการณ์พรรคไปยังประชาชนทั่วประเทศ
น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ประธานยุทธศาสตร์พรรคกล้าธรรม และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า ในเวลาอีกประมาณ 4 เดือนหลังจากนี้จะเข้าสู่สนามเลือกตั้งใหญ่ พรรคกล้าธรรมเตรียมส่งผู้สมัคร สส. ครบทุกเขต ตอนนี้เตรียมการไปได้แล้วกว่า 80% เชื่อว่าแนวคิด “กล้าทำ ทำจริง” ภายใต้การนำของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเป็นแนวทางในการทำงานทั้งกระทรวง และผู้แทนราษฎร แก้ปัญหาสร้างความกินดีอยู่ดีให้พี่น้องประชาชน และสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจในการโหวตให้กับพรรคได้กลับมารับใช้พี่น้องประชาชนครั้งหน้าในฐานะพรรคขนาดใหญ่ที่ชนะการเลือกตั้ง
นายศุภชัย ศรีหล้า คณะทำงานประธานยุทธศาสตร์พรรคกล้าธรรม และอดีต สส.อุบลราชธานี กล่าวว่า ตัวตนของพรรคกล้าธรรม คือ พรรคการเมืองที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข เรามีอุดมการณ์คือการทำทันทีเพื่อความเป็นธรรมของประชาชน ไม่รอเวลา และไม่เกรงกลัวอิทธิพล เป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชนที่ถูกรังแก สู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติ และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เราจะเป็นโซ่ข้อกลางเชื่อมต่อระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ ทำงานกับราชการอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีมาเพิ่มคุณภาพ ลดต้นทุน ส่วนกระทรวงศึกษาธิการเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศ โดยมีเวลาทำงานแค่ 120 วัน เชื่อพรรคจะสร้างเสถียรภาพทางการเมืองให้กับประเทศได้
นายศุภชัย ยังชี้ว่าเราต้องเตรียมโครงสร้างที่สำคัญให้พร้อม ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการเมือง ข้อมูล หรือเครื่องมือให้พร้อม แม้ว่าที่ผ่านมาเราสามารถสื่อสารจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชน แต่ไม่ได้แปลว่าเราทำซ้ำวิธีการเดิม แล้วจะได้ผลเสมอไป เพราะโลกเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ กระแสโลกที่กำลังจะเข้ามามีผลกับประเทศไทยคือ เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ร.อ.ธรรมนัส จึงมีแนวคิดว่าจะทำให้น้ำมันปาล์มกลายเป็นน้ำมันเครื่องบิน เพื่อลดการเผาไหม้ที่เกิดมลพิษและยังจะยกระดับราคาปาล์มน้ำมันได้อีกด้วย นอกจากนี้ หุ่นยนต์และ Ai จะยังเข้ามาในทุกมิติของประเทศซึ่งเราต้องปรับตัวเพื่อใช้ประโยชน์จากมันให้ได้ ภูมิรัฐศาสตร์กับโลกก็กำลังถูกปรับเปลี่ยนขั้วมหาอำนาจส่งผลกระทบโดยตรงกับการขับเคลื่อนประเทศ เราต้องรักษาบาลานซ์เพื่อขับเคลื่อนประเทศได้โดยไม่ซ้ายหรือขวาจนเกินไป
จากนั้นพรรคกล้าธรรมได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้คณะทำงานได้เรียนรู้วิธีการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย เทคโนโลยี และ Ai เพื่อช่วยในการสื่อสารนโยบายไปยังประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสอดรับกับการทำงานของรัฐมนตรีทั้ง 4 กระทรวงในโควตาของพรรค และยังเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้งทั่วไปในปี 2569