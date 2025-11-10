ปักหมุดด่วน! เขาใหญ่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เตรียมตัวให้พร้อม! พบกับอาณาจักรแห่งความสุข “Stella Ozone Khao Yai” ปลายปีนี้

ใครมีแพลนไปเที่ยว บอกเลยว่าต้องเคลียร์คิวให้ว่าง เพราะ Stella Ozone Khao Yai (สเตลล่า โอโซน เขาใหญ่) กำลังจะกลับมาแบบไม่ธรรมดา แต่มาเพื่อทวงบัลลังก์ที่เที่ยวสุดปังแบบครบวงจร! ลืมภาพเขาใหญ่ที่เคยรู้จักไปก่อน เพราะนี่คือยุคใหม่ของจริง เตรียมพบกับ 4 สถานที่และอีเว้นท์ สุดปัง! ที่คุณจะหาจากที่อื่นไม่ได้ หรืออาจจะยังน้า ....
1. Zooniverse อาณาจักรสัตว์สุดคิวท์ (เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2568)
คุณกำลังคิดถึงน้อง ๆ เหล่ากะปิปลาร้าและกวางน้อยกันมั้ย? ได้เวลามาฮีลใจกันแล้ว! เพราะ Animal Club กลับมาเปิดใหม่แบบไฉไลกว่าเดิม กับคอนเซปท์ใหม่ “Zooniverse” เตรียมกล้องมาให้พร้อมเจอกับซุปตาร์สี่ขาตัวจริงเสียงจริงอย่าง น้องคาปิบาร่า พร้อมแก๊งเพื่อนซี้ ทั้งกวาง, แพะแคระ, ม้า, กระต่าย และอีกเพียบ! มาวิ่งเล่น ถ่ายรูป และป้อนอาหารแบบใกล้ชิด รับรองว่าสตอรี่ไอจีต้องเต็มและคลิป TikTok ต้องปังแน่นอน
2. Magic Forest ป่าเวทมนตร์กลางเขาใหญ่ (เริ่ม 15 พฤศจิกายน 2568)
หนาวนี้มีที่ถ่ายรูปแห่งใหม่แล้ว! จากทิวปราสาทสุดอลังการที่เป็นแลนด์มาร์คอยู่แล้ว Stella Ozone Khao Yai จะเนรมิตพื้นที่ภายในให้กลายเป็น “Magic Forest” และ “Magic Sky” ป่าแห่งเวทมนตร์สุดอลังการ ที่จะเปิดให้ทุกคนเข้าไปสัมผัสความแฟนตาซีเป็นครั้งแรก เตรียมชุดสวยๆ มาเดินเล่นในดินแดนเทพนิยายได้เลย งานนี้รูปโปรไฟล์ใหม่ต้องมา!!!
3. เทศกาลดนตรี Stella Ozone Happiness Fest 2025 (20 ธันวาคม 2568)
พบกับสิ่งที่ทุกคนรอคอย เตรียมเสียงกรี๊ดของคุณให้พร้อมกับงานเทศกาลดนตรีแห่งใหม่ของเขาใหญ่ เพราะไลน์อัพศิลปินที่มาคือแตก ๆ
• โต๋ ศักดิ์สิทธิ์
• Ink Waruntorn (อิ๊งค์ วรันธร)
• BOWKYLION (โบกี้ไลอ้อน)
• SERIOUS BACON (ซีเรียส เบคอน)
ใช่แล้ว! คุณอ่านไม่ผิด นี่คือเบอร์ต้น ๆ ของวงการ ที่ขนรวมมาไว้ที่นี่ที่เดียว ในท่ามกลางลานดนตรีแห่งเวทมนต์ Magic Star บอกเลยว่าฟินกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว บอกเลยว่างานนี้ห้ามพลาดเด็ดขาด!
4. The Parlour Khao Yai (เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2569)
อาคารใหม่จะเริ่มเปิดให้บริการบางส่วนบริเวณด้านหน้า Zooniverse ในวันที่ 1 ธันวาคม 2568 เพื่อรองรับผู้มาเยี่ยมชม ก่อนที่จะปรับเปลี่ยนและขยายการให้บริการเต็มรูปแบบเป็น The Parlour Khao Yai ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า ซึ่งจะมีทั้ง คาเฟ่, ร้านอาหาร และห้องประชุม สำหรับใครที่มองหาสถานที่สำหรับกิจกรรมพิเศษ
ยังไม่หมด! ที่นี่คืออาณาจักรที่มาทีเดียวจบ ครบทุกอย่าง!
หากเหนื่อยจากคอนเสิร์ต? ไม่อยากขับรถกลับ? ไม่มีปัญหา! จะนอนชิลล์ๆ ที่ โรงแรมไลฟ์สไตล์สุดไวรัลใน TikTok อย่าง Estella Khao Yai หรืออัพเกรดความหรูไปเลยที่รีสอร์ตสุดพรีเมี่ยมระดับ 5 ดาวอย่าง Mövenpick Resort Khao Yai ก็เลือกได้เลย!
ส่วนใครเป็นสายตีกอล์ฟ ที่นี่ก็มีสนาม Starry Valley Golf Club ให้ออกรอบกันแบบฉ่ำๆ เรียกได้ว่า Stella Ozone Khao Yai ไม่ใช่แค่ที่แวะเที่ยวอีกต่อไป แต่เป็น "จุดหมายปลายทาง" ที่มีทุกอย่างให้คุณจริง ๆ สรุปง่าย ๆ ให้เลย เตรียมพร้อมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ แล้วเขาใหญ่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
สรุปอีกครั้งกับ 4 สถานที่และอีเว้นท์ ของอาณาจักรแห่งความสุขที่จะเกิดขึ้นปลายปีนี้ แล้วทุกคนจะรออะไรอยู่? แท็กเพื่อน ชวนแฟน จองวันลา แล้วเตรียมตัวพุ่งมาที่ Stella Ozone Khao Yai ได้เลย!
1 พ.ย. 68: Zooniverse เปิดใหม่ ไปหาน้องคาปิบาร่ากัน!
15 พ.ย. 68: Magic Forest และ Magic Sky เปิดให้บริการ!
20 ธ.ค. 68: เทศกาลดนตรี Stella Ozone Happiness Fest 2025!
1 ก.พ. 69: The Parlour Khao Yai เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ
