“The First Ultimate เที่ยวสุดโลก” ฉลองครบรอบ 10 ปี เปิดคอนเซ็ปต์ “Rise The Promise” พร้อมยกระดับประสบการณ์เที่ยวทั่วโลกในปี 2026

รายการ “The First Ultimate เที่ยวสุดโลก” รายการท่องเที่ยวต่างประเทศที่มอบประสบการณ์เที่ยวรูปแบบใหม่ที่หลายคนไม่เคยรู้ และไม่เคยสัมผัสมาก่อน ออกอากาศทางอมรินทร์ทีวี 34 ทุกวันเสาร์ เวลา 10.15-11.15 น. ได้จัดงานแถลงข่าวฉลองครบรอบ 10 ปี พร้อมก้าวสู่ทศวรรษใหม่อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The First Ultimate 2026 : Rise The Promise” ที่จะพลิกโฉมรายการด้วยประสบการณ์การท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ที่เหนือความคาดหมาย
ซึ่งเป็นแนวคิดที่จะยกระดับการนำเสนอรายการในรูปแบบที่แปลกใหม่ ด้วยกิจกรรมสุดพิเศษที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งปี 2026 ร่วมกับพิธีกรของรายการทั้ง 7 คน ได้แก่ คุณนิว ชัยพล, คุณเต๋า เศรษฐพงษ์, คุณแมกซ์ เจนมานะ, คุณเต้ย ธโนทัย, คุณไมเคิล เกียรติศักดิ์, คุณแพทริค ไมเกิ้ล และคุณเพชร ตะวัน โดยงานจัดขึ้นที่เกตเวย์เอกมัย เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2025
คุณธนวัต สีตวาริน ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตรายการ ได้กล่าวถึงรูปแบบรายการและกิจกรรมที่กำลังจะขึ้นในปี 2026 “รายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลก ไม่ใช่เพียงแค่รายการที่ออกอากาศทางทีวี แต่คือ ผู้สร้างแรงบันดาลให้ผู้ชมได้ออกไปเปิดประสบการณ์ชีวิตและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในปี2026 ทางรายการได้วางแผนการถ่ายทำและกิจกรรมภายใต้คอนเซ็ปต์ Rise The Promise เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ที่เหนือความคาดหมาย ซึ่งจะมีเส้นทางที่หลากหลายและแปลกใหม่ยิ่งขึ้น”
ในส่วนของกิจกรรมในปี2026 ทั้งหมด 6 กิจกรรม ที่จะเกิดขึ้น ได้แก่
1. ซัมเมอร์แรลลี่ Heat the beach ในธีม 90s summer มาเต้นกันให้ทะเลเดือดกับศิลปินยุค 90 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม ที่หัวหิน ภายใต้ธีม 90s Summer ที่จะพาทุกคนย้อนกลับไปสัมผัสบรรยากาศซัมเมอร์สุดมันในสไตล์ยุค 90s สนุก สดใส และเต็มไปด้วยพลังงานของหน้าร้อน
2. วินเทอร์แรลลี่ Fairy tales ในธีม Fancy Magic รับลมหนาวในดินแดนแห่งเทพนิยายกันที่เขาใหญ่
ในเดือนพฤศจิกายน ภายใต้ธีม Fancy Magic ที่จะเนรมิตบรรยากาศฤดูหนาวให้เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ พร้อมเซอร์ไพรส์คอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง
3. The First Ultimate Fair งานแฟร์ที่รวมบูธการท่องเที่ยวและอาหารจากทั่วโลก
4. โปรเจคพิเศษ The First Ultimate Big Fan by กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ที่จะพาไปทำเวิร์กช้อป
ทานไฟน์ไดนิ่ง และท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศแบบเอ็กซ์คลูซีฟ
5. โปรเจคพิเศษ The First Xperience presentef by AIS 3BB Fibre3 เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวที่เป็นที่สุด ตามแบบฉบับ The First Ultimate เที่ยวสุดโลก
6. โปรเจคใหม่ต้อนรับปี 2026 World of Show เปิดประสบการณ์ชมโชว์ทั่วโลก ทั้ง คอนเสิร์ต งานเทศกาล และงานแสดงศิลปะวัฒนธรรม
ภายในงานได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษร่วมพูดคุยถึงโปรเจคที่ทำร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง
คุณสุกัญญา อิสรานุวัฒน์ชัย รองประธานอาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาด และภาพลักษณ์องค์กร บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กล่าวถึงความสำเร็จของกิจกรรม The First Ultimate Big Fan by กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ในมุมมองของผู้สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว “The First Ultimate Big Fan by กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ช่วยสร้างประสบการณ์แบบ Exclusive อีกทั้งยังส่งเสริมประสบการณ์ที่ดีต่อแบรนด์ของเรา (Brand Experience) ซึ่งทางบริษัทฯ มีการติดตามและประเมินผลโดยตรงกับลูกค้าและแฟนรายการที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ โดยได้รับการตอบรับเป็นที่พึงพอใจอย่างมากมาตลอด นอกจากนั้นการที่เราได้ร่วมกิจกรรมกับทางลูกค้าทำให้ได้รับฟังความคิดเห็นต่างๆ และเราได้มองเห็นมุมมองใหม่ๆ ซึ่งส่งผลดีกับบริษัทฯ และขอให้คำนิยามของกิจกรรมนี้ว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความทรงจำที่แสนพิเศษ”
คุณสมพงษ์ อุทัยธรรม BB Customer Acquisition Marketing Manager บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด กล่าวถึงกิจกรรม The First Xpereince presented by AIS 3BB Fibre3 “The First Xperience เป็นกิจกรรมที่แปลกใหม่ ด้วยคอนเซปป์ ประสบการณ์ที่เป็นที่สุดของการท่องเที่ยว ที่หาที่ไหนไม่ได้ ต้องขอบคุณทางรายการฯ ที่นำเสนอทริปที่เป็นที่สุดของการท่องเที่ยวจริงๆมาให้”
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลก ได้ทุกวันเสาร์ เวลา 10.15-11.15 น. ทางช่องอมรินทร์ทีวี 34 และเพจเฟซบุ๊กและช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ของ The First Ultimate เที่ยวสุดโลก หรือไลน์ @TFU1