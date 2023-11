อารียาฯ คว้ารางวัล 2 รางวัลใหญ่ และเข้ารอบ FINALIST 3 รางวัล ในเวที Adman Awards 2023

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

คว้า 2 รางวัลใหญ่ ในเวที Adman Awards 2023 จัดโดยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย (AAT) จากความสำเร็จของโครงการ “NORA” (โนระ) ในฐานะแบรนด์อสังหาฯ ที่สร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพของการสื่อสารทางการตลาด ผ่านการเล่าเรื่องความสุขที่เกิดขึ้นแบบง่ายๆ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Happiness is Simple” หรือความสุขที่แท้ นั้นง่ายดาย โดยแคมเปญการสื่อสารนี้ได้รับรางวัล GOLD ในหมวด Direct : MAILING จากผลงาน THE BEDTIME BROCHURE โบรชัวร์โครงการบ้านที่ถูกนำมาเล่าเป็นหนังสือนิทาน และรางวัล SILVER ในหมวด Direct : PRODUCT & SERVICE จากผลงาน THE HAPPINESS ASSEMBLY ชุดของเล่นตัวต่อแบบบ้านจำลอง (Mini Blocks Architecture) โดยมี นายดิศรา อุดมเดช CEO และ Founder จาก Yell Advertising เป็นผู้มอบรางวัล ณ สามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์ เมื่อเร็วๆ นี้นอกจากนี้ ผลงานทั้งสองยังถูกคัดเลือกเข้ารอบ FINALIST ในอีก 3 ประเภทรางวัลอีกด้วย ได้แก่ ‘USE OF PRINT’ ‘30 YOUNG JUDGE’ กับผลงาน THE BEDTIME BROCHURE และหมวด ‘USE OF AMBIENT MEDIA : SMALL SCALE’ กับผลงาน THE HAPPINESS ASSEMBLYโดยหลังจากการสื่อสารแคมเปญนี้ออกไป ทำให้ในช่วง Pre-sales โครงการ NORA (โนระ) เพียง 2 วัน สามารถกวาดยอดขายไปได้มูลค่ากว่า 200 ล้านบาท จากความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนถึงการสร้าง Brand Experience ของโครงการ “NORA” (โนระ) ทาวน์โฮม สไตล์ Minimal Cozy ในรูปแบบที่สร้างสรรค์ ทำให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มองหาบ้านหลังแรกสำหรับเริ่มต้นครอบครัวได้สัมผัสความสุขในมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิม ทั้งหมดนี้ตอกย้ำจุดยืนของอารียา พรอพเพอร์ตี้ ที่มีเป้าหมายเพื่อการเป็น "Lifestyle Property Developer" ที่ให้ความสำคัญกับไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของผู้คน