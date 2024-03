อารียาฯคว้ารางวัลบนเวที “The People Awards 2024” ชูจุดยืนสร้างสรรค์งานดีไซน์บ้าน ตอบโจทย์ทุกGen

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มุ่งเน้นตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของผู้คน หรือ “Lifestyle Property Developer” นำโดย นางสาวพัทธมล เลาหพูนรังษี ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำความสำเร็จอีกครั้ง คว้ารางวัลบนเวที "The People Awards 2024" ในสาขา Corporate of The Year สุดยอดองค์กรสร้างการเปลี่ยนแปลง ส่งต่อแรงบันดาลใจ ร่วมสร้างสังคมให้ดีขึ้น โดยได้รับรางวัล Creative Thinking Design for Living Award ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กร ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์งานดีไซน์บ้าน สามารถเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตผู้อยู่อาศัยได้ทุกเจเนอเรชั่น

ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราตั้งใจเป็นมากกว่าผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อารียาฯ มุ่งสร้างสรรค์สังคม และความเป็นอยู่ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของผู้คน ไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์โปรดักต์ และการสร้าง Brand Experience เพื่อเปิดประสบการณ์ให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วม และเข้าถึงตัวตนของแบรนด์ผ่าน Touchpoints ต่างๆ โดยรางวัล Creative Thinking Design for Living Award เป็นอีกรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จในสิ่งที่ทีมงานอารียาฯ ตั้งใจทำมาตลอดสำหรับงานประกาศรางวัลจัดขึ้นโดย The People ภายใต้แนวคิด "People Go Beyond" สะท้อนพลังของบุคคลที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมประกาศ รางวัล Popular of The Year ที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปร่วมโหวต และรางวัล Corporate of The Year สุดยอดองค์กรสร้างการเปลี่ยนแปลง สะท้อนพลังของบุคคลที่สร้างผลกระทบเชิงบวกและสิ่งแวดล้อม สร้างพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง กระตุ้นให้ผู้คนลุกขึ้นมาทำสิ่งดีๆ ร่วมสร้างสังคมไทยให้ดีขึ้นต่อผู้คนและสังคม ซึ่งจัดขึ้น ณ คริสตัล บ็อกซ์ (Crystal Box) ชั้น 19 เกษร เออร์เบิน รีสอร์ท