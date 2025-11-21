xs
เตรียมลิ้มรสชาติแห่งฤดูหนาวจากฮอกไกโด กับ “SNOWS” Pop up Store ครั้งแรกในไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



แบรนด์ขนมชื่อดังจากซัปโปโร “SNOWS” เตรียมเปิดตัวในประเทศไทยเป็น ครั้งแรก! พบกับรสชาติแห่งฤดูหนาวจากฮอกไกโดได้ที่ Siam Paragon (ชั้น G) ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2025 – 15 มกราคม 2026 และที่ CentralWorld ชั้น 7 ใกล้ TOPS FOOD HALL ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2025 – 18 มกราคม 2026 นี่คือโอกาสพิเศษที่คนไทยจะได้ลิ้มลองของหวานยอดนิยมจากญี่ปุ่น ซึ่งวางจำหน่ายเฉพาะในช่วงฤดูหนาว เท่านั้น


ขนมที่ผู้คนในญี่ปุ่นตั้งตารอทุกฤดูหนาว
SNOWS เป็นขนมจากฮอกไกโดที่หลายคนรอคอยในทุกฤดูหนาว ทำจากนมโคที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระใน เมืองฮิดากะ ซึ่งมีอยู่เพียงประมาณ 1% ของทั้งประเทศญี่ปุ่น คุกกี้เป็นแซนด์วิชรังด์ดูชาเนื้อพรีเมียม ด้านนอกกรอบหอม ด้านในเป็นครีมช็อกโกแลตนุ่มละมุนที่ละลาย ในปากให้รสชาติกลมกล่อมและลงตัวในทุกคำ ดีไซน์บรรจุภัณฑ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากหิมะทำให้เหมาะทั้งสำหรับของฝากและของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่จึงถูกขนานนามว่าเป็น “ของหวานแห่งฤดูหนาว” ที่ทุกคนรอคอย


ชินทาโร่ นางานุมะ (Shintaro Naganuma) ผู้ก่อตั้งแบรนด์ขนมชื่อดังและอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ แบรนด์ยอดนิยมอย่าง “BAKE CHEESE TART” และ “Croquant Chou Zakuzaku” ได้ก่อตั้งแบรนด์ ขนมใหม่ “SNOWS” ด้วยแรงบันดาลใจจากวัตถุดิบธรรมชาติของฮอกไกโด และความชำนาญของช่างทำ ผลิตภัณฑ์นม ถ่ายทอดเสน่ห์และความงดงามของฤดูหนาวญี่ปุ่นผ่านขนมหวานอย่างประณีต

SNOWS ใช้นมสดหอมมันจากฟาร์มเลี้ยงวัวแบบปล่อยอิสระของตนเองในเมืองฮิดากะ จังหวัดฮอกไกโด พร้อมคัดสรรเฉพาะวัตถุดิบคุณภาพสูง และใส่ใจในทุกรายละเอียดของกระบวนการผลิตขนมแต่ละชิ้น ทุกคำที่ลิ้มรสได้ถ่ายทอด “ความอร่อยบริสุทธิ์และอบอุ่นหัวใจของฤดูหนาวญี่ปุ่น” อย่างแท้จริง


หลังจากประสบความสำเร็จในญี่ปุ่นและสิงคโปร์ ครั้งนี้ SNOWSAND พร้อมแล้วที่จะนำรสชาติของ ฤดูหนาวจากฮอกไกโดมาสู่ประเทศไทย ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่วัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นได้รับความนิยมสูงมาก มีร้านอาหารญี่ปุ่นมากกว่า 6,000 ร้าน (อ้างอิงจาก JETRO) และแบรนด์จากฮอกไกโดโดยเฉพาะของหวาน ได้รับการตอบรับอย่างดี เยี่ยมจากผู้บริโภคชาวไทย


ความร่วมมือกับ JALUX ASIA
การเปิดร้านครั้งนี้เป็นการดำเนินงานโดย JALUX ASIA Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศไทยของ บริษัท JALUX บริษัทการค้าของกลุ่ม JAL

JALUX ASIA ทำธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายวัตถุดิบสดและสินค้าแปรรูปจากทั่วประเทศญี่ปุ่น รวมถึงส่งออกสินค้าจากประเทศไทยไปยังต่างประเทศ ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างไทย–ญี่ปุ่น ในด้านอาหารและสินค้าอย่างหลากหลาย บริษัทมีเป้าหมายในการขยายตลาดขนมพรีเมียมจากญี่ปุ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมองว่า “ประเทศไทย” คือศูนย์กลางสำคัญในการเผยแพร่แบรนด์จากฮอกไกโดสู่อาเซียน


เมนูซิกเนเจอร์ที่จะจำหน่ายในประเทศไทย


SNOWSAND (สโนว์แซนด์)
มีให้เลือก 2 รสชาติ คือ ไวท์ช็อกโกแลต และมิลค์ช็อกโกแลต ใช้ครีมช็อกโกแลตที่ทำจากนมโคเลี้ยงแบบ ปล่อยอิสระของทางแบรนด์ แล้วประกบด้วยคุกกี้รังด์ดูชาหอมกรอบ ขนมแต่ละชิ้นถูกอบโดยให้คุกกี้และไส้ช็อกโกแลตสุกพอดีไปพร้อมกันจึงได้เนื้อสัมผัสที่กรอบหอมด้านนอก แต่ยังนุ่มละมุนด้านในเป็นความอร่อยที่ทั้งหอมละมุนและพรีเมียมในทุกคำ


SNOWBALL (สโนว์บอล)
ทรัฟเฟิลช็อกโกแลตที่สอดไส้ครีมสดจากฮอกไกโดภายใน รสเข้มข้นแต่ละมุนด้วยสมดุลระหว่างครีม เบาเนียนกับช็อกโกแลตหอมละมุนอย่างลงตัว


MORI-no-KI (โมริโนะคิ)
ช็อกโกแลตรูปต้นไม้ 3 แบบ ได้แรงบันดาลใจจากผลงานแกะไม้ของศิลปินชื่อดัง คะซุโยชิ โอทานิ (Kazuyoshi Otani) ในผลงานชื่อ “Mori no Miru Yume” หรือ “ความฝันของป่า” ภายในช็อกโกแลต ผสมด้วยแผ่นเครปกรอบ อัลมอนด์ และพายบดละเอียดให้กลิ่นหอมและรสสัมผัสกรุบกรอบที่ละเอียดอ่อน


บรรยากาศแห่งฤดูหนาว และความอร่อยที่เกิดจากธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ขนมของ SNOWS ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพของหิมะและบรรยากาศฤดูหนาวในฮอกไกโด และถ่ายทอดความงดงามนั้นผ่านบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ผลงานแกะไม้ของศิลปิน คะซุโยชิ โอทานิ ซึ่งช่วยสะท้อน โลกของ SNOWS ออกมาได้อย่างสวยงามและเป็นเอกลักษณ์


นอกจากนี้ SNOWSAND ยังยึดถือแนวคิด “จากธรรมชาติ...สู่ธรรมชาติ (From Nature to Nature)” โดยนำเศษขนมจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้เป็นอาหารสัตว์ และนำมูลสัตว์ไปทำเป็นปุ๋ยเพื่อบำรุง ทุ่งหญ้าสร้างระบบการผลิตที่หมุนเวียนร่วมกับผืนดินของฮอกไกโดอย่างยั่งยืน

ระยะเวลาจำหน่าย:
・1 ธันวาคม 2025 – 15 มกราคม 2026 ที่ Siam Paragon (ชั้น G)
・13 ธันวาคม 2025 – 18 มกราคม 2026 ที่ CentralWorld (ชั้น 7)
เว็บไซต์ทางการ: https://snows-winter.com/en/
Instagram: @snows_jp / @snowsand_th

