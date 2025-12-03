xs
“ตัน” ผุด “วันชีจรรย์” พัทยา ลานอีเวนต์ใหม่จุ 2 หมื่นคน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ตัน” เตรียมเปิดตัวแลนด์มาร์คใหม่ “วันชีจรรย์” ที่พัทยา พร้อ ส่งมิวสิกเฟสติวัลเปิดตัว “WONDER ONE” ดึง 14 ศิลปินตัวท็อปรันวงการ รับวาเลนไทน์ปีหน้า


One Chichan (วันชีจรรย์) แหล่งท่องเที่ยวแลนด์มาร์คแห่งใหม่ล่าสุดของ ตัน ภาสกรนที เตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในฐานะเดสติเนชันด้านเอ็นเตอร์เทนเมนต์ ไลฟ์สไตล์ และเวลเนส แห่งใหม่ของไทยบนพื้นที่กว่า 160 ไร่ พร้อมความจุงานอีเวนต์ตั้งแต่ 2,500 – 20,000 คน รองรับทั้งงานระดับประเทศและต่างประเทศ พร้อมแก้ปัญหาคาใจของหลายเวที ทั้งที่จอดรถสะดวกสบาย ที่พักสุดหรูหลายรูปแบบ และห้องน้ำสะอาดกว่า 200 ห้องที่การันตีว่า “คลีนเวอร์!”

เทศกาลดนตรีสำหรับทุก Mood ของความรัก
เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัว One Chichan ประเดิมด้วยเทศกาลดนตรี One Chichan Presents “WONDER ONE Music Festival” เทศกาลดนตรีรับวันวาเลนไทน์ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2569 คัดไลน์อัปศิลปินชื่อดัง 14 เบอร์ตัวท็อป สร้างประสบการณ์เทศกาลดนตรีสองคืนแบบจัดเต็ม
14 ก.พ. 69: เจฟ ซาเตอร์, ปาล์มมี่, วี วิโอเลต วอเทียร์, ATLAS, PARADOX, URBOYTJ และ
“Piano & I” โดย โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ พร้อมแขกรับเชิญ ตู่ ภพธร และ B5
15 ก.พ. 69: นนท์ ธนนท์, The TOYS, POTATO, Season Five, Slot Machine, โจอี้ ภูวศิษฐ์และ F.HERO


งานนี้รับรองความคุ้มค่าที่ “เกินราคาบัตร” เพราะคุณตันตั้งใจเสิร์ฟประสบการณ์คอนเสิร์ตระดับพรีเมียม ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามของวิวทะเลสาบ ภูเขา และเงาจันทร์แบบ 360 องศา แสงสีเสียงจัดเต็มมาตรฐานสากล พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใส่ใจคนมางานด้วนที่จอดรถสะดวกสบายรองรับกว่า 3,500 คันและให้ความสำคัญกับ 200 ห้องน้ำที่การันตีว่าคลีนเวอร์! รวมถึงโซนอาหารเจ้าดังมากมายที่ยกขบวนมาเสิร์ฟกันตลอดคืน
บัตรราคา 2,500 บาท สำหรับ 2 วัน และพิเศษ2,200 บาท เมื่อจองแบบ Early Bird เปิดจำหน่ายบัตรวันที่ 8 ธันวาคม 2568 ที่ All Tickets 7-Eleven ทุกสาขา พร้อมสิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับลูกค้ากลุ่มแรก 200 ท่าน รับสิทธิ์กางเต็นท์ฟรี ในวันงานท่ามกลางพื้นที่ธรรมชาติอลังการในบรรยากาศฤดูหนาว
ด้วยทำเลของ One Chichan เพียง 2 ชั่วโมงจากกรุงเทพฯ, 20 นาทีจากสนามบินอู่ตะเภา และ 30 นาทีจากพัทยา One Chichan จึงถูกออกแบบให้เป็น “ส่วนต่อขยายของพัทยายุคใหม่” จุดหมายปลายทางระดับพรีเมียมของครอบครัวและนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม

“ผมตั้งใจสร้าง One Chichan (วันชีจรรย์) ให้เป็นสถานที่จัดงานอีเว้นท์และคอนเสิร์ตคุณภาพที่เป็น Man Made Destination เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูงของส่วนต่อขยายของพื้นที่พัทยา พื้นที่นี้จะทำให้เป็นที่ที่คนมาแล้วรู้สึกดีขึ้น หายใจได้เต็มปอด ได้สนุก ปลอดภัย และได้อยู่กับธรรมชาติจริงๆ ผมอยากให้ภาคตะวันออกมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ทั้งสวย ทั้งสะดวก และมาตรฐานระดับโลก โดยที่ไม่ต้องไปทำลายสิ่งแวดล้อม WONDER ONE จึงเป็นอีเว้นท์เปิดตัว One Chichan และจะเป็น จุดเริ่มต้นของพลังดีๆ ของความรัก ดนตรี ความสุข และโมเมนต์ที่คนมาแล้วจะจำไปอีกนาน” นายตัน ภาสกรนที เจ้าของ วันชีจรรย์ กล่าว

