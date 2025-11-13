ทุบสถิติ! งาน Pet Fair South East Asia 2025 สวยงาม “กรุงเทพฯ“ ขึ้นแท่น ศูนย์กลางธุรกิจสัตว์เลี้ยงโลก

งาน Pet Fair South East Asia 2025 (เพ็ท แฟร์ เซาท์ อีสซ์ เอเชีย) ครั้งที่ 4 ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่ 29–31 ตุลาคม 2568 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) พร้อมสถิติผู้เข้าชมและผู้แสดงสินค้าที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ยืนยันความสำเร็จของงานในฐานะ เวทีเจรจาธุรกิจ (B2B) ระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียสำหรับอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยง
ในปีนี้มีผู้เข้าชมงานรวมกว่า 11,169 ราย จาก 81 ประเทศทั่วโลก เพิ่มขึ้นถึง 11% จากปีที่ผ่านมา โดยมีผู้แสดงสินค้ารวม 447 บริษัท จาก 37 ประเทศ ซึ่งกว่า 75% เป็นผู้แสดงสินค้าต่างประเทศ ตอกย้ำภาพลักษณ์ของงานในฐานะ ศูนย์กลางเครือข่ายการค้าสัตว์เลี้ยงที่สำคัญที่สุดของภูมิภาคเอเชีย
ผู้เข้าชมต่างชาติขยายตัวต่อเนื่อง
นอกจากผู้เข้าชมชาวไทยที่คิดเป็นสัดส่วน 64% ของทั้งหมดแล้ว ยังมีผู้เข้าชมจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยประเทศที่มาเยือนมากที่สุด ได้แก่ จีน (19.1%) อินเดีย (9.6%) มาเลเซีย (9.2%) สิงคโปร์ (7.6%) และไต้หวัน (7.2%) รวมถึงกลุ่มใหม่จากตะวันออกกลางและอเมริกาใต้ ที่สะท้อนถึงการเติบโตของตลาดสัตว์เลี้ยงระดับโลกที่จับตามองภูมิภาคเอเชียมากยิ่งขึ้น
ในแง่ของกลุ่มอาชีพ ผู้เข้าชมส่วนใหญ่เป็น ผู้นำเข้า (24.1%) ผู้จัดจำหน่าย (20.3%) เจ้าของแบรนด์ (18.8%) และผู้ค้าปลีก (16.1%) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีอำนาจการตัดสินใจที่มีศักยภาพสูงในอุตสาหกรรม
พาวิลเลียนนานาชาติ 12 ประเทศร่วมจัดแสดง
งานแสดงสินค้าประจำปี 2568 มีผู้แสดงสินค้า 447 บริษัทจาก 37 ประเทศ โดยมีสัดส่วนผู้แสดงสินค้าจากต่างประเทศ 75% และผู้แสดงสินค้าจากประเทศไทย 25% กลุ่มผู้แสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดแบ่งตามประเทศ ได้แก่ ไทย (116 บริษัท) จีน (88 บริษัท) เกาหลีใต้ (55 บริษัท) ญี่ปุ่น (25 บริษัท) แคนาดา (13 บริษัท) ไต้หวัน (13 บริษัท) สหรัฐอเมริกา (13 บริษัท) อิตาลี (12 บริษัท) สเปน (12 บริษัท) ฮ่องกง (11 บริษัท) สิงคโปร์ (9 บริษัท) และอินเดีย (8 บริษัท)
งาน Pet Fair South East Asia 2025 ยังได้จัดพาวิลเลียนจาก 12 ประเทศและภูมิภาค ได้แก่ แคนาดา (จัดโดย Pets Canada) จีน (จัดโดย Pet Fair Asia) อิตาลี (จัดโดย Zoomark International) ญี่ปุ่น (จัดโดย JETRO) เกาหลี (จัดโดย Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation) ไต้หวัน (ได้รับการสนับสนุนโดย Taiwan Pet Food & Appliances Association) สเปน (จัดโดย ICEX Spain Trade and Investment) สหราชอาณาจักร (ได้รับการสนับสนุนโดย PetQuip) และสหรัฐอเมริกา (จัดโดย IMEX Management)
พร้อมพื้นที่พิเศษอย่าง Thai Pet Avenue, ASEAN Pet Avenue และ Super Start-Up Booth ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและสตาร์ตอัปในอาเซียนได้แสดงศักยภาพและสร้างพันธมิตรทางธุรกิจใหม่
ภายในงานยังมีโปรแกรมการประชุมสัมมนากว่า 40 หัวข้อ ครอบคลุมเทรนด์ นวัตกรรม และโอกาสทางการตลาดในอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยง โดยมีผู้เข้าร่วมฟังรวมกว่า 1,706 ราย
นอกจากนี้ งาน Petfood Forum Asia ซึ่งจัดโดย WATT Global Media จากสหรัฐอเมริกา ก็กลับมาจัดร่วมอีกครั้งในปีนี้ ดึงดูดผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์เลี้ยงเกือบ 100 ราย ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระดับโลกผู้จัดงานขอแสดงความขอบคุณอย่างยิ่งต่อวิทยากรและผู้สนับสนุนทุกท่านที่ช่วยสร้างประสบการณ์การประชุมที่หลากหลาย มีส่วนร่วม และให้ความรู้ตลอดสามวัน
เตรียมพบกับ Pet Fair South East Asia 2026
สำหรับปีหน้างาน Pet Fair South East Asia 2026 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 28–30 ตุลาคม 2569 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)
ผู้แสดงสินค้าปี 2568 สามารถจองพื้นที่บูธล่วงหน้าได้ในอัตราพิเศษตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้ ส่วนบริษัทใหม่สามารถใช้สิทธิ์ Early Bird ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 ถึงกุมภาพันธ์ 2569
งานนี้จัดโดยความร่วมมือของ บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด (ประเทศไทย) และ Globus Events (ประเทศจีน) ซึ่งยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเวทีนี้ให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงธุรกิจสัตว์เลี้ยงระดับโลก และยินดีต้อนรับชุมชนผู้ประกอบการจากทั่วโลกกลับสู่กรุงเทพฯ อีกครั้งในเดือนตุลาคม 2569 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://petfair-sea.com/