ซูเปอร์สปอร์ต คว้า 2 รางวัลใหญ่จากเวที Asian Experience Awards 2025ตอกย้ำความเป็นผู้นำค้าปลีกกีฬาอันดับหนึ่งของไทย ก้าวสู่ผู้นำค้าปลีกกีฬาแห่งเอเชีย โดดเด่นด้านนวัตกรรม พลิกโฉมประสบการณ์ลูกค้า และยกระดับวงการกีฬาไทย
กรุงเทพฯ – ซูเปอร์สปอร์ต (Supersports) ภายใต้การบริหารของ บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ในเครือ เซ็นทรัล รีเทล เดินหน้าสร้างความสำเร็จอย่างต่อเนื่องจากปี 2024 สู่ 2025 พร้อมสร้างชื่อให้ประเทศไทยบนเวทีระดับเอเชีย ด้วยการคว้า 2 รางวัลเกียรติยศจากงาน Asian Experience Awards 2025 ได้แก่Thailand Brand Experience of the Year – Retail และ Thailand Customer Experience of the Year – Retail 2 รางวัลอันทรงเกียรตินี้ สะท้อนบทบาทของซูเปอร์สปอร์ตในฐานะแบรนด์ผู้นำที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมค้าปลีก สร้างทั้งคุณค่าและแรงบันดาลใจให้กับผู้บริโภค ตอกย้ำความเป็นผู้นำค้าปลีกกีฬาอันดับหนึ่งของไทย และก้าวสู่ผู้นำค้าปลีกกีฬาแห่งเอเชีย จากความสำเร็จตลอดปี 2024 ที่ผ่านมา ทั้งในด้านยอดขายที่เติบโตแข็งแกร่งถึง 7.5% จนสามารถยกระดับมาตรฐานวงการกีฬาไทยให้ก้าวไปข้างหน้า และการยกระดับภาพลักษณ์แบรนด์อย่างต่อเนื่อง
คุณวิยะดา บูรณะภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ในปี 2024 ที่ผ่านมา ต่อเนื่องมาถึงปี 2025 เรามุ่งมั่นและเดินหน้าด้วยไดเรคชั่นแบรนด์ Move you, Move Sports เพื่อเปลี่ยนวิธีที่คนไทยเข้าถึงและมีส่วนร่วมกับกีฬาผ่านข้อมูลเชิงลึกจากสมาชิก The1 ที่ใช้งานมากกว่า 2 ล้านคนต่อปี และเครือข่ายร้านค้ากว่า 80 สาขาทั่วประเทศ ผ่านกลยุทธที่ขับเคลื่อนด้วย 3 แกนสำคัญ
1. การยกระดับภาพลักษณ์แบรนด์
- ปรับโฉมร้านค้าสู่ความทันสมัย ครอบคลุมทุกประเภทกีฬา
- เปิดตัว Flagship Store แห่งใหม่ที่ Central Chidlom และขยายแนวคิดสู่สาขาหลักทั่วประเทศ
- ใช้ดีไซน์ที่ได้รับรางวัล GOLD PRIZE จากสาขา Supersports Central Westville
2. สร้างประสบการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
- เปิดตัวเทคโนโลยีล้ำสมัย เช่น Safesize 3D, Interactive Running Track, Golf Simulator, และการใช้ AI Palexy เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการในร้าน
3.สร้างคอมมูนิตี้กีฬาและการมีส่วนร่วมของลูกค้า (Engagement)
- จัดกิจกรรมกว่า 150 งานต่อปี ครอบคลุมทุกประเภทกีฬา มีผู้เข้าร่วมกว่า 250,000 คน (30% เป็นลูกค้าใหม่)
- จัดแคมเปญร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์ในแต่ละประเภทกีฬา เช่น Running Gurus, Golf Experts, Basketball Icons เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นการมีส่วนร่วม
- เดินหน้าโครงการ CSR ‘Donate Your Shoes’ มอบรองเท้าและอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชนที่ขาดแคลน ส่งเสริมความเท่าเทียมในการเข้าถึงกีฬา
เรามุ่งพัฒนาร้านค้าและประสบการณ์ช้อปปิ้งให้ลูกค้าได้สัมผัสมาตรฐานใหม่ที่เหนือกว่า พร้อมขยายสาขาให้ครอบคลุมทุกทำเลสำคัญทั่วประเทศ และเรายังเดินหน้ายกระดับกีฬาไทยให้เข้าถึงได้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย เพื่อเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำในฐานะ Performance Sports Retailer อันดับหนึ่ง ที่พร้อมตอบโจทย์นักช้อปสายสปอร์ตในทุกหมวดกีฬา เดินหน้าปรับโฉมร้านค้าให้ทันสมัย เชื่อมประสบการณ์หน้าร้านกับอีคอมเมิร์ซด้วยบริการ Click & Collect
ไฮไลท์ความสำเร็จต่อเนื่อง 2024 – 2025
• ยอดขาย เติบโต 7.5%
• คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) เพิ่มจาก 49% → 59%
• การจดจำแบรนด์ (Brand Recall) ขยับขึ้นเป็น 23% ในไตรมาส 3
• การเปิดตัว Flagship Store ที่ Central Chidlom ยกระดับประสบการณ์ค้าปลีก
o คะแนนความพึงพอใจลูกค้าสูงถึง 98%
o ยอดขายเพิ่มขึ้น 41%
o การเข้าชมจากสมาชิกเพิ่มขึ้น 9%
• การเปิดตัว Wilson Lab แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับบริการปรับแต่งอุปกรณ์กีฬาแร็กเก็ตแบบมืออาชีพ
ในปี 2025 ซูเปอร์สปอร์ตยังคง เดินหน้าพลิกโฉมแบรนด์และประสบการณ์ลูกค้า ให้เชื่อมต่อทั้งโลกออนไลน์และออฟไลน์มากขึ้น ผ่าน
• แคมเปญการตลาดครบวงจร: ใช้โซเชียลมีเดีย อินฟลูเอนเซอร์ และกิจกรรมอีเวนต์ในร้านเพื่อสร้าง Engagement
• กิจกรรมซิกเนเจอร์ เช่น Supersports 10 Mile Run, Supersports Running Club, Football Clinic, Football Fan Meet ที่ดึงดูดนักวิ่งและแฟนกีฬาจากทั่วประเทศ
• การขยายสาขาใหม่ ด้วยคอนเซปต์ Supersports 3.0 อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างจุดหมายปลายทาง (Destination) ของนักช้อปสายกีฬา
ความสำเร็จนี้ยืนยันสถานะของซูเปอร์สปอร์ตในฐานะ “ผู้นำค้าปลีกสินค้ากีฬาเพื่อประสิทธิภาพอันดับ 1 ของไทย” และเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายคอนเซปนี้ไปยังสาขาหลักทั่วประเทศ ซูเปอร์สปอร์ตเดินหน้าอย่างมุ่งมั่นในการพัฒนาประสบการณ์ลูกค้า และการสร้างสังคมกีฬาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยก้าวสู่การใช้ชีวิตอย่างแอคทีฟและยั่งยืน คุณวิยะดา บูรณะภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด กล่าวปิดท้าย
ติดตามข่าวสารและโปรโมชันพิเศษสุดได้ทาง www.supersports.co.th หรือเฟซบุ๊กเพจของ Supersports เพื่อไม่ให้พลาดดีลพิเศษตลอดทั้งปี!