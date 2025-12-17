กธ.คึกคักว่าที่ผู้สมัครแห่ร่วมถก "ธรรมนัส" วางตัวแล้ว 85%ส่งทุกเขต ชูทำงานจริง กล้าทำ ไม่ต้องพูดมาก

”พรรคกล้าธรรม“ ประชุมคึกคัก ว่าที่ผู้สมัคร สส.แห่ร่วม “ร.อ.ธรรมนัส” มั่นใจวางตัวแล้ว 85% ส่งครบ 400 เขต ลั่น พรรคทำงานจริง กล้าทำ ไม่ต้องพูดมาก
วันที่ (17 ธ.ค. 2568) ที่พรรคกล้าธรรม (กธ.)มีการนัดประชุมกรรมการบริหารพรรค และว่าที่ผู้สมัคร สส.นำโดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม และ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าพรรคกล้าธรรม โดยมี กก.บห.อดีต สส.และว่าที่ผู้สมัคร สส.เข้าร่วมอย่างคึกคัก อาทิ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ประธานยุทธศาสตร์พรรค,นายไผ่ ลิกค์ เลขาธิการพรรค อดีต สส.กำแพงเพชร,นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว อดีต สส.สงขลา , นายอรรถกร ศิริลัทธยากร อดีต สส.ฉะเชิงเทรา นอกจากนี้ยังมี อดีต สส. เข้าสมัครสมาชิกพรรค อาทิ พ.ท.สินธพ แก้วพิจิตร อดีต สส. นครปฐม พรรครวมไทยสร้างชาติ นายสัญญา นิลสุพรรณ อดีต สส. นครสวรรค์ นายปรเมษฐ์ จินา อดีต สส. สุราษฎร์ พรรครวมไทยสร้างชาติ(รทสช.)ด้วย
โดย ร.อ.ธรรมนัส ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนก่อนเริ่มการประชุมว่า ตอนนี้วางตัวได้ประมาณ 85% แล้ว โดยเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. กลุ่มของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่มีความพร้อมได้มาเปิดตัวแล้ว จากนี้จะมีการทยอยเปิดตัว ส่วนจะเปิดตัวได้ทั้งหมดเมื่อไหร่นั้น เนื่องจากตอนนี้ตนยังไม่ได้คุยกับคณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร ซึ่งจะได้มีการหารือกันถึงการเปิดตัว ส่วนกรณีนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.ศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าพรรค กธ.ระบุร.อ.ธรรมนัสเป็นแคนดิเดตนายกฯอันดับ 1 นั้น นางนฤมลพูดไปก่อน เดี๋ยวก็ต้องมานั่งคุยกัน ทำตามระบบพรรค
ผู้สื่อข่าวถามว่า สมาชิกพรรค กธ.ส่วนใหญ่เห็นว่า ร.อ.ธรรมนัสเหมาะสม ที่จะเป็นแคนดิเดตนายกฯ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ยังไม่เป็นข่าวจะเข้ามาอีกหลายคน ต้องรอกันก่อน เมื่อถามอีกว่า เป็นคนนอก เป็นนักธุรกิจ ใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ไม่เกี่ยวกับคนปัจจุบันนี้ เดี๋ยวเขาก็เข้ามา เมื่อถามย้ำว่า หมายความว่า ไม่ต้องเป็นสมาชิกพรรค อาจจะเป็นนักธุรกิจหรือคนดัง พอเปิดตัวแล้วเป็นที่รู้จักของสังคมใช่หรือไม่ มีความชำนาญด้านไหน ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ก็เป็นนักการเมืองอยู่
เมื่อถามถึงกรณีกลุ่มวาดะห์จะเข้ามาร่วมงานกับพรรค กธ. ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า มีการพูดคุยกัน เมื่อถามว่า คาดหวังที่จะปักธงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ทุกพรรคก็คาดหวังที่จะปักธงให้ได้ เมื่อถามว่า ตอนนี้พรรค กธ.คึกคัก มีอดีต สส.ไหลเข้ามาจำนวนมาก ตั้งเป้าในการเลือกตั้งครั้งนี้เท่าใด ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เดี๋ยวตนขอดูรายชื่อจากคณะกรรมการสรรหาก่อน เมื่อถามถึงการจัดลำดับ สส.บัญชีรายชื่อ ร.อ.ธรรมนัส จะเป็นลำดับที่ 1 เลยหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เดี๋ยวดูอีกที
เมื่อถามว่า อดีต สส.พรรคเพื่อไทยก้อนใหญ่จะเริ่มเข้ามาเมื่อไหร่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า กำลังคุยกันอยู่ ยังมีเวลาเหลืออยู่ ส่วนกรณีนางนฤมลระบุจะมีกลุ่มบ้านใหญ่เข้ามาอีกนั้น ยอมรับว่าจะมีเข้ามาอีก แต่ว่าใครจะออกจากที่ไหนมา ตนก็มีมารยาทที่จะต้องคุยกับเขาให้รู้เรื่องก่อน เมื่อถามย้ำว่า หากมาแล้วจะไม่ทับกันใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส ย้ำว่า เราต้องแก้ปัญหาให้จบก่อน จะได้ไม่ต้องมาแก้ปัญหากันทีหลัง
ผู้สื่อข่าวถามว่า ก่อนหน้านี้พรรค กธ.เหมือนตกเป็นเป้า มองว่ากระแสพรรครอบนี้จะสามารถสู้กับพรรคอื่นได้ใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ก็อย่างที่เห็น เราเป็นพรรคทำงาน ไม่ต้องพูดมาก ต้องดูผลงาน กล้าพูดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าสิ่งที่ผ่านมาแม้ว่า แม้จะเข้ามาดำรงตำแหน่งรองนายกฯได้ไม่กี่เดือน ก็อย่างที่เห็นว่าตนทำงานอย่างไร เมื่อถามว่า พร้อมเป็นนายกฯใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เดี๋ยวต้องคุยกันก่อน
เมื่อถามว่า การเลือกตั้งครั้งนี้จะส่งครบทั้ง 400 เขตใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ส่งครบทั้ง 400 เขต ส่วนวันรับสมัครรับเลือกตั้ง 27 ธ.ค. คณะกรรมการบริหารพรรคจะพาผู้สมัครไปสมัคร นำโดยหัวหน้าพรรค กธ.และตน ส่วนเวทีหาเสียงที่แรกนั้น เราจะไปทุกที่ แต่จะเป็นที่ใดที่แรกนั้นต้องวางยุทธศาสตร์ เพราะแต่ละคนก็ต้องช่วยกันปราศรัย ขณะที่เรื่องนโยบายที่ใช้หาเสียง เราอย่าไปขายฝัน เพราะถ้าขายฝันแล้วทำไม่ได้ก็เสียของ ส่วนสโลแกน ชื่อพรรคก็ชัดอยู่แล้วว่า กล้าทำ ส่วนสโลแกนอื่นๆ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ประธานยุทธศาสตร์พรรคกำลังคิดอยู่