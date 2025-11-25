ฮ่องกงเริ่มแล้ว! อีเวนท์หน้าหนาวประจำปี Hong Kong WinterFest ชวนสัมผัสประสบการณ์วันหยุดที่อลังการที่สุดในเอเชีย เปิดฉากฤดูกาลแห่งความสุข ณ ย่านเซ็นทรัล เป็นปีแรก!

เมื่อฤดูหนาวมาเยือนพร้อมกับความอบอุ่นที่แฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์ ฮ่องกงได้เปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่น่ามาเยือนที่สุดในช่วงเทศกาล โดยมีอีเวนท์ Hong Kong WinterFest ประจำปี ซึ่งได้เปิดฉากขึ้นแล้ว ณ ใจกลางย่านเซ็นทรัล เชิญชวนมารับอ้อมกอดสุดประทับใจในช่วงฤดูกาลที่สวยงามที่สุดในเอเชีย ธีมของงานปีนี้คือ "Winter Wonderland in Central" ที่จะทำให้คุณตื่นตาตื่นใจไปกับต้นคริสต์มาสขนาดยักษ์ที่สูงถึง 20 เมตร ซึ่งประดับประดาด้วยแสงไฟวิบวับสวยงามตลอดทั้งคืน และอีกหนึ่งจุดเด่นคือ "Christmas Town" หมู่บ้านคริสต์มาสธีมของเล่นยักษ์สุดน่ารัก ที่นับเป็นการเริ่มต้นฤดูกาลแห่งการเฉลิมฉลองของทั้งเมือง
ปลายปีจึงนับเป็นช่วงที่ควรจัดทริปมาเยือนฮ่องกงเป็นที่สุด เพราะนอกจากทุกย่านจะประดับประดาด้วยของตกแต่งระยิบระยับ ก็ยังมีอีเวนท์และกิจกรรมน่าสนใจอีกหลายรายการให้ได้เข้าร่วม เพื่อดื่มด่ำกับโลกแฟนตาซีฤดูหนาว ซึ่งเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสุขในทุกช่วงเวลาของเทศกาล
Hong Kong WinterFest มอบความสุขอย่างต่อเนื่อง เนรมิตย่านเซ็นทรัลให้เปล่งประกายความรื่นเริงเฉลิมฉลอง
ก้าวเข้าสู่ 'Christmas Town' โลกแห่งของเล่นยักษ์เหนือจินตนาการ
สวน Statue Square ในย่านเซ็นทรัลถูกเนรมิตให้กลายเป็น Christmas Town ที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและบรรยากาศฤดูหนาวสุดมหัศจรรย์ พร้อมเสียงเพลงคริสต์มาสคลาสสิกที่ดังกังวานไปทั่วบริเวณ ต้นคริสต์มาสสูง 20 เมตร เทียบเท่าอาคารหกชั้น ประดับด้วยแสงไฟหลากสีและลวดลายงดงาม อีกทั้งยังมีต้นคริสต์มาสขนาดเล็กอีก 28 ต้น ที่ตกแต่งด้วยเครื่องประดับสีทอง สีแดง และทองแดงอย่างสวยงาม Christmas Town ยังเต็มไปด้วยของเล่นคลาสสิกขนาดยักษ์ ทั้งเครื่องบิน รถจี๊ป รถไฟ และบอลลูนอากาศ รวมถึงหุ่นตุ๊กตาที่มอบของขวัญให้กับผู้คนที่เดินผ่านไปมา สร้างความรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปในวันคริสต์มาสแห่งเทพนิยาย รายละเอียดเล็ก ๆ น่ารักอย่างนาฬิกาวินเทจและลูกกวาดรูปหัวใจก็ช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้กับเมืองจำลองนี้ รถไฟจำลองย่อส่วนจะออกวิ่งทุก 20 นาที พร้อมเสียง "ปู๊น ปู๊น" และเอฟเฟกต์ควันให้ผู้มาเยือนได้เก็บภาพความทรงจำอย่างสนุกสนาน ส่วน Starlight Train Station ที่ประดับด้วยแสงระยิบระยับจะตั้งตระหง่านต้อนรับผู้มาเยือนสู่การเดินทางฤดูหนาวอย่างอบอุ่น
เพื่อเพิ่มบรรยากาศเทศกาลคริสต์มาสให้เต็มอิ่มยิ่งขึ้น Christmas Town จะมีรายการกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงขับร้องประสานเสียง และการปรากฏตัวสุดเซอร์ไพรส์ของซานตาคลอส โดยในวันที่ 28 พฤศจิกายน จะมีตลาดคริสต์มาส ประกอบด้วย 12 ร้านค้าสุดน่ารักที่จะมาเปิดให้บริการ พร้อมอาหารประจำฤดูกาล ของขวัญ และเวิร์กชอปให้ผู้มาเยือนได้ร่วมสนุก และในวันเดียวกันนั้นเอง อาคารชื่อดังทั้งแปดอาคารรอบ Christmas Town จะกลายเป็นผืนผ้าใบสำหรับฉายโชว์ภาพแสงสีเสียง “Immersive Lights Show in Central” มอบประสบการณ์ภาพและเสียงอันแสนงดงามที่ไม่ควรพลาดในช่วงเทศกาลนี้
“Starlight Boulevard” จุดถ่ายรูปคริสต์มาสสุดโรแมนติกบนถนนชาทเตอร์ (Chater Road)
ถนนเส้นที่ติดกับ Christmas Town อย่างถนนชาทเตอร์ (Chater Road) ในย่านเซ็นทรัล ก็จะถูกเนรมิตให้กลายเป็น ‘ถนนแสงดาว’ หรือ “Starlight Boulevard” ภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยจะมีการประดับประดาต้นไม้กว่า 30 ต้นตลอดเส้นทางและบนสะพานลอยคนข้ามด้วยแสงไฟระยิบระยับ ต้นคริสต์มาสที่ประดับด้วยเครื่องประดับสีทองจะส่องแสงอบอุ่นต้อนรับผู้มาเยือนที่ทางเข้าของ Chater House เมื่อเดินต่อไปภายใต้แสงไฟเรืองรอง ทุกท่านจะได้พบกับ “Noëlia at LANDMARK” ภายใน LANDMARK ATRIUM ซึ่งเป็นจุดถ่ายภาพอินเทอร์แอคทีฟที่สร้างความทรงจำฤดูหนาวสุดโรแมนติกได้อย่างสมบูรณ์แบบ
เฉลิมฉลองให้สุดที่ฮ่องกง...แชร์ลิสต์สุดยอดการแสดงหน้าหนาว
กิจกรรมวินเทอร์เฟสของฮ่องกงไม่ได้จำกัดอยู่แค่ที่ย่านเซ็นทรัลเท่านั้น สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมและสวนสนุกหลายแห่งต่างก็จัดกิจกรรมพิเศษเฉลิมฉลองวันหยุดในบรรยากาศปาร์ตี้สุดคึกคักที่แผ่กระจายไปทั่วเมือง ทุกมุมถนนจึงเต็มไปด้วยความสนุกสนานและการเฉลิมฉลอง
สำหรับผู้ที่กำลังมองหาประสบการณ์วันหยุดที่สนุกสนานและเต็มไปด้วยความตื่นเต้น อย่าพลาด Merry Balloon Park สนามเด็กเล่นเป่าลมยักษ์ที่จะจัดขึ้นที่ West Kowloon Art Park ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม ถึง 4 มกราคม ภายในงานจะมีการจัดแสดงตัวละครยอดนิยมขนาดใหญ่จำนวนมาก ต้นคริสต์มาสเป่าลมสูง 7 เมตร และลานกิจกรรมความยาว 40 เมตร ให้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กได้ร่วมสนุกกับประสบการณ์วันหยุดที่ไม่เหมือนใคร
นอกจากนี้ ฮ่องกงยังมี Merry Balloon Parade ขบวนพาเหรดลูกโป่งครั้งแรกที่จะพาทัพตัวละครสุดน่ารักมาลอยเหนือ Victoria Harbour ในวันที่ 28 ธันวาคม ภายในงานจะมีลูกโป่งขนาดยักษ์ของตัวการ์ตูนจากทั่วทุกมุมโลกกว่า 20 ตัว อีเวนท์ที่เปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแบบนี้ถือเป็นอีกหนึ่งในไฮไลต์สำคัญของช่วงเทศกาลวันหยุดเลยก็ว่าได้
ในฤดูหนาวนี้ Ocean Park จับมือกับตัวละครยอดฮิตระดับโลก ชวนคุณออกผจญภัยใต้น้ำแบบที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน ตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมเป็นต้นไป ตัวละครลึกลับกลุ่มหนึ่งจะมาปรากฏตัวในเรือดำน้ำและดำดิ่งสู่เมืองใต้น้ำสุดมหัศจรรย์ โดยมีทูตสัตว์ทะเลของพาร์คนำทาง ไม่ว่าจะเป็นโลมา กระเบนราหู หรือฉลาม ผู้เข้าชมสามารถร่วมออกเดินทางไปกับพวกเขา ค้นพบเซอร์ไพรส์และเรื่องราวน่าตื่นเต้นใต้ท้องทะเล นอกจากนี้ ภายในสวนสนุกยังมีกิจกรรมเกมเสมือนจริง ประสบการณ์สุดพิเศษแค่เฉพาะช่วงนี้เท่านั้น และมุมถ่ายรูปสุดน่ารัก สร้างบรรยากาศที่สมบูรณ์แบบให้ครอบครัวและเพื่อน ๆ ได้มาสนุกสนานกับคริสต์มาสที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์และรอยยิ้ม
อีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดคือการเฉลิมฉลองคริสต์มาสที่ Hong Kong Disneyland ซึ่งอยู่ในช่วงเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี โดยตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป โซน World of Frozen จะพาทุกท่านไปพบกับงานคริสต์มาสสุดตระการตา เปิดโอกาสให้ได้มาเต้นรำกับอันนาและเอลซ่า ท่ามกลางหิมะโปรยปรายและบรรยากาศสุดงดงามของอาณาจักรฤดูหนาว
นอกจากนี้ งาน “Disney Christmas Live in Concert!” ยังมีนักร้องชื่อดังจากฮ่องกงมาขับร้องเพลงคลาสสิกของดิสนีย์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีจุดไฟต้นคริสต์มาสประจำปี “A Holiday Wish-Come-True” ซึ่งจะผสานความอลังการของธีม Frozen เข้ากับการแสดงโดรน ส่องสว่างรอบต้นคริสต์มาสและสะท้อนกับปุยหิมะที่เป็นเหมือนดั่งเวทมนตร์โปรยปราย สร้างบรรยากาศคริสต์มาสที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์
จุดถ่ายรูปสุดเฟสทีฟ...ให้เก็บภาพความทรงจำสุดพิเศษในทุกมุมของเมือง
จุดถ่ายภาพสุดพิเศษหลายสิบแห่งทั่วเมืองจะเป็นฉากหลังที่สมบูรณ์แบบให้คุณเก็บภาพความมหัศจรรย์ของฤดูกาลและแบ่งปันช่วงเวลาที่อบอุ่นหัวใจที่สุดกับคนที่คุณรัก
มนต์เสน่ห์แห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีของ Hong Kong Disneyland กำลังขยายมายังริมฝั่ง Victoria Harbour เมื่อ Harbour City ที่ซิมซาจุ่ย ร่วมกับสวนสนุกจัดงานสุดมหัศจรรย์ “Magical Christmas @ Harbour City” ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน ถึง 4 มกราคมนี้ งานนี้เต็มไปด้วยจุดถ่ายรูปสุดตื่นตา ไม่ว่าจะเป็น ต้นคริสต์มาส “Magical Christmas Tree” สูง 9 เมตร การจัดแสดงธีมพาเหรด “Friendtastic!” ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากขบวนพาเหรดขนาดยักษ์ของ Mickey and Friends หรือโซน “World of Frozen” และ “Duffy and Friends Christmas House” ที่จะทำให้ทุกคนสนุกสนานกับบรรยากาศคริสต์มาส
นอกจากนี้ ตัวละครดิสนีย์ก็จะมาปรากฏตัวแบบพิเศษผ่านคลิปวิดีโอที่สามารถพูดคุยโต้ตอบได้ เพื่อส่งคำอวยพรและสร้างความสุขในช่วงเทศกาลคริสต์มาสให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสความมหัศจรรย์แบบเต็มอิ่ม
ยิ่งไปกว่านั้น แลนด์มาร์คยอดนิยมทั่วเมืองยังพร้อมร่วมสร้างบรรยากาศเทศกาลสุดพิเศษเช่นกัน K11 MUSEA แหล่งรวมศิลปะวัฒนธรรมและแหล่งช็อปปิ้งระดับนานาชาติที่เชื่อมต่อกับ Avenue of Stars อันโด่งดัง จะจัดแสดงงานกลางแจ้งขนาดใหญ่และกิจกรรมเฉลิมฉลองคริสต์มาสมากมายตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนธันวาคม เพื่อสร้างบรรยากาศราวกับเทพนิยายริม Victoria Harbour ส่วนใจกลางย่านจิมซาจุ่ย K11 Art Mall จะเติมเต็มความสนุกสนานช่วงเทศกาลด้วยต้นคริสต์มาสสุดยิ่งใหญ่ และร้านป๊อปอัปธีมพิเศษ เช่น “KIRBY’S PUPUPU MARKET in Hong Kong” โดย Nintendo (Hong Kong) Limited ซึ่งถือเป็นร้านป๊อปอัปแห่งแรกนอกประเทศญี่ปุ่น
The Hong Kong Jockey Club ร่วมกับแลนด์มาร์คด้านมรดกและศิลปะ Tai Kwun ขอเชิญร่วมงาน “HKJC x Tai Kwun - Simple Gifts of Joy 2025” ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึง 4 มกราคมนี้ โดยจะเปลี่ยนพื้นที่ประวัติศาสตร์แห่งนี้ให้กลายเป็นดินแดนฤดูหนาวที่เต็มไปด้วยแสงทอประกายระยิบระยับ ทั้งบริเวณจะถูกเนรมิตให้เป็นปฏิทินแอดเวนต์ (ปฏิทินพิเศษที่ใช้สำหรับนับถอยหลังเข้าสู่วันคริสต์มาส) ขนาดยักษ์ พร้อมต้นคริสต์มาสสูง 12 เมตร และแสงไฟนวลสร้างบรรยากาศมหัศจรรย์ ที่ผสมผสานความเก่าแก่ของประวัติศาสตร์เข้ากับความทันสมัย นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม งาน Circus Plays จะนำเสนอการแสดงละครสัตว์ร่วมสมัยสุดตื่นเต้นจากคณะละครสัตว์ทั้งในฮ่องกงและนานาชาติ เพื่อสร้างความประทับใจและความตื่นเต้นแบบเด็ก ๆ ให้กับผู้ชมทุกเพศทุกวัย
ถนน Lee Tung Avenue ในย่านหว่านไจ๋ จะจัดงาน Luminous Carnival ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน ถึง 1 มกราคมนี้ งานเทศกาลประจำฤดูกาลโดดเด่นด้วยชิงช้าสวรรค์ลอยฟ้าและต้นคริสต์มาสสูง 8 เมตร ประดับด้วยไฟ LED กว่า 20,000 ดวง ผสานความสวยงามเข้ากับหิมะจำลองสุดโรแมนติก ถนนสไตล์ยุโรปแห่งนี้จะกลายเป็นดินแดนมหัศจรรย์ ที่ชวนให้ผู้คนตื่นตาตื่นใจ นอกจากนี้ ทุกวันตั้งแต่เวลา 17:30 น. ยังมีการแสดง Luminous Symphony สุดตระการตา โดยแสงไฟจะเต้นรำไปพร้อมกับบทเพลงสุดเฟสทีฟ เติมเต็มบรรยากาศคริสต์มาสอย่างสมบูรณ์
แพลตฟอร์ม “WinterFest Delights” ของการท่องเที่ยวฮ่องกง...รวมทุกจุดเช็กอินและข้อเสนอพิเศษไว้ในที่เดียว
การท่องเที่ยวฮ่องกงร่วมมือกับพันธมิตรด้านการท่องเที่ยว เปิดตัวแคมเปญ WinterFest Delights ที่มาพร้อมข้อเสนอพิเศษมากมาย ทั้งการรับประทานอาหาร ช้อปปิ้ง แหล่งท่องเที่ยว และการเดินทาง โดยไฮไลต์สำคัญคือการแสดงดอกไม้ไฟส่งท้ายปีในงาน “Hong Kong WinterFest” ที่สร้างความประทับใจไม่เหมือนใคร นอกจากนี้ยังได้สร้างแพลตฟอร์ม Hong Kong WinterFest แบบครบวงจร (https://www.discoverhongkong.com/seasia/what-s-new/events/hong-kong-winterfest.html) รวบรวมจุดเช็กอินและกิจกรรมฤดูกาลต่าง ๆ ทั่วเมือง เพื่อให้ทั้งชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยวสามารถวางแผน เพลิดเพลิน และสัมผัสมนต์เสน่ห์ของฤดูหนาวในฮ่องกงได้อย่างเต็มที่